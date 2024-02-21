Ссору соседей в Барнауле из-за тараканов в многодетной семье обсудили на телевидении

Многодетная мать, воспитывающая четверых детей, якобы устроила дома бардак

21 февраля 2024, 13:12, ИА Амител

Жительница Барнаула в программе "Мужское / Женское" пожаловалась на соседку, квартира которой превратилась в рассадник тараканов и источник постоянных криков, сообщает наш Telegram-канал amic.ru.

Девушка рассказала, что ее соседка – многодетная мать, воспитывающая четверых детей. При этом, по ее словам, за детьми она не следит и устроила в квартире антисанитарию.