Бастрыкин заинтересовался семьей из Барнаула, где четверо детей живут среди тараканов

Следователи проводят проверки в отношении матери и органов опеки

21 февраля 2024, 13:29, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальных проверок из-за семьи в Барнауле, дети в которой живут среди грязи и тараканов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Накануне на Первом канале вышел сюжет о матери четверых детей из Барнаула, квартира которой превратилась в рассадник тараканов и источник постоянных детских криков. Соседка горожанки рассказала, что на просьбы убраться она реагирует с агрессией и считает, что со своими обязанностями справляется.

В Следкоме отметили, что мать не следит за детьми и порядком в квартире, а органы опеки при этом не принимают мер. В связи с этим барнаульские следователи уже проводят процессуальные проверки по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. О произошедшем уже также известно главе Следкома Александру Бастрыкину.