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Байден: единство Запада в противостоянии РФ не исчезнет

Американский президент пообещал "продолжать оказывать давление" на Россию

25 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Единство стран Запада в противостоянии России не исчезнет, невзирая на продолжительность боевых действий на Украине, заявил президент США Джо Байден, передаёт ТАСС.

"Наше единство не нарушится", – сказал американский лидер и пообещал "продолжать оказывать давление" на РФ с помощью "исторических санкций и ограничений", а также и дальше помогать ВСУ.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западный мир ненавидит всех россиян.

Комментарии 6

  • Ну ну посмотрим. Сумасшедший 80 летний старикан здоровающийся с воздухом еще и прогнозы решил строить.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Даже когда украина исчезнет как государство ихнее единство не порушится ? )
    25 марта, Гость   Ответить
  • Байден выразил соболезнование семье пилота погибшего над Чёрным морем американского беспилотника.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Наш 70 летний старик недалеко ушёл!
    25 марта, Гость   Ответить
  • Наш 70 летний старик недалеко ушел **** Далеко. Даже сравнивать нельзя. Бидон просто больной дебил. У Вовы же с умом полный порядок.
    25 марта, Гость   Ответить
  • "Наш 70 летний старик недалеко ушёл!" ---- Гость, ты просто дурачок. Тебе по интеллекту до Путина как собаке до академика.
    26 марта, Гость   Ответить
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