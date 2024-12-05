НОВОСТИОбщество

Россиянам посоветовали проверить записи в соцсетях, чтобы не получить крупный штраф

Критериев пропаганды чайлдфри пока еще нет, но наказывать уже можно

05 декабря 2024, 15:26, ИА Амител

Родители с младенцем / Фото: unsplash.com / Jonathan Borba
Родители с младенцем / Фото: unsplash.com / Jonathan Borba

Россиян уже с 4 декабря можно штрафовать за распространение информации, направленной на формирование привлекательности жизни без детей, так называемому принципу чайлдфри, пишет "Парламентская газета".

Штраф для граждан – от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, для компаний – от 800 тысяч до 5 млн рублей либо приостановление работы на срок до 90 суток. Протоколы смогут выписать как полицейские, так и работники Роскомнадзора. Ответственность наступает с 16 лет.Как подчеркнула член Ассоциации юристов России Наталья Глебова, закон вступил в силу, а значит, можно штрафовать хоть сейчас, даже при отсутствии утвержденных критериев (критерии отнесения информации к пропаганде отказа от деторождения пока еще находятся на этапе проработки).

"Штрафовать будут как тех, кто высказывается, так и тех, кто размещает и распространяет информацию. Если у человека остались старые посты в соцсетях, фото или видеоинформация, которую могут посчитать пропагандой чайлдфри, то ему могут выписать штраф", – объяснила Глебова.

Она посоветовала россиянам проверить свои личные страницы в соцсетях, чтобы не стать правонарушителем.

На что обратить внимание?

Хоть критериев пока еще нет, под пропагандой будут понимать (исходя из текста закона и содержания поправок в КоАП):

  • информацию, направленную на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения, оправдывающую отказ от деторождения;
  • информацию о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей, а также обосновывающую такие преимущества;
  • информацию, направленную на формирование искаженного либо отрицательного образа беременности, материнства, отцовства и детства;
  • информацию, направленную на формирование положительного отношения к бездетности.

Напомним, монашество под закон о запрете чайлдфри не попадает: это стиль жизни, который подходит только единицам.

Вадим Шумков / Фото: t.me/silavpravdevshumkov/11927

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НОВОСТИОбщество
соцсети штрафы

Комментарии 27

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Кхм...

15:33:13 05-12-2024

Главное - обштрафовать как можно большее количество народонаселения. Всё равно за что.

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Гость

15:34:31 05-12-2024

Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила никогда и перечислила почему.. Это считается?

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ППШариков

15:40:52 05-12-2024

Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... "Никогда не говори никогда." (с)

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Гость

15:57:18 05-12-2024

ППШариков (15:40:52 05-12-2024) "Никогда не говори никогда." (с)... я старая уже и бедная - блин теперь меня за это штрафануть(((

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ППШариков

16:06:36 05-12-2024

Гость (15:57:18 05-12-2024) я старая уже и бедная - блин теперь меня за это штрафануть((... Возраст не в паспорте значится.

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Гость

16:12:18 05-12-2024

ППШариков (16:06:36 05-12-2024) Возраст не в паспорте значится.... Но я же не вытяну.

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ППШариков

16:49:39 05-12-2024

Гость (16:12:18 05-12-2024) Но я же не вытяну. ... Материнский капитал подсобит.

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Гость

16:08:49 05-12-2024

ППШариков (15:40:52 05-12-2024) "Никогда не говори никогда." (с)... По нынешним временам "Никогда не говори вообще ничего"

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ППШариков

16:34:40 05-12-2024

Гость (16:08:49 05-12-2024) По нынешним временам "Никогда не говори вообще ничего"... Времена, как времена.

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Гость

15:47:57 05-12-2024

Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... ..........теперь принудительно пойдете. : )))

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Гость

16:00:44 05-12-2024

Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... Да, считается. Вам же написали - нет критериев. Значит, подтянуть можно вообще все, что угодно. Хоть рассказ о проблемах в во время беременности, в родах и после, хоть подпись под фотографией без детей о том, что человек счастлив. Почитайте комментарии юристов на эту тему, там весело. Так что если это где-то в интернете - удаляйте. Иначе получите т.н. длящееся преступление, за которое могут оштрафовать.

