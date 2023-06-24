"Необходимо для нашей победы". Томенко призвал чиновников поддержать Путина

Глава Алтайского края попросил депутатов разных уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сказать свое слово

24 июня 2023, 18:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал депутатов и других чиновников поддержать президента Владимира Путина, который 24 июня назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство". Об это глава региона написал в телеграм-канале.

"Наша сила – в единстве! Сегодня как никогда важно сплотиться, несмотря на разные политические взгляды и предпочтения. Поэтому я обращаюсь к депутатам Государственной Думы от Алтайского края, депутатам Заксобрания. К главам всех муниципальных образований и народным избранникам в наших городах, районах и селах. Ко всем кандидатам в губернаторы. Поддержите позицию нашего президента, скажите свое слово – это необходимо для нашей общей победы!" – заявил Томенко.

Ранее губернатор уже высказывался в поддержку России на фоне новостей о мятеже ЧВК "Вагнер", а также выражал уверенность в победе над противником. Кроме того, политик отмечал, что уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу и, как он отметил, "все наши земляки под надежной защитой".