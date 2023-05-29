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Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за высказываний американского сенатора

Линдси Грэм заявлял, что смерть русских является "самой удачной тратой денег"

29 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за заявлений американского сенатора Линдси Грэма об убийстве россиян, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее республиканец во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что смерть русских для США является "самой удачной тратой денег".

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вовлечённость стран Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём.

Комментарии 8

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Гость

11:49:22 29-05-2023

А судьи кто ?

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Гость

12:08:38 29-05-2023

Не поймают. Хотя вдруг. Если будет Победа

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Гость

12:15:18 29-05-2023

Жаль ,Жириновский помер.Он бы точно прошёлся по пока ещё не сдохшим пиндосским сенаторам.

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ВВП

12:30:40 29-05-2023

Гость (12:15:18 29-05-2023) Жаль ,Жириновский помер.Он бы точно прошёлся по пока ещё не... ---Сейчас как наш МИД выразит озабоченность, так ему сразу страшно станет

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Гость

12:49:29 29-05-2023

ВВП (12:30:40 29-05-2023) ---Сейчас как наш МИД выразит озабоченность, так ему сразу с... Много ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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Гость

13:53:43 29-05-2023

А без указюльки не мог бы судья из той же Тальменки возбудить дело и прославится как тот хлопчик, который на Монике Левински поднялся? Слабо?

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Гость

14:27:27 29-05-2023

И что, заводят папку по делу, сотрудники работают, наполняют её материалом? А мы за это платим? Лучшеб кражу в трамвае раскрыли...

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Гость

07:43:02 30-05-2023

Гость (14:27:27 29-05-2023) И что, заводят папку по делу, сотрудники работают, наполняют... Лучше и кражу раскрыть, и папку материалом наполнить. Если материал когда-нибудь сработает, даже некоторые обворованные в трамвае будут рады. Не все, некоторые расстроятся

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