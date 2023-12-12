Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с избиением школьницы на Алтае

Глава ведомства заинтересовался ходом доследственной проверки

12 декабря 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки по факту избиения школьницы семиклассницей в селе Советском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 11 декабря в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, прокуратуре и полиции, которая направила в село Советское группу сотрудников отдела ПДН. Позднее в комитете по образованию администрации Советского района сообщили, что девочек, издевавшихся над ребенком, возьмут на учет.