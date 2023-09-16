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В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в страну

На одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, утверждает депутат Михаил Матвеев

16 сентября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.

В беседе с News.ru парламентарий аргументировал позицию тем, что на одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, нуждающихся в расходах государства на бесплатные школы, детсады, медобслуживание.

"Предполагаю, что сделать это без сохранения безвизового режима невозможно. Значит, необходимо вводить визовый режим, хотя я сильно сомневаюсь, что мы готовы на это пойти", – сказал Матвеев и добавил, что если не принять меры, то число сидящих на шее налогоплательщиков людей будет расти.

Ранее пограничники накрыли канал завоза нелегальных мигрантов в Россию через Алтайский край.

Госдума инициативы Мигранты

Комментарии 7

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Гость

14:51:15 16-09-2023

Давно пора запретить

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Гость

19:48:03 16-09-2023

Давно пора принять такой закон, я не желаю платить детям мигрантов пособия из своих налогов! У меня свой ребёнок есть

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Гость

20:30:19 16-09-2023

Помнится, во время своего президентства Дмитрий Медведев пытался договорится о безвизе с ЕС(!!!). Но получил отказ с мотивировкой, что Европу смущает отсутствие визовый режима РФ со странами Средней Азии. Но Анатольевич на визы с Казахстаном и другими республиками не согласился, как же, наши братья!

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гость

22:41:20 16-09-2023

Отличная новость. Молимся за принятие такого решения. Пусть работают сезонно ,а потом домой. Так было и раньше. Ступить уже негде от их семей. Покупают квартиры ,арендуют, ведут себя словно нас и нет вовсе. Работают вместо нас и живут вместо нас. Вечером не отдохнуть, не заснуть, шум, говор и топот до часу ночи. Просто очень обидно.

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Гость

10:44:51 17-09-2023

гость (22:41:20 16-09-2023) Отличная новость. Молимся за принятие такого решения. Пусть ... У нас самих много безработных, потому что из-за мигрантов рабочие профессии обесценились. Работать нам самим нужно, так что пусть у себя работают и кормят свою ораву. Плодиться умеют, а экономику страны поднять не умеют, едут в более развитые страны

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гость

08:45:03 17-09-2023

хотеть и сделать это ну очень разные вещи

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Гость

22:12:24 17-09-2023

Давно пора. У них должна быть койка место в общежитии центра трудовых мигрантов за пределами населенных пунктов, построенных на наличные дегньги тех собственников и владельцев кто их нанимает и использует.

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