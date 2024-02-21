Ссору соседей в Барнауле из-за тараканов в многодетной семье обсудили на телевидении
Многодетная мать, воспитывающая четверых детей, якобы устроила дома бардак
21 февраля 2024, 13:12, ИА Амител
Жительница Барнаула в программе "Мужское / Женское" пожаловалась на соседку, квартира которой превратилась в рассадник тараканов и источник постоянных криков, сообщает наш Telegram-канал amic.ru.
Девушка рассказала, что ее соседка – многодетная мать, воспитывающая четверых детей. При этом, по ее словам, за детьми она не следит и устроила в квартире антисанитарию.
"На просьбы убраться дома женщина реагирует с агрессией. Она считает мнение соседей несправедливым и утверждает, что справляется со своими обязанностями", – рассказали в передаче.
13:30:37 21-02-2024
Странная программа. Полагаю, россияне её практически не смотрят. Зато ближнее зарубежье(да и дальнее) интересуется через соцсети, единственные места, где им доступны российские каналы, так как в большинстве стран они запрещены. Именно по таким передачам у людей за рубежом формируется представление о жизни в РФ. Конечно, в ЕС тоже хватает тараканов, но нам , во всяком случае, не показывают ежедневно в "одноклассниках" и на других площадках засранные немецкие или французские квартиры.
14:10:49 21-02-2024
Соседи устроили травлю многодетной матери. Было хорошее средство от тараканов Дохлокс. В начале 2000-х избавился от тараканов. Они исчезли даже у соседей, от которых пришли.
14:15:21 21-02-2024
Лишить родительских прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:57:31 21-02-2024
Позорница, засралась от грязи, не готовит, с детьми не занимается. Лишить родительских прав однозначно.