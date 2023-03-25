Байден: единство Запада в противостоянии РФ не исчезнет

Американский президент пообещал "продолжать оказывать давление" на Россию

25 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Единство стран Запада в противостоянии России не исчезнет, невзирая на продолжительность боевых действий на Украине, заявил президент США Джо Байден, передаёт ТАСС.

"Наше единство не нарушится", – сказал американский лидер и пообещал "продолжать оказывать давление" на РФ с помощью "исторических санкций и ограничений", а также и дальше помогать ВСУ.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западный мир ненавидит всех россиян.