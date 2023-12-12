НОВОСТИПроисшествия

Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с избиением школьницы на Алтае

Глава ведомства заинтересовался ходом доследственной проверки

12 декабря 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки по факту избиения школьницы семиклассницей в селе Советском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 11 декабря в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, прокуратуре и полиции, которая направила в село Советское группу сотрудников отдела ПДН. Позднее в комитете по образованию администрации Советского района сообщили, что девочек, издевавшихся над ребенком, возьмут на учет.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 12

Avatar Picture
Как то так поняли эту историю.

19:10:58 12-12-2023

В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала такую агрессию у семикласницы ? До этого случая победившая девочка деревню не гоняла. Конфликт был разобран и исчерпан. Семикласница принесла извинения. Но одна девочка из той же деревни занимаясь стукачеством, из убеждений " не могу так больше жить, разрешите доложить ))) ", донесла на семикласницу с помощью соц сетей. Прилетели в деревню полицаи из отдела по борьбе с дитями и что-бы усугубить ситуацию фильмокрутку в дело приписали, для создания группового преступления. Но тут с большим опозданием в рассказ врывается Бастрыкин и требует ... (продолжение в следующих выпусках)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:47 12-12-2023

Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) Но одна девочка из той же деревни занимаясь стукачеством, из убеждений " не могу так больше жить, разрешите доложить ))) ", донесла на семикласницу с помощью соц сетей. ой дурааак... (с) оператор была в одной компашке с семиклассницей. посмотри видео, там все видно и понятно.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:04 12-12-2023

Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала так... Ну значит наука этой девочке будет, как самоуправством заниматься и младших детей ‘гонять’

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:29:53 13-12-2023

Гость (20:59:04 12-12-2023) Ну значит наука этой девочке будет, как самоуправством заним... Если в будущем эти девочки выдвинут свои кандидатуры депутатами , им учтётся их правонарушение .

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:30:07 13-12-2023

Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала так... вот и мамка объявилось. Раньше надо было дочкой интересоваться

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:00:07 13-12-2023

Как то так поняли эту историю. (19:10:58 12-12-2023) В предыдущих рассказах не писали как потерпевшая вызвала так... девочка,понятно что в силу возраста вы еще не понимаете что за свои дела и поступки придется отвечать,но увы, почти всегда следует наказание

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:12 12-12-2023

В Алтайском крае вообще без Генпрокурора и его зама ничего не могут самостоятельно сделать???

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:10 13-12-2023

Гость (20:21:12 12-12-2023) В Алтайском крае вообще без Генпрокурора и его зама ничего н... Надо менять руководителя Алтайского следкома.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:22:43 12-12-2023

Гнид давить нужно быстро и показательно! Чтобы другие задумались о своих поступках,а не о том что их сдали.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:45 13-12-2023

Меня одного удивляет, что событиями по всей стране занимается один главследователь Бастрыкин? Почему любая пустячная хрень не может обойтись без внимания первого лица СК? Ему там заняться реально серьезными делами не надо? Деревенские и краевые следами не компетентны разобрать драку малолеток? Зачем тогда они в штате получают свою зарплату?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:43:54 13-12-2023

Гость (07:30:45 13-12-2023) Меня одного удивляет, что событиями по всей стране занимаетс... еж птица гордая,пока не пнешь она не полетит

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:52:04 13-12-2023

Бастрыкин потребовал доложить ему..... ну доложили, дальше то что?Он может что то поменять в системе образования или в социальной системе, способствующей подобным ситуациям? Хотя ... он хоть интересуется, и на том спасибо.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров