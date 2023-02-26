Байдену запретили приезжать в Пензенскую область

Так губернатор решил ответить на введённые Госдепом против него санкции

26 февраля 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ответ на американские санкции запретил президенту США Джо Байдену приезжать в регион.

В телеграм-канале политик заявил, что ему "приятно оказаться в компании" других коллег, отметив, что "это значит только то, что делаем мы всё правильно".

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и её населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет – шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", – подчеркнул глава региона.

Отметим, что под санкции также попал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он, как и Олег Мельниченко, отметил, что эти ограничения – "лишь очередное подтверждение того, что мы всё делаем правильно".