"Необходимо для нашей победы". Томенко призвал чиновников поддержать Путина
Глава Алтайского края попросил депутатов разных уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сказать свое слово
24 июня 2023, 18:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал депутатов и других чиновников поддержать президента Владимира Путина, который 24 июня назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство". Об это глава региона написал в телеграм-канале.
"Наша сила – в единстве! Сегодня как никогда важно сплотиться, несмотря на разные политические взгляды и предпочтения. Поэтому я обращаюсь к депутатам Государственной Думы от Алтайского края, депутатам Заксобрания. К главам всех муниципальных образований и народным избранникам в наших городах, районах и селах. Ко всем кандидатам в губернаторы. Поддержите позицию нашего президента, скажите свое слово – это необходимо для нашей общей победы!" – заявил Томенко.
Ранее губернатор уже высказывался в поддержку России на фоне новостей о мятеже ЧВК "Вагнер", а также выражал уверенность в победе над противником. Кроме того, политик отмечал, что уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу и, как он отметил, "все наши земляки под надежной защитой".
20:40:00 24-06-2023
Наша сила – в единстве! В каком единстве????.Одни с жиру бесятся а другим за жкх платить нечем.А да это же обращение не к народу а депутатам которые забывают про тех кто их выбрал сразу после выборов.
20:57:01 24-06-2023
А губернатор за большевиков аль за коммунистов?
20:58:02 24-06-2023
Митинг давай в поддержку России и Сибири.
21:22:27 24-06-2023
Народ почему-то не призывают поддержать, только депутатов и чиновников)))
07:19:11 25-06-2023
а до вчерашнего дня они не поддерживали что-ли?
10:25:00 25-06-2023
Вот и поддержка... Все аплодировали уходящим из Ростова