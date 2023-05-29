Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за высказываний американского сенатора

Линдси Грэм заявлял, что смерть русских является "самой удачной тратой денег"

29 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за заявлений американского сенатора Линдси Грэма об убийстве россиян, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее республиканец во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что смерть русских для США является "самой удачной тратой денег".

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вовлечённость стран Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём.