НОВОСТИПроисшествия

Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, которая вынуждена жить в непригодном доме

Ранее следователи отказали в возбуждении дела из-за непригодного состояния жилища

19 июля 2024, 09:18, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению жителя Алтайского края о длительном нерасселении аварийного дома. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Мужчина обратился к председателю в его приемную во "ВКонтакте" и рассказал, что живет с пожилой матерью в селе Налобиха в аварийном многоквартирном доме 1975 года постройки. В мае 2023 года здание признали непригодным для проживания, однако по результатам процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела алтайские следователи отказали.

Сейчас это решение отменено, проводится дополнительная проверка.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад об основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Ранее председатель СКР взял на контроль дело сироты из Алтайского края, которая больше 10 лет ждет жилье.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

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Гость

09:26:55 19-07-2024

Из рассказа стало ясно что собственник не следил за своим имуществом. И теперь требует нового жилья. Которое он также угробит. И этим занимается старик Бастрыкин. ДОЖИЛИСЬ !!!

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Мусик

09:41:27 19-07-2024

Гость (09:26:55 19-07-2024) Из рассказа стало ясно что собственник не следил за своим им... совки плохо строили - 50 лет всего простояло.

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Элен без ребят

14:13:54 19-07-2024

Мусик (09:41:27 19-07-2024) совки плохо строили - 50 лет всего простояло.... лет через десять массово посыпятся современные стекловатники, во веселуха начнется!

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Гость

14:09:59 19-07-2024

Гость (09:26:55 19-07-2024) Из рассказа стало ясно что собственник не следил за своим им... Если квартиры не приватизированы, то это дело администрации, а не жильцов.

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Гость

09:30:36 19-07-2024

А у нас мкд 1972 года постройки......и тоже разрушается!

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умный

14:55:27 19-07-2024

таких аварийных домов в которых живут полно в Барнауле
классический пример дом 1780 года постройки на Денисова-116 где стена отьехала под углом 30 градусов
и ничего живут. Город им косметический ремонт в 125 раз сделал
тоже наверное к Бастыркину подавать будут

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