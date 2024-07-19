Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, которая вынуждена жить в непригодном доме

Ранее следователи отказали в возбуждении дела из-за непригодного состояния жилища

19 июля 2024, 09:18, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению жителя Алтайского края о длительном нерасселении аварийного дома. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Мужчина обратился к председателю в его приемную во "ВКонтакте" и рассказал, что живет с пожилой матерью в селе Налобиха в аварийном многоквартирном доме 1975 года постройки. В мае 2023 года здание признали непригодным для проживания, однако по результатам процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела алтайские следователи отказали.

Сейчас это решение отменено, проводится дополнительная проверка.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад об основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Ранее председатель СКР взял на контроль дело сироты из Алтайского края, которая больше 10 лет ждет жилье.