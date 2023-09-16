В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в страну

На одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, утверждает депутат Михаил Матвеев

16 сентября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.

В беседе с News.ru парламентарий аргументировал позицию тем, что на одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, нуждающихся в расходах государства на бесплатные школы, детсады, медобслуживание.

"Предполагаю, что сделать это без сохранения безвизового режима невозможно. Значит, необходимо вводить визовый режим, хотя я сильно сомневаюсь, что мы готовы на это пойти", – сказал Матвеев и добавил, что если не принять меры, то число сидящих на шее налогоплательщиков людей будет расти.

Ранее пограничники накрыли канал завоза нелегальных мигрантов в Россию через Алтайский край.