Стая собак набросилась на ребенка в алтайском селе

По словам местной жительницы, одна из дворняг укусила ее дочь за ногу

11 мая 2024, 18:20, ИА Амител

Следы от укусов / Фото: "Инцидент Барнаул"

Стая из пяти собак набросилась на девочку в селе Михайловском Михайловского района Алтайского края, сообщила мать ребенка паблику "Инцидент Барнаул".

По ее словам, происшествие случилось 11 мая на спортивной площадке во дворе школы по улице Шоссейной.

"Одна из собак укусила дочь за голень", – отметила сельчанка.

Также добавила, что дворняги обычно обитают возле автобусной остановки и держат в страхе людей, выходящих из маршрутки, и детей, идущих в школу.

У животных при этом есть хозяин, "написано уже не одно заявление от покусанных людей, но полиция ничего не может сделать".

UPD. В ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что на место происшествия выезжал наряд полиции, хозяина собаки установили. Собранные материалы направили в территориальное Управление ветеринарии, а к школе приближены наружные наряды полиции.