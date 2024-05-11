Стая собак набросилась на ребенка в алтайском селе
По словам местной жительницы, одна из дворняг укусила ее дочь за ногу
11 мая 2024, 18:20, ИА Амител
Стая из пяти собак набросилась на девочку в селе Михайловском Михайловского района Алтайского края, сообщила мать ребенка паблику "Инцидент Барнаул".
По ее словам, происшествие случилось 11 мая на спортивной площадке во дворе школы по улице Шоссейной.
"Одна из собак укусила дочь за голень", – отметила сельчанка.
Также добавила, что дворняги обычно обитают возле автобусной остановки и держат в страхе людей, выходящих из маршрутки, и детей, идущих в школу.
У животных при этом есть хозяин, "написано уже не одно заявление от покусанных людей, но полиция ничего не может сделать".
UPD. В ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что на место происшествия выезжал наряд полиции, хозяина собаки установили. Собранные материалы направили в территориальное Управление ветеринарии, а к школе приближены наружные наряды полиции.
18:56:24 11-05-2024
еще раз это доказывает, просто отлавливать собак бессмысленно, тупые хозяева заведут новых и ничего не измениться. Нужно работать именно с хозяевами, не по 3 тысячи штрафы, а такое наказание, чтоб повторить не хотелось, и полиции ускорение придать, почему ничего не делали с заявлениями
19:06:43 11-05-2024
Да ничего страшного не произошло, да зоошизы? 😉
20:23:14 11-05-2024
Собак в расход! Хорош уже!
23:09:09 11-05-2024
Уж на селе можно решить проблему собак. У нас в деревне точно, если собака куснула кого-то, тем более ребёнка, хозяин сам отведёт за сараи и бахнет ей в бошку. А если стая собак, то колбаски разбросают с лекарством и никто ничего против не скажет. У всех скотина на дворе, надо резать, котята/щенята раз в полгода, надо топить, поэтому проще к этому относятся и зоошизы на селе - редкость.
06:29:59 12-05-2024
Когда администрация 126 школы (корпус на Гущина) наведет у себя порядок? Стадион превращен в место выгула для собак! Со стороны гаражей вообще разведена псарня! Рособр, в каких условиях находятся ученики!!!!