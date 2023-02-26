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Байдену запретили приезжать в Пензенскую область

Так губернатор решил ответить на введённые Госдепом против него санкции

26 февраля 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ответ на американские санкции запретил президенту США Джо Байдену приезжать в регион.

В телеграм-канале политик заявил, что ему "приятно оказаться в компании" других коллег, отметив, что "это значит только то, что делаем мы всё правильно".

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и её населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет – шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", – подчеркнул глава региона. 

Отметим, что под санкции также попал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он, как и Олег Мельниченко, отметил, что эти ограничения – "лишь очередное подтверждение того, что мы всё делаем правильно".

Комментарии 10

  • Зачем же так сурово? Боюсь, старик может не пережить. Если найдет ту область на карте, он может просто лопнуть от смеха...
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Когда старик Байден узнает как называются жители Пензенской области он перестанет смеяться совсем
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Губернатор вышел за рамки своих полномочий.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Вот если бы он вознаграждение за голову наёмника из США назначил, тогда да, а так нет - не внушает
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Бидону с его старческим маразмом все равно куда приезжать или не приезжать. Он тупо не понимает где он находится и зачем.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • такое впечатление, что данные решения принимались в детском саду для особенных детей.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Губернатор вышел за рамки своих полномочий. час назад, Гость Ответить----------- Джозеф, а ты на что надеялся? Пензенцы не пустят семью Байденов в свой мирый зеленый город!
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Пенза мстит!
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, С юмором у губернатора Пензенской области всё в порядке. А у вас, видимо, проблемы - вы слишком серьёзно восприняли эту шутку.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • И чтобы этому старому облезшему козлу ноги бы не было в Алтайском Крае.
    26 февраля, Гость   Ответить
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