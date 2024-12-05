Россиянам посоветовали проверить записи в соцсетях, чтобы не получить крупный штраф
Критериев пропаганды чайлдфри пока еще нет, но наказывать уже можно
05 декабря 2024, 15:26, ИА Амител
Россиян уже с 4 декабря можно штрафовать за распространение информации, направленной на формирование привлекательности жизни без детей, так называемому принципу чайлдфри, пишет "Парламентская газета".
Штраф для граждан – от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, для компаний – от 800 тысяч до 5 млн рублей либо приостановление работы на срок до 90 суток. Протоколы смогут выписать как полицейские, так и работники Роскомнадзора. Ответственность наступает с 16 лет.Как подчеркнула член Ассоциации юристов России Наталья Глебова, закон вступил в силу, а значит, можно штрафовать хоть сейчас, даже при отсутствии утвержденных критериев (критерии отнесения информации к пропаганде отказа от деторождения пока еще находятся на этапе проработки).
"Штрафовать будут как тех, кто высказывается, так и тех, кто размещает и распространяет информацию. Если у человека остались старые посты в соцсетях, фото или видеоинформация, которую могут посчитать пропагандой чайлдфри, то ему могут выписать штраф", – объяснила Глебова.
Она посоветовала россиянам проверить свои личные страницы в соцсетях, чтобы не стать правонарушителем.
На что обратить внимание?
Хоть критериев пока еще нет, под пропагандой будут понимать (исходя из текста закона и содержания поправок в КоАП):
- информацию, направленную на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения, оправдывающую отказ от деторождения;
- информацию о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей, а также обосновывающую такие преимущества;
- информацию, направленную на формирование искаженного либо отрицательного образа беременности, материнства, отцовства и детства;
- информацию, направленную на формирование положительного отношения к бездетности.
Напомним, монашество под закон о запрете чайлдфри не попадает: это стиль жизни, который подходит только единицам.
15:33:13 05-12-2024
Главное - обштрафовать как можно большее количество народонаселения. Всё равно за что.
15:34:31 05-12-2024
Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила никогда и перечислила почему.. Это считается?
15:40:52 05-12-2024
Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... "Никогда не говори никогда." (с)
15:57:18 05-12-2024
ППШариков (15:40:52 05-12-2024) "Никогда не говори никогда." (с)... я старая уже и бедная - блин теперь меня за это штрафануть(((
16:06:36 05-12-2024
Гость (15:57:18 05-12-2024) я старая уже и бедная - блин теперь меня за это штрафануть((... Возраст не в паспорте значится.
16:12:18 05-12-2024
ППШариков (16:06:36 05-12-2024) Возраст не в паспорте значится.... Но я же не вытяну.
16:49:39 05-12-2024
Гость (16:12:18 05-12-2024) Но я же не вытяну. ... Материнский капитал подсобит.
16:08:49 05-12-2024
ППШариков (15:40:52 05-12-2024) "Никогда не говори никогда." (с)... По нынешним временам "Никогда не говори вообще ничего"
16:34:40 05-12-2024
Гость (16:08:49 05-12-2024) По нынешним временам "Никогда не говори вообще ничего"... Времена, как времена.
15:47:57 05-12-2024
Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... ..........теперь принудительно пойдете. : )))
16:00:44 05-12-2024
Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... Да, считается. Вам же написали - нет критериев. Значит, подтянуть можно вообще все, что угодно. Хоть рассказ о проблемах в во время беременности, в родах и после, хоть подпись под фотографией без детей о том, что человек счастлив. Почитайте комментарии юристов на эту тему, там весело. Так что если это где-то в интернете - удаляйте. Иначе получите т.н. длящееся преступление, за которое могут оштрафовать.
16:03:14 05-12-2024
Гость (16:00:44 05-12-2024) под фотографией без детей о том, что человек счастлив. .. КАПЕЦ!!!
16:25:51 05-12-2024
Гость (16:00:44 05-12-2024) Да, считается. Вам же написали - нет критериев. Значит, подт... Нет, не считается, один ребенок уже есть, значит не чайлдфри. Вот когда за протест против многодетства примут, тогда - да. Срочно пост удаляйте, хотя интернет все хранит.
16:41:55 05-12-2024
Гость (16:25:51 05-12-2024) Нет, не считается, один ребенок уже есть, значит не чайлдфри... Наличие ребенка не спасет, если вы, например, скажете, что без ребенка ваша жизнь была бы легче. Или что у вас была осложненная беременность и вы поимели на этом кучу проблем. Бац, и это уже "отрицательный образ беременности". Или вы думаете, что женские группы, где обсуждались проблемы "детных", на пустом месте сносят вообще все или уходят в закрытый режим?
16:20:50 05-12-2024
Гость (15:34:31 05-12-2024) Меня пять лет назад спросили - когда за вторым.. Ответила ни... Нет, не переживайте.
15:36:13 05-12-2024
ок, списки можно начинать составлять.
есть тут жырненькие клиенты.
15:49:29 05-12-2024
а что закон можно применять задним числом, это вроде как нарушение конституции.
16:02:17 05-12-2024
Гость (15:49:29 05-12-2024) а что закон можно применять задним числом, это вроде как нар... Это не закон задним числом, это подводят под длящееся преступление. То есть если человек что-то написал несколько лет назад, но это все еще можно прочитать, то оштрафуют. Вы как с Луны свалились, это ж не первый год уже.
16:43:39 05-12-2024
Но как это работает? Ведь раньше такого закона не было, как можно предположить и представить, что такой закон появится в будущем и будут штрафовать даже за старые сообщения, когда человек уже изменился и забыл что писал вообще, ну это как минимум странно...
16:53:19 05-12-2024
Гость (16:43:39 05-12-2024) Но как это работает? Ведь раньше такого закона не было, как ... Вы, стесняюсь спросить, последние несколько лет в анабиозе провели или как? Лягушку очень медленно варили, ну вот, теперь мы здесь. "Если человек не удалил из интернета информацию, которую впоследствии признали запрещенной, его можно привлечь к ответственности за длящееся нарушение. Этот вывод сделал Конституционный Суд РФ, разрешив наказывать граждан за старые посты в интернете." Странно или нет, но это наша реальность. И это, вы бы ознакомились с новыми законами своей страны, а то ведь незнание закона, как известно, от ответственности не освобождает.
16:54:22 05-12-2024
может мне ник сменить? атомалоличо.
17:54:23 05-12-2024
Элен без ребят (16:54:22 05-12-2024) может мне ник сменить? атомалоличо. ...
Ничего в твоем нике чайлдфришного нет. ребята знаешь какие и с какими могут быть!
17:09:07 05-12-2024
Зачем вообще нужны эти соцсети? ВК превратился в дурдом, а ОК им был изначально. Дуров, верни стену! )))
21:01:02 05-12-2024
Вина упёрто валится с больной головы на здоровую. Во всяком случае наибольшую лепту в сокращение численности граждан по причине отказа от потомства вносит худосочное качество их жизни, в ответе за которое прежде всего власть, ищущая корень зла в чём угодно, только не в своём собственном отношении к "быдлу"...
08:59:22 06-12-2024
Реклама чайлдфри в каждой аптеке...Любых производителей, размеров, с запахом, усиками или ребристых...
21:28:08 25-12-2024
Дюша (08:59:22 06-12-2024) Реклама чайлдфри в каждой аптеке...Любых производителей, раз... Пора запретить?
11:56:27 08-12-2024
У меня кошка отказалась рожать , говорит что она не фанат детей )) дадут за это штраф ?))))