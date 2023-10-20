Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО
Глава СКР уже не впервые поднимает эту тему
20 октября 2023, 10:15, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ принимать участие в СВО, пишет "Газета.ру".
"Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", – сказал он.
Отметим, что Бастрыкин и ранее выступал с подобными заявлениями.
В сентябре депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.
10:23:12 20-10-2023
А его друзья и родственники все там побывали? А наши неприкасаемые?
10:30:46 20-10-2023
Гость (10:23:12 20-10-2023) А его друзья и родственники все там побывали? А наши неприка... А не надо путать, господ уважаемых и челядь. Хотя даже там есть герои просто не все это афишируют. У Пескова вон сын, сначала отслужил в "Вагнере" потом не отслужил, потом вроде и не было ни какого сына,та потом и "Вагнера" ни какого не было, по тому что это незаконно
10:36:28 20-10-2023
Гость (10:23:12 20-10-2023) А его друзья и родственники все там побывали? А наши неприка... Что нибудь слышали об отказе их друзей и родственников? Может кто из них убежал? Ни одной информации про это, или запрещено писать, или ни одного такого случая не было. Скорее не было, иностранные СМИ стопудово написали бы
10:41:35 20-10-2023
Гость (10:36:28 20-10-2023) Что нибудь слышали об отказе их друзей и родственников? Може... Они и не отказывались, им просто не предлагали
10:58:18 20-10-2023
Гость (10:41:35 20-10-2023) Они и не отказывались, им просто не предлагали... им просто не предлагали --- ну так может быть, хотя хоть один случай непредложения всплыл бы. Если уж дворец нашли. А тут ни одного случая не нашли
10:42:18 20-10-2023
Гость (10:36:28 20-10-2023) Что нибудь слышали об отказе их друзей и родственников? Може... Конечно, не было. Кто же им осмелится повестки вручить. Да и не живут они в России.
10:55:41 20-10-2023
Гость (10:42:18 20-10-2023) Конечно, не было. Кто же им осмелится повестки вручить. Да и... Да и не живут они в России --- про это тоже даже в иностранных СМИ ничего нет, а они бы написали
10:29:15 20-10-2023
У мигрантов по 10 детей - они неприкасаемые.
10:30:23 20-10-2023
Я бы поостерёгся давать в руки оружие некоторым деятелям из средней Азии, после того, как своими глазами видел, как "ловко" узбеки обращаются с болгаркой... если так же с автоматом- то лучшего подарка для ВСУ не найти.
12:04:03 20-10-2023
Гость (10:30:23 20-10-2023) Я бы поостерёгся давать в руки оружие некоторым деятелям из ... Не всем с автоматами на передовой бегать, очень много людей треубеются на обустройство обороны. блиндажи, окопы и прочее. - лучше чем мигранты не найти для этого строителей.
13:27:26 20-10-2023
Гость (10:30:23 20-10-2023) Я бы поостерёгся давать в руки оружие некоторым деятелям из ... Строить оборонсооружения не надо оружие
10:33:25 20-10-2023
А чем гражданин РФ отличается от другого гражданина РФ? Если он не мигрант и отказался, его накажут, а если мигрант, то отправят домой? Что за хрень?
10:52:54 20-10-2023
Правильно, если не хочешь сдохнуть - какой ты россиянин?
11:04:24 20-10-2023
Гость (10:52:54 20-10-2023) Правильно, если не хочешь сдохнуть - какой ты россиянин?... какой ты россиянин? --- даже не украинец
12:25:25 20-10-2023
Гость (11:04:24 20-10-2023) какой ты россиянин? --- даже не украинец... а ты какой? Любишь до смерти ВВП?
11:35:59 20-10-2023
я б не только мигрантов лишал гражданства, а и своих, релокантов или уклонистов. Уголовное наказание - это слишком мягко для них
12:04:30 20-10-2023
А давайте ещё про цыган вспомним!!! :)
13:30:21 20-10-2023
Правильно. Надо заслужить почётное звание гражданин России, а купить его и каждый дурак сможет.
14:09:44 20-10-2023
"Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатной медициной, образованием, льготами, субсидиями, и прочими благами. Мигранты этим не пользовались, они недавно приехали, привезли с собой рабочие руки и детей - новых граждан, так нужных сейчас государству. И вы считаете, что мигранты должны больше, чем коренные? Интересная логика, не очень хорошим словом называется.
14:50:35 20-10-2023
Гость (14:09:44 20-10-2023) "Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатно... Нормальная логика, твой любимый Израиль возьми, там всем наплевать родился ты тут и позже приехал, иди в армию и все.
16:09:31 20-10-2023
Гость (14:09:44 20-10-2023) "Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатно... Значит, как воевать- так Коренные, а как льготы- так многодетным мигрантам. Ты, картавый, ничего не попутал?
18:30:12 20-10-2023
Гость (14:09:44 20-10-2023) "Коренные" россияне с самого рождения пользовались бесплатно... Мигранты с собой привезли семьи, кучу детей. Жены не работают, семьи многодетные. Выплаты, льготы получают. А в ответ ничего не хотят делать? Ну и зачем они такие нужны нашей стране? Кормить весь этот табор.