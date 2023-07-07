Байден отпинал трибуну во время выступления
По словам американского президента, она не работает
07 июля 2023, 09:50, ИА Амител
Президент США Джо Байден внезапно начал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине. Видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.
Чем трибуна так разозлила 80-летнего главу Белого дома, он толком объяснить не смог.
"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", – посетовал президент.
Ранее Байден споткнулся и упал на выпускном курсантов академии военно-воздушных сил США.
10:01:14 07-07-2023
если долго отучать народ от политики и активной гражданской позиции, чтобы он не выходил против власти, есть риск, что он затем не выйдет и за нее....
10:41:12 07-07-2023
Отвечу за либералов: Ну и что что Байдену 80 и он разговаривает с призраками, зато там сменяемость власти!
10:53:42 07-07-2023
Гость (10:41:12 07-07-2023) Отвечу за либералов: Ну и что что Байдену 80 и он разговарив... Одного дебила на другого меняют, "классная" смена власти у них.
10:46:15 07-07-2023
надо было еще руки ей сломать, а то ишь... понимаешь...
11:15:30 07-07-2023
Прозападным оппонентам стало совсем туго критиковать нашу власть, когда у них такой президент в их святая святых колыбели демократии.
11:53:37 07-07-2023
В США самые свободные и демократические выборы.А если в какой стране диктатор,так они ту страну бомбят и диктатора убивают.Особенно если та страна богата газом,нефтью и прочими природными ресурсами.
12:12:25 07-07-2023
Прекрасно выглядит в свои 80 лет, взгляд живой, чувство юмора, тут кадр вырвали из контекста, все смеялись, значит он шутил.
13:39:30 07-07-2023
Гость (12:12:25 07-07-2023) Прекрасно выглядит в свои 80 лет, взгляд живой, чувство юмор... А с невидимкой здоровается тоже исключительно ради шутки?))))))))))
14:01:46 07-07-2023
Гость (13:39:30 07-07-2023) А с невидимкой здоровается тоже исключительно ради шутки?)))... Пенсионный телебомонд.
13:52:25 07-07-2023
Гость (12:12:25 07-07-2023) Прекрасно выглядит в свои 80 лет, взгляд живой, чувство юмор... Да пусть шутит и нашим либералам нравится, главное чтоб его шутника до ядерной кнопки не допущали
14:08:54 07-07-2023
Гость (13:52:25 07-07-2023) Да пусть шутит и нашим либералам нравится, главное чтоб его ... шутника до ядерной кнопки не допущали ------ А он знает, что это такое???
15:33:13 07-07-2023
Подумаешь, отпинал. Главное, не изнасиловал...