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Гость

16:03:14 05-12-2024

Гость (16:00:44 05-12-2024) под фотографией без детей о том, что человек счастлив. .. КАПЕЦ!!!

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Гость

16:25:51 05-12-2024

Гость (16:00:44 05-12-2024) Да, считается. Вам же написали - нет критериев. Значит, подт... Нет, не считается, один ребенок уже есть, значит не чайлдфри. Вот когда за протест против многодетства примут, тогда - да. Срочно пост удаляйте, хотя интернет все хранит.

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Гость

16:41:55 05-12-2024

Гость (16:25:51 05-12-2024) Нет, не считается, один ребенок уже есть, значит не чайлдфри... Наличие ребенка не спасет, если вы, например, скажете, что без ребенка ваша жизнь была бы легче. Или что у вас была осложненная беременность и вы поимели на этом кучу проблем. Бац, и это уже "отрицательный образ беременности". Или вы думаете, что женские группы, где обсуждались проблемы "детных", на пустом месте сносят вообще все или уходят в закрытый режим?

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Гость

16:20:50 05-12-2024

Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... Нет, не переживайте.

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Мусик

15:36:13 05-12-2024

ок, списки можно начинать составлять.
есть тут жырненькие клиенты.

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Гость

15:49:29 05-12-2024

а что закон можно применять задним числом, это вроде как нарушение конституции.

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Гость

16:02:17 05-12-2024

Гость (15:49:29 05-12-2024) а что закон можно применять задним числом, это вроде как нар... Это не закон задним числом, это подводят под длящееся преступление. То есть если человек что-то написал несколько лет назад, но это все еще можно прочитать, то оштрафуют. Вы как с Луны свалились, это ж не первый год уже.

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Гость

16:43:39 05-12-2024

Но как это работает? Ведь раньше такого закона не было, как можно предположить и представить, что такой закон появится в будущем и будут штрафовать даже за старые сообщения, когда человек уже изменился и забыл что писал вообще, ну это как минимум странно...

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Гость

16:53:19 05-12-2024

Гость (16:43:39 05-12-2024) Но как это работает? Ведь раньше такого закона не было, как ... Вы, стесняюсь спросить, последние несколько лет в анабиозе провели или как? Лягушку очень медленно варили, ну вот, теперь мы здесь. "Если человек не удалил из интернета информацию, которую впоследствии признали запрещенной, его можно привлечь к ответственности за длящееся нарушение. Этот вывод сделал Конституционный Суд РФ, разрешив наказывать граждан за старые посты в интернете." Странно или нет, но это наша реальность. И это, вы бы ознакомились с новыми законами своей страны, а то ведь незнание закона, как известно, от ответственности не освобождает.

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Элен без ребят

16:54:22 05-12-2024

может мне ник сменить? атомалоличо.

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Гость

17:54:23 05-12-2024

Элен без ребят (16:54:22 05-12-2024) может мне ник сменить? атомалоличо. ...
Ничего в твоем нике чайлдфришного нет. ребята знаешь какие и с какими могут быть!

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Гость

17:09:07 05-12-2024

Зачем вообще нужны эти соцсети? ВК превратился в дурдом, а ОК им был изначально. Дуров, верни стену! )))

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Гость

21:01:02 05-12-2024

Вина упёрто валится с больной головы на здоровую. Во всяком случае наибольшую лепту в сокращение численности граждан по причине отказа от потомства вносит худосочное качество их жизни, в ответе за которое прежде всего власть, ищущая корень зла в чём угодно, только не в своём собственном отношении к "быдлу"...

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Дюша

08:59:22 06-12-2024

Реклама чайлдфри в каждой аптеке...Любых производителей, размеров, с запахом, усиками или ребристых...

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Гость

21:28:08 25-12-2024

Дюша (08:59:22 06-12-2024) Реклама чайлдфри в каждой аптеке...Любых производителей, раз... Пора запретить?

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Гость

11:56:27 08-12-2024

У меня кошка отказалась рожать , говорит что она не фанат детей )) дадут за это штраф ?))))

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