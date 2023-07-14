Байден рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Этого не случится, пока идет конфликт, отметил президент США

14 июля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украина вступит в НАТО, но не в ходе конфликта, заявил президент США Джо Байден.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии американский лидер уточнил, что никто не вступает в альянс "во время войны".

"Атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне", – цитирует его РИА Новости.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.