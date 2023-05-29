Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за высказываний американского сенатора
Линдси Грэм заявлял, что смерть русских является "самой удачной тратой денег"
29 мая 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: sledcom.ru
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за заявлений американского сенатора Линдси Грэма об убийстве россиян, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее республиканец во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что смерть русских для США является "самой удачной тратой денег".
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вовлечённость стран Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём.
11:49:22 29-05-2023
А судьи кто ?
12:08:38 29-05-2023
Не поймают. Хотя вдруг. Если будет Победа
12:15:18 29-05-2023
Жаль ,Жириновский помер.Он бы точно прошёлся по пока ещё не сдохшим пиндосским сенаторам.
12:30:40 29-05-2023
Гость (12:15:18 29-05-2023) Жаль ,Жириновский помер.Он бы точно прошёлся по пока ещё не... ---Сейчас как наш МИД выразит озабоченность, так ему сразу страшно станет
12:49:29 29-05-2023
ВВП (12:30:40 29-05-2023) ---Сейчас как наш МИД выразит озабоченность, так ему сразу с... Много ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:53:43 29-05-2023
А без указюльки не мог бы судья из той же Тальменки возбудить дело и прославится как тот хлопчик, который на Монике Левински поднялся? Слабо?
14:27:27 29-05-2023
И что, заводят папку по делу, сотрудники работают, наполняют её материалом? А мы за это платим? Лучшеб кражу в трамвае раскрыли...
07:43:02 30-05-2023
Гость (14:27:27 29-05-2023) И что, заводят папку по делу, сотрудники работают, наполняют... Лучше и кражу раскрыть, и папку материалом наполнить. Если материал когда-нибудь сработает, даже некоторые обворованные в трамвае будут рады. Не все, некоторые расстроятся