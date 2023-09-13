В Госдуме решили отправлять "серийных доносчиков" на обязательные работы
По словам Владислава Даванкова, законопроект разрабатывают в ускоренном режиме
13 сентября 2023, 08:45, ИА Амител
В Госдуме подготовят законопроект об обязательных работах для "серийных доносчиков", сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.
По его словам, поводом для этого стал недавний поступок главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая попросила Минобороны призвать в армию вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина.
"Екатерина Мизулина в очередной раз доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. Борясь с Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян. Среди них – айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране", – написал депутат в телеграме.
В связи с этим парламент ускорил разработку законопроекта об обязательных работах для "серийных доносчиков", который назовут "законом Мизулиной", отметил Даванков. По его словам, "100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете".
Накануне председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказывал, что На рынке труда не хватает айтишников и профессионалов в сфере ЖКХ. В то же время в стране много экономистов, социологов и политологов с высшим образованием, но на они не востребованы.
08:47:48 13-09-2023
Ну если ее привлекут, то закон работает, если скажут типа ее поздно, но не для этого закон.
09:09:11 13-09-2023
Сообщаю. Мизулина неоднократно замечалась в доносительство. Прошу принять меры. На связи.
09:10:50 13-09-2023
Пф... А он не хочет ее за дискредитацию там привлечь, например? Ибо получается, что армия - это такое наказание для тех, кто чего-то там не то сделал) С такими друзьями, как эта дама, никакие враги уже не нужны.
14:25:09 13-09-2023
Гость (09:10:50 13-09-2023) Пф... А он не хочет ее за дискредитацию там привлечь, наприм... При чем здесь наказание и дискредитация? Он призывного возраста, но не служил, не имея на это уважительных причин.
09:19:45 13-09-2023
Правильно депутат говорит! Хотели всех назад приманить, и прихлопнуть. А мизюлина закукорекала невовремя, распугала. Это недопустимо...
09:28:52 13-09-2023
Вы прям как только на свет появились, кто её будет привлекать? Привлекут человека, который позвонил и пожаловался на грязный автобус не по графику, а потом на нелегальную торговую палатку. И всё вперед на полезные работы, чтобы не было времени названивать
09:29:46 13-09-2023
Неужели кто-то беспокоится о возврате людей, им всем одинаково пофиг на страну хоть Мизулиной, хоть Даванкову оба пиарятся на ситуации.
09:49:56 13-09-2023
Гость (09:29:46 13-09-2023) Неужели кто-то беспокоится о возврате людей, им всем одинак... Канешно) «Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш Президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала после этого Екатерина Мизулина, которая накануне просила призвать Милохина на службу." У них у всех сейчас стоит задача как можно дольше продержаться у кормушки и как можно громче орать, так сказать, в струю. У кого насколько мозгов хватает, естессно. Что мы, собственно, и наблюдаем.
09:55:32 13-09-2023
Т.е., Мизулина решила, кому служить ,а кому нет. Взяла на себя функции военкомата. Видимо, важней дел нет.
10:52:24 13-09-2023
отпугнула от возвращения --- интересно, она призвала выполнить закон, послать служить, если нет противопоказаний. Жить по закону в России отпугивает. А депутат не хочет объяснить почему он фактически призывает не выполнять российские законы для убежавших? Его родственники точно все отслужили?
11:28:38 13-09-2023
когда коту делать нечего он я..ца лижет, а Мизулина глупые законы выдумывает
12:05:01 13-09-2023
Мизулина закон не выдумывала, она предложила его выполнить, а депутат выдумал новый
15:14:41 13-09-2023
Кстати, кто нибудь знает, её братишка отслужил?
15:24:37 13-09-2023
Какой бы закон улучшающий жизнь людям не принимало наше правительство, люди всегда думают что их хотят обмануть и обобрать. И что характерно, ещё ни разу люди не ошиблись.))))