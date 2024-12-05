Критериев пропаганды чайлдфри пока еще нет, но наказывать уже можно

05 декабря 2024, 15:26, ИА Амител

Родители с младенцем / Фото: unsplash.com / Jonathan Borba

Россиян уже с 4 декабря можно штрафовать за распространение информации, направленной на формирование привлекательности жизни без детей, так называемому принципу чайлдфри, пишет "Парламентская газета".

Штраф для граждан – от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, для компаний – от 800 тысяч до 5 млн рублей либо приостановление работы на срок до 90 суток. Протоколы смогут выписать как полицейские, так и работники Роскомнадзора. Ответственность наступает с 16 лет.Как подчеркнула член Ассоциации юристов России Наталья Глебова, закон вступил в силу, а значит, можно штрафовать хоть сейчас, даже при отсутствии утвержденных критериев (критерии отнесения информации к пропаганде отказа от деторождения пока еще находятся на этапе проработки).

"Штрафовать будут как тех, кто высказывается, так и тех, кто размещает и распространяет информацию. Если у человека остались старые посты в соцсетях, фото или видеоинформация, которую могут посчитать пропагандой чайлдфри, то ему могут выписать штраф", – объяснила Глебова.

Она посоветовала россиянам проверить свои личные страницы в соцсетях, чтобы не стать правонарушителем.

На что обратить внимание?

Хоть критериев пока еще нет, под пропагандой будут понимать (исходя из текста закона и содержания поправок в КоАП):

информацию, направленную на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения, оправдывающую отказ от деторождения;

информацию о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей, а также обосновывающую такие преимущества;

информацию, направленную на формирование искаженного либо отрицательного образа беременности, материнства, отцовства и детства;

информацию, направленную на формирование положительного отношения к бездетности.

Напомним, монашество под закон о запрете чайлдфри не попадает: это стиль жизни, который подходит только единицам.