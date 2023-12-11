Девочек из Алтайского края, издевавшихся над пятиклассницей, возьмут на учет

Снимавшую видео и нападавшую планируется поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

11 декабря 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девочек из Советского района, издевавшихся над пятиклассницей, возьмут на учет органы профилактики. Об этом сообщили в комитете по образованию администрации Советского района.

По данным комитета, конфликт произошел 3 декабря, а уже 4 декабря мама пострадавшей обратилась в школу с просьбой разобраться в ситуации. На тот момент видео не было, ситуация была представлена со слов детей и родителей.

В школу пригласили маму пострадавшей. С обеими сторонами провели беседу. Дети примирились: обидчица извинилась перед пострадавшей и ее мамой. Конфликт был исчерпан, мама пострадавшей девочки претензий к обидчице не имела.

Однако сегодня в Сети появилось видео драки. Ситуацией занялось ПДН отдела полиции. Фигуранток рассмотрят на заседании комиссии ПДН – когда в нее поступят материалы из полиции.

"Девочек – снимавшую видео и нападавшую – поставят на учет в органах системы профилактики. С ними будет работать психолог. По ходатайству ПДН планируется поместить девочек в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей", – добавили в комиссии.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо. Как сообщила местная жительница, над школьницей издеваются постоянно.

Ситуацией уже заинтересовались в Следственном комитете, прокуратуре и полиции, которая направила в село Советское группу сотрудников отдела ПДН. Обстоятельства выясняются.