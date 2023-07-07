Байден отпинал трибуну во время выступления

По словам американского президента, она не работает

07 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Президент США Джо Байден внезапно начал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине. Видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.

Чем трибуна так разозлила 80-летнего главу Белого дома, он толком объяснить не смог.

"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", – посетовал президент.

Ранее Байден споткнулся и упал на выпускном курсантов академии военно-воздушных сил США.