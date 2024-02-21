Бастрыкин заинтересовался семьей из Барнаула, где четверо детей живут среди тараканов
Следователи проводят проверки в отношении матери и органов опеки
21 февраля 2024, 13:29, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальных проверок из-за семьи в Барнауле, дети в которой живут среди грязи и тараканов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Накануне на Первом канале вышел сюжет о матери четверых детей из Барнаула, квартира которой превратилась в рассадник тараканов и источник постоянных детских криков. Соседка горожанки рассказала, что на просьбы убраться она реагирует с агрессией и считает, что со своими обязанностями справляется.
В Следкоме отметили, что мать не следит за детьми и порядком в квартире, а органы опеки при этом не принимают мер. В связи с этим барнаульские следователи уже проводят процессуальные проверки по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. О произошедшем уже также известно главе Следкома Александру Бастрыкину.
"Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и промежуточных результатах процессуальных проверок и установленных обстоятельствах", – рассказали в ведомстве.
13:33:41 21-02-2024
Молодцы барнаульцы, участники программы! Прославили Барнаул! Теперь туристы валом к нам!
13:36:06 21-02-2024
А что конкретно его заинтересовало? Где эта семейка раздобыла тараканов, вымерших в прошлом тысячелетии?
14:01:42 21-02-2024
Гость (13:36:06 21-02-2024) А что конкретно его заинтересовало? Где эта семейка раздобыл... Похоже, что примерно такого уровня вопросы их интересуют, и периодически дело касается Алтайского края.
13:56:07 21-02-2024
Вообще-то если бы Управляющие компании хотя бы раз в год проводили дезинсекции подвалов, такого бы не было! Ведь насекомые заводятся не сами по себе в квартирах, а приходят извне. На одном видео американцев, выходцев из России был рассказ, что в их домах есть специальные каналы (это заложено при строительстве), куда периодически спецорганизации распыляют вещества для борьбы с вредителями, а в Штатах полно всякой нечисти похуже наших тараканов. Наш мэр вполне мог бы провести работу среди управляшек и заставить их проводить санмероприятия.
14:20:13 21-02-2024
Гость (13:56:07 21-02-2024) Вообще-то если бы Управляющие компании хотя бы раз в год про... Тараканы от грязи точно не заводятся они приходят в дома и квартиры им нужна вода, больше им для жизни ничего не нужно, а вода есть в любой квартире хоть в чистой, хоть в грязной.
13:58:27 21-02-2024
да уж, на что только не идут ради внимания и славы))))))))))))))))
14:05:54 21-02-2024
Может Бастрыкина избрать президентом России?