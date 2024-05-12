В МВД прокомментировали нападение стаи собак на девочку в алтайском селе
К школе, во дворе которой укусили ребенка, приближены наружные наряды полиции, заверили в министерстве
12 мая 2024, 07:00, ИА Амител
В ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали нападение стаи собак на девочку в райцентре Михайловского района.
В полиции рассказали, что в районное отделение полиции поступило заявление о дворнягах и на место происшествия выезжал экипаж полицейских.
"Хозяин собак установлен. Со стороны участкового уполномоченного полиции с ним проведена работа. Установлено, что ранее в полицию уже поступали сообщения о бродячих собаках. Собранные полицией материалы были направлены по подведомственности в территориальное Управление ветеринарии. К учебному заведению в настоящее время приближены наружные наряды полиции", – рассказали в ведомстве.
11 мая жительница Михайловского рассказала, что на территории школьного двора на ее дочь набросилось пять собак, одна из которых укусила ее за ногу.
07:03:45 12-05-2024
Говорухину киньте в эту псарню. Мож мозг проснется!
12:53:14 12-05-2024
Гость (07:03:45 12-05-2024) Говорухину киньте в эту псарню. Мож мозг проснется!...
Она от семи собак отбрешется, не переживайте за нее.
07:31:32 12-05-2024
Получается заявления в полицию поступали, но как всегда дождались когда блоховозы кого-нибудь покусают, нормально чё , ну а теперь они типа меры принимают сказочники, а на самом деле ничего не поменяется , как бегали эти блоховозы стаями , так и будут бегать, и будут снова нападения на людей.
13:41:29 12-05-2024
У нас в Алтайке есть место на центральной улице, где практически у тротуара на солнышке лежат 7-10 собак и ни разу ещё ни на кого не залаяли. Люди проходят мимо с улыбкой и многие им приносят поесть, у них всегда таз с водой для питья. Да и не слышал я, чтобы в Алтайке на кого-то бесхозные псы набросились.Город маленький, проявилось бы сразу в сми. А вот люди пошаливают, режут и душат друг друга, в основном по пьяне конечно, но с завидным постоянством. Просто надо быть терпимее и не стучать клыками, захлёбываясь злобой на успешного соседа или опостылевшего ленивого мужа, а занятся воспитанием, а не примитивным выращиванием детей, которые будут умней и честней нас и сделают Россию страной успешных и довольных жизнью людей.
14:08:58 12-05-2024
Сибиряк. (13:41:29 12-05-2024) У нас в Алтайке есть место на центральной улице, где практич... Сам то понял, что нацарапал?😂😂😂
16:34:01 12-05-2024
Сергей (14:08:58 12-05-2024) Сам то понял, что нацарапал?😂😂😂... Нацарапал от того, что надоело уже читать по сорок высеров живодёров (убить,отравить,придушить) зачастую выкинутых же нами на улицу собак и как все дружно языки в одно место засунули в обсуждении настоящих проблем общества. Понятно, за это могут и огорчить по серьёзному, а то и к УК подтянуть Хотел бы я посмотреть на местных "собачьих" чикотил, если бы они где нибудь в Стамбуле призвали публично собак травить и стрелять. Скажут наверно, что там собаки неправильные.
08:06:09 13-05-2024
Сибиряк. (13:41:29 12-05-2024) У нас в Алтайке есть место на центральной улице, где практич... Не надо врать! В местных группах вк, ватсапп и тд постоянно критикуют администрацию Новоалтайска за существование этой стаи. Стая агрессивная да и не фиалками какает.