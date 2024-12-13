Бастрыкина попросили проверить Олега Майами, призвавшего россиян разводиться
Поскольку шоумен "пропагандирует разрыв семьи, а не создание"
13 декабря 2024, 16:40, ИА Амител
Председателя СК РФ Александра Бастрыкина попросили проверить блогера и певца Олега Майами, призвавшего россиян разводиться, сообщает телеканал "360".
Ранее на интервью у блогера спросили, какой у него девиз на 2025 год. В ответ он призвал фанатов разводиться.
"Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался новый год", – заявил Майями.
После этого правозащитница Светлана Грачева обратилась к Бастрыкину. По ее мнению, шоумен пропагандирует разрыв семьи, а не создание.
"Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в Год семьи тем более. То есть он призывает в 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведенными", – подчеркнула активистка.
Она также вспомнила закон о запрете пропаганды чайлдфри, поскольку после развода не может идти речи о детях.
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