Бастрыкину доложат о безвестном исчезновении подростка в Алтайском крае

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве

20 июля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении 13-летнего подростка в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Дело возбудили по признакам убийства. В последний раз ребенка видели 15 июля – он вышел из дома в Бийске в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Ранее из дома он не уходил.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении Следкома.

Напомним, приметы пропавшего: на вид 13 лет, рост 160 см, худощав, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю футболку, темно-синие джинсовые шорты и черные резиновые сланцы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (385 2) 29-80-02, 8-905-981-16-60 или 02.