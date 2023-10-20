Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО

Глава СКР уже не впервые поднимает эту тему

20 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ принимать участие в СВО, пишет "Газета.ру".

"Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", – сказал он.

Отметим, что Бастрыкин и ранее выступал с подобными заявлениями.

В сентябре депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.