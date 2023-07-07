НОВОСТИПолитика

Байден отпинал трибуну во время выступления

По словам американского президента, она не работает

07 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Президент США Джо Байден внезапно начал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине. Видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.

Чем трибуна так разозлила 80-летнего главу Белого дома, он толком объяснить не смог.

"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", – посетовал президент.

Ранее Байден споткнулся и упал на выпускном курсантов академии военно-воздушных сил США.

Комментарии 12

Avatar Picture
гость

10:01:14 07-07-2023

если долго отучать народ от политики и активной гражданской позиции, чтобы он не выходил против власти, есть риск, что он затем не выйдет и за нее....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:12 07-07-2023

Отвечу за либералов: Ну и что что Байдену 80 и он разговаривает с призраками, зато там сменяемость власти!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

10:53:42 07-07-2023

Гость (10:41:12 07-07-2023) Отвечу за либералов: Ну и что что Байдену 80 и он разговарив... Одного дебила на другого меняют, "классная" смена власти у них.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:15 07-07-2023

надо было еще руки ей сломать, а то ишь... понимаешь...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:30 07-07-2023

Прозападным оппонентам стало совсем туго критиковать нашу власть, когда у них такой президент в их святая святых колыбели демократии.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:37 07-07-2023

В США самые свободные и демократические выборы.А если в какой стране диктатор,так они ту страну бомбят и диктатора убивают.Особенно если та страна богата газом,нефтью и прочими природными ресурсами.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:25 07-07-2023

Прекрасно выглядит в свои 80 лет, взгляд живой, чувство юмора, тут кадр вырвали из контекста, все смеялись, значит он шутил.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:30 07-07-2023

Гость (12:12:25 07-07-2023) Прекрасно выглядит в свои 80 лет, взгляд живой, чувство юмор... А с невидимкой здоровается тоже исключительно ради шутки?))))))))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:46 07-07-2023

Гость (13:39:30 07-07-2023) А с невидимкой здоровается тоже исключительно ради шутки?)))... Пенсионный телебомонд.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:25 07-07-2023

Гость (12:12:25 07-07-2023) Прекрасно выглядит в свои 80 лет, взгляд живой, чувство юмор... Да пусть шутит и нашим либералам нравится, главное чтоб его шутника до ядерной кнопки не допущали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:54 07-07-2023

Гость (13:52:25 07-07-2023) Да пусть шутит и нашим либералам нравится, главное чтоб его ... шутника до ядерной кнопки не допущали ------ А он знает, что это такое???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:13 07-07-2023

Подумаешь, отпинал. Главное, не изнасиловал...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров