В Госдуме решили отправлять "серийных доносчиков" на обязательные работы

По словам Владислава Даванкова, законопроект разрабатывают в ускоренном режиме

13 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме подготовят законопроект об обязательных работах для "серийных доносчиков", сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

По его словам, поводом для этого стал недавний поступок главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая попросила Минобороны призвать в армию вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина.

"Екатерина Мизулина в очередной раз доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. Борясь с Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян. Среди них – айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране", – написал депутат в телеграме.

В связи с этим парламент ускорил разработку законопроекта об обязательных работах для "серийных доносчиков", который назовут "законом Мизулиной", отметил Даванков. По его словам, "100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете".

Накануне председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказывал, что На рынке труда не хватает айтишников и профессионалов в сфере ЖКХ. В то же время в стране много экономистов, социологов и политологов с высшим образованием, но на они не востребованы.