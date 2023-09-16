В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в страну
На одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, утверждает депутат Михаил Матвеев
16 сентября 2023, 13:15, ИА Амител
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.
В беседе с News.ru парламентарий аргументировал позицию тем, что на одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, нуждающихся в расходах государства на бесплатные школы, детсады, медобслуживание.
"Предполагаю, что сделать это без сохранения безвизового режима невозможно. Значит, необходимо вводить визовый режим, хотя я сильно сомневаюсь, что мы готовы на это пойти", – сказал Матвеев и добавил, что если не принять меры, то число сидящих на шее налогоплательщиков людей будет расти.
Ранее пограничники накрыли канал завоза нелегальных мигрантов в Россию через Алтайский край.
14:51:15 16-09-2023
Давно пора запретить
19:48:03 16-09-2023
Давно пора принять такой закон, я не желаю платить детям мигрантов пособия из своих налогов! У меня свой ребёнок есть
20:30:19 16-09-2023
Помнится, во время своего президентства Дмитрий Медведев пытался договорится о безвизе с ЕС(!!!). Но получил отказ с мотивировкой, что Европу смущает отсутствие визовый режима РФ со странами Средней Азии. Но Анатольевич на визы с Казахстаном и другими республиками не согласился, как же, наши братья!
22:41:20 16-09-2023
Отличная новость. Молимся за принятие такого решения. Пусть работают сезонно ,а потом домой. Так было и раньше. Ступить уже негде от их семей. Покупают квартиры ,арендуют, ведут себя словно нас и нет вовсе. Работают вместо нас и живут вместо нас. Вечером не отдохнуть, не заснуть, шум, говор и топот до часу ночи. Просто очень обидно.
10:44:51 17-09-2023
гость (22:41:20 16-09-2023) Отличная новость. Молимся за принятие такого решения. Пусть ... У нас самих много безработных, потому что из-за мигрантов рабочие профессии обесценились. Работать нам самим нужно, так что пусть у себя работают и кормят свою ораву. Плодиться умеют, а экономику страны поднять не умеют, едут в более развитые страны
08:45:03 17-09-2023
хотеть и сделать это ну очень разные вещи
22:12:24 17-09-2023
Давно пора. У них должна быть койка место в общежитии центра трудовых мигрантов за пределами населенных пунктов, построенных на наличные дегньги тех собственников и владельцев кто их нанимает и использует.