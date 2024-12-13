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Бастрыкина попросили проверить Олега Майами, призвавшего россиян разводиться

Поскольку шоумен "пропагандирует разрыв семьи, а не создание"

13 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председателя СК РФ Александра Бастрыкина попросили проверить блогера и певца Олега Майами, призвавшего россиян разводиться, сообщает телеканал "360".

Ранее на интервью у блогера спросили, какой у него девиз на 2025 год. В ответ он призвал фанатов разводиться.

"Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался новый год", – заявил Майями.

После этого правозащитница Светлана Грачева обратилась к Бастрыкину. По ее мнению, шоумен пропагандирует разрыв семьи, а не создание.

"Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в Год семьи тем более. То есть он призывает в 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведенными", – подчеркнула активистка.

Она также вспомнила закон о запрете пропаганды чайлдфри, поскольку после развода не может идти речи о детях.

Родители с младенцем / Фото: unsplash.com / Jonathan Borba

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Комментарии 2

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Геша

16:48:35 13-12-2024

Какая муть...

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Гость

17:39:14 13-12-2024

Количество разводов при "реформаторах" зашкаливает давно, имея место задолго до откровенных призывов разводиться (не без умысла ли, кстати, рекламируемых в последнее время самой же властью?). Собака зарыта в падении ниже плинтуса качества жизни большинства граждан: 'любовная лодка' разбивается прежде всего о быт кишащих при капитализме проблем, которые были в СССР не столь вопиющими и не снижали рост населения до знака минус...

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