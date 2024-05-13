Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения собак на ребенка в Алтайском крае
Алтайские следователи проводят проверку
13 мая 2024, 15:20, ИА Амител
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на девочку в райцентре Михайловского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале информационного центра федерального ведомства.
Инцидент случился 11 мая на школьной спортивной площадке. Мать ребенка рассказывала, что на ее дочь накинулось пять дворняг, одна из которых укусила девочку за голень. У животных есть хозяин, но он за ними должным образом не следит. Краевое управление СК начало процессуальную проверку.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в СКР.
В МВД Алтайского края ранее сообщили, что участковый уже провел работу с владельцем животных, а к школе приближены наружные наряды полиции.
16:26:34 13-05-2024
Дело надо возбудить на тех,кто этих псин защищает.
07:52:42 14-05-2024
Хорошая новость, значит в каком то правовом акте за это прописана чья-то ответственность
10:44:24 14-05-2024
"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко"
А сам то Игорь Владимирович не имеет полномочий возбудить дело, без поручения вышестоящего руководства??