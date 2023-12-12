Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с избиением школьницы на Алтае
Глава ведомства заинтересовался ходом доследственной проверки
12 декабря 2023, 18:33, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки по факту избиения школьницы семиклассницей в селе Советском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 11 декабря в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо.
Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, прокуратуре и полиции, которая направила в село Советское группу сотрудников отдела ПДН. Позднее в комитете по образованию администрации Советского района сообщили, что девочек, издевавшихся над ребенком, возьмут на учет.
19:10:58 12-12-2023
В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала такую агрессию у семикласницы ? До этого случая победившая девочка деревню не гоняла. Конфликт был разобран и исчерпан. Семикласница принесла извинения. Но одна девочка из той же деревни занимаясь стукачеством, из убеждений " не могу так больше жить, разрешите доложить ))) ", донесла на семикласницу с помощью соц сетей. Прилетели в деревню полицаи из отдела по борьбе с дитями и что-бы усугубить ситуацию фильмокрутку в дело приписали, для создания группового преступления. Но тут с большим опозданием в рассказ врывается Бастрыкин и требует ... (продолжение в следующих выпусках)
19:15:47 12-12-2023
Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) Но одна девочка из той же деревни занимаясь стукачеством, из убеждений " не могу так больше жить, разрешите доложить ))) ", донесла на семикласницу с помощью соц сетей. ой дурааак... (с) оператор была в одной компашке с семиклассницей. посмотри видео, там все видно и понятно.
20:59:04 12-12-2023
Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала так... Ну значит наука этой девочке будет, как самоуправством заниматься и младших детей ‘гонять’
01:29:53 13-12-2023
Гость (20:59:04 12-12-2023) Ну значит наука этой девочке будет, как самоуправством заним... Если в будущем эти девочки выдвинут свои кандидатуры депутатами , им учтётся их правонарушение .
01:30:07 13-12-2023
Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала так... вот и мамка объявилось. Раньше надо было дочкой интересоваться
09:00:07 13-12-2023
Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала так... девочка,понятно что в силу возраста вы еще не понимаете что за свои дела и поступки придется отвечать,но увы, почти всегда следует наказание
20:21:12 12-12-2023
В Алтайском крае вообще без Генпрокурора и его зама ничего не могут самостоятельно сделать???
10:31:10 13-12-2023
Гость (20:21:12 12-12-2023) В Алтайском крае вообще без Генпрокурора и его зама ничего н... Надо менять руководителя Алтайского следкома.
20:22:43 12-12-2023
Гнид давить нужно быстро и показательно! Чтобы другие задумались о своих поступках,а не о том что их сдали.
07:30:45 13-12-2023
Меня одного удивляет, что событиями по всей стране занимается один главследователь Бастрыкин? Почему любая пустячная хрень не может обойтись без внимания первого лица СК? Ему там заняться реально серьезными делами не надо? Деревенские и краевые следами не компетентны разобрать драку малолеток? Зачем тогда они в штате получают свою зарплату?
11:43:54 13-12-2023
Гость (07:30:45 13-12-2023) Меня одного удивляет, что событиями по всей стране занимаетс... еж птица гордая,пока не пнешь она не полетит
12:52:04 13-12-2023
Бастрыкин потребовал доложить ему..... ну доложили, дальше то что?Он может что то поменять в системе образования или в социальной системе, способствующей подобным ситуациям? Хотя ... он хоть интересуется, и на том спасибо.