Бастрыкина попросили проверить Олега Майами, призвавшего россиян разводиться

Поскольку шоумен "пропагандирует разрыв семьи, а не создание"

13 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председателя СК РФ Александра Бастрыкина попросили проверить блогера и певца Олега Майами, призвавшего россиян разводиться, сообщает телеканал "360".

Ранее на интервью у блогера спросили, какой у него девиз на 2025 год. В ответ он призвал фанатов разводиться.

"Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался новый год", – заявил Майями.

После этого правозащитница Светлана Грачева обратилась к Бастрыкину. По ее мнению, шоумен пропагандирует разрыв семьи, а не создание.

"Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в Год семьи тем более. То есть он призывает в 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведенными", – подчеркнула активистка.

Она также вспомнила закон о запрете пропаганды чайлдфри, поскольку после развода не может идти речи о детях.