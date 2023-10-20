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Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО

Глава СКР уже не впервые поднимает эту тему

20 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ принимать участие в СВО, пишет "Газета.ру".

"Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", – сказал он.

Отметим, что Бастрыкин и ранее выступал с подобными заявлениями.

В сентябре депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.

СВО Мигранты

Комментарии 22

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Гость

10:23:12 20-10-2023

А его друзья и родственники все там побывали? А наши неприкасаемые?

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Гость

10:30:46 20-10-2023

Гость (10:23:12 20-10-2023) А его друзья и родственники все там побывали? А наши неприка... А не надо путать, господ уважаемых и челядь. Хотя даже там есть герои просто не все это афишируют. У Пескова вон сын, сначала отслужил в "Вагнере" потом не отслужил, потом вроде и не было ни какого сына,та потом и "Вагнера" ни какого не было, по тому что это незаконно

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Гость

10:36:28 20-10-2023

Гость (10:23:12 20-10-2023) А его друзья и родственники все там побывали? А наши неприка... Что нибудь слышали об отказе их друзей и родственников? Может кто из них убежал? Ни одной информации про это, или запрещено писать, или ни одного такого случая не было. Скорее не было, иностранные СМИ стопудово написали бы

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Гость

10:41:35 20-10-2023

Гость (10:36:28 20-10-2023) Что нибудь слышали об отказе их друзей и родственников? Може... Они и не отказывались, им просто не предлагали

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Гость

10:58:18 20-10-2023

Гость (10:41:35 20-10-2023) Они и не отказывались, им просто не предлагали... им просто не предлагали --- ну так может быть, хотя хоть один случай непредложения всплыл бы. Если уж дворец нашли. А тут ни одного случая не нашли

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Гость

10:42:18 20-10-2023

Гость (10:36:28 20-10-2023) Что нибудь слышали об отказе их друзей и родственников? Може... Конечно, не было. Кто же им осмелится повестки вручить. Да и не живут они в России.

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Гость

10:55:41 20-10-2023

Гость (10:42:18 20-10-2023) Конечно, не было. Кто же им осмелится повестки вручить. Да и... Да и не живут они в России --- про это тоже даже в иностранных СМИ ничего нет, а они бы написали

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Гость

10:29:15 20-10-2023

У мигрантов по 10 детей - они неприкасаемые.

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Гость

10:30:23 20-10-2023

Я бы поостерёгся давать в руки оружие некоторым деятелям из средней Азии, после того, как своими глазами видел, как "ловко" узбеки обращаются с болгаркой... если так же с автоматом- то лучшего подарка для ВСУ не найти.

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Гость

12:04:03 20-10-2023

Гость (10:30:23 20-10-2023) Я бы поостерёгся давать в руки оружие некоторым деятелям из ... Не всем с автоматами на передовой бегать, очень много людей треубеются на обустройство обороны. блиндажи, окопы и прочее. - лучше чем мигранты не найти для этого строителей.

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Реzидент

13:27:26 20-10-2023

Гость (10:30:23 20-10-2023) Я бы поостерёгся давать в руки оружие некоторым деятелям из ... Строить оборонсооружения не надо оружие

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Гость

10:33:25 20-10-2023

А чем гражданин РФ отличается от другого гражданина РФ? Если он не мигрант и отказался, его накажут, а если мигрант, то отправят домой? Что за хрень?

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Гость

10:52:54 20-10-2023

Правильно, если не хочешь сдохнуть - какой ты россиянин?

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Гость

11:04:24 20-10-2023

Гость (10:52:54 20-10-2023) Правильно, если не хочешь сдохнуть - какой ты россиянин?... какой ты россиянин? --- даже не украинец

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Гость

12:25:25 20-10-2023

Гость (11:04:24 20-10-2023) какой ты россиянин? --- даже не украинец... а ты какой? Любишь до смерти ВВП?

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Гость

11:35:59 20-10-2023

я б не только мигрантов лишал гражданства, а и своих, релокантов или уклонистов. Уголовное наказание - это слишком мягко для них

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Гость

12:04:30 20-10-2023

А давайте ещё про цыган вспомним!!! :)

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Реzидент

13:30:21 20-10-2023

Правильно. Надо заслужить почётное звание гражданин России, а купить его и каждый дурак сможет.

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Гость

14:09:44 20-10-2023

"Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатной медициной, образованием, льготами, субсидиями, и прочими благами. Мигранты этим не пользовались, они недавно приехали, привезли с собой рабочие руки и детей - новых граждан, так нужных сейчас государству. И вы считаете, что мигранты должны больше, чем коренные? Интересная логика, не очень хорошим словом называется.

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Гость

14:50:35 20-10-2023

Гость (14:09:44 20-10-2023) "Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатно... Нормальная логика, твой любимый Израиль возьми, там всем наплевать родился ты тут и позже приехал, иди в армию и все.

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Гость

16:09:31 20-10-2023

Гость (14:09:44 20-10-2023) "Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатно... Значит, как воевать- так Коренные, а как льготы- так многодетным мигрантам. Ты, картавый, ничего не попутал?

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Гость

18:30:12 20-10-2023

Гость (14:09:44 20-10-2023) "Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатно... Мигранты с собой привезли семьи, кучу детей. Жены не работают, семьи многодетные. Выплаты, льготы получают. А в ответ ничего не хотят делать? Ну и зачем они такие нужны нашей стране? Кормить весь этот табор.

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