В МВД прокомментировали нападение стаи собак на девочку в алтайском селе

К школе, во дворе которой укусили ребенка, приближены наружные наряды полиции, заверили в министерстве

12 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com

В ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали нападение стаи собак на девочку в райцентре Михайловского района.

В полиции рассказали, что в районное отделение полиции поступило заявление о дворнягах и на место происшествия выезжал экипаж полицейских.

"Хозяин собак установлен. Со стороны участкового уполномоченного полиции с ним проведена работа. Установлено, что ранее в полицию уже поступали сообщения о бродячих собаках. Собранные полицией материалы были направлены по подведомственности в территориальное Управление ветеринарии. К учебному заведению в настоящее время приближены наружные наряды полиции", – рассказали в ведомстве.

11 мая жительница Михайловского рассказала, что на территории школьного двора на ее дочь набросилось пять собак, одна из которых укусила ее за ногу.