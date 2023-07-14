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Байден рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Этого не случится, пока идет конфликт, отметил президент США

14 июля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украина вступит в НАТО, но не в ходе конфликта, заявил президент США Джо Байден.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии американский лидер уточнил, что никто не вступает в альянс "во время войны". 

"Атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне", – цитирует его РИА Новости.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

СВО США украина нато

Комментарии 5

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Гость

13:01:51 14-07-2023

Если атакуют какую-либо страну нато,это означает третью мировую и кирдык америке.Потому что она как честная и справедливая не будет отсиживаться за океаном,а сгорит вместе со всеми,глотая радиационную пыль.Восьмидесятилетний старик байден знает что говорит.

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Гость

13:13:53 14-07-2023

Гость (13:01:51 14-07-2023) Если атакуют какую-либо страну нато,это означает третью миро... И свой выводок, с кашолками депутатов и чинушь, вместе с Байданом бомбить будут ?

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Гость

13:56:41 14-07-2023

Причём тут чинуши и депутаты с выводками.Кто на них будет обращать внимание в час Х?

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Гость

14:30:09 14-07-2023

Гость (13:56:41 14-07-2023) Причём тут чинуши и депутаты с выводками.Кто на них будет о... Ты что по своим детям и бабе палить будешь?

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Гость

14:57:40 14-07-2023

Гость (14:30:09 14-07-2023) Ты что по своим детям и бабе палить будешь?... Кто будет палить ни у кого спрашивать не будут.

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