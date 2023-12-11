Девочек из Алтайского края, издевавшихся над пятиклассницей, возьмут на учет
Снимавшую видео и нападавшую планируется поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
11 декабря 2023, 22:20, ИА Амител
Девочек из Советского района, издевавшихся над пятиклассницей, возьмут на учет органы профилактики. Об этом сообщили в комитете по образованию администрации Советского района.
По данным комитета, конфликт произошел 3 декабря, а уже 4 декабря мама пострадавшей обратилась в школу с просьбой разобраться в ситуации. На тот момент видео не было, ситуация была представлена со слов детей и родителей.
В школу пригласили маму пострадавшей. С обеими сторонами провели беседу. Дети примирились: обидчица извинилась перед пострадавшей и ее мамой. Конфликт был исчерпан, мама пострадавшей девочки претензий к обидчице не имела.
Однако сегодня в Сети появилось видео драки. Ситуацией занялось ПДН отдела полиции. Фигуранток рассмотрят на заседании комиссии ПДН – когда в нее поступят материалы из полиции.
"Девочек – снимавшую видео и нападавшую – поставят на учет в органах системы профилактики. С ними будет работать психолог. По ходатайству ПДН планируется поместить девочек в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей", – добавили в комиссии.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо. Как сообщила местная жительница, над школьницей издеваются постоянно.
Ситуацией уже заинтересовались в Следственном комитете, прокуратуре и полиции, которая направила в село Советское группу сотрудников отдела ПДН. Обстоятельства выясняются.
22:43:36 11-12-2023
Конфликт был исчерпан. Но тут решила писануться другая ссыкушка. И на свою задницу навыкладывала кино, в соц сетях Премию Дарвина нужно вручить фильмокрутке .
22:50:56 11-12-2023
"Садят в тюрьму, не за то что своровал, а за то что попался."
23:33:53 11-12-2023
Про фильмокрутку (22:50:56 11-12-2023) "Садят в тюрьму, не за то что своровал, а за то что попался.... Ты ошибаешься. Вор в любом случае будет наказан. Кара неотвратима.
06:40:45 12-12-2023
Гость (23:33:53 11-12-2023) Ты ошибаешься. Вор в любом случае будет наказан. Кара неотвр... Да-да-да...
12:23:45 12-12-2023
Гость (06:40:45 12-12-2023) Да-да-да...... да-да-да.
07:32:23 12-12-2023
Мамаша пострадавшей обычная терпила. Какое примерение могло быть в принципе?
10:14:47 12-12-2023
Гость (07:32:23 12-12-2023) Мамаша пострадавшей обычная терпила. Какое примерение могло ... Просто застращали да и всё.
07:45:05 12-12-2023
Помните высказывание Аль Капоне: "Можно ли простить врага? Бог простит. Наша задача устроить им встречу." Этим чересчур агрессивным малолеткам просто необходимо устроить встречу с такими же неадекватами, дабы они на себе прочувствовали. А еще лучше заставить трудиться. Труд даже из обезьяны сделал человека. Пусть недельку на морозе лед долбят на остановках и тротуары чистят. И обязательно родителей в компанию, чтобы видели. Но удивляет то, что такие вещи никто не замечает и никто не принимает никаких мер. Т.е. общество отстранено от взращивания нормального здорового поколения, а значит оно деградирует.
07:51:15 12-12-2023
ну вот и все наказание,что и требовалось казать, максимум погрозили пальчиком и при этом на первом этапе пригласили в школу,поругали,попросили прощения,примирились и оно поняло что не какого существенного наказания не будет, пошла творить дальше что хочет и уже показывая на видео какая она крутая,так что теперь ждем продолжения как эта мелкая или себя порешит или ту дуру,зато ответственные органы отписались и сняли с себя ответственность
09:30:54 12-12-2023
Девочке бы ремня дать, чтоб не могла сидеть пару дней (но нельзяяяяя) и выплату потерпевшей тысяч сто. А так...
12:06:48 12-12-2023
А потом таких чмырителей расстреливают одноклассники
17:02:42 12-12-2023
Как хорошо в советское время такие случаи разруливали - в колонию для несовершеннолетних, и все прекрасно! И учет постоянный в милиции, и ничего, никаких психологов, жизнь выправила, кто этого хотел, а остальные - добро пожаловать в места не столь отдаленные уже по-взрослому. А сейчас нянек столько, а результата ноль, потому как раньше у каждого дома и в школе были трудовые обязанности, а сейчас из этих деток растят неизвестно кого, нельзя же их заставить работать по дому, "это же дети, как можно"! От большого количества свободного времени всякие дурные мысли и дела появляются.