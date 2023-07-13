Россия и НАТО находятся за гранью войны, заявил Медведев

По мнению бывшего президента РФ, совет Украина – НАТО в скором времени прекратит существование

13 июля 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: vk.com / dm

Дмитрий Медведев в заблокированном на территории РФ "Твиттере" прокомментировал создание совета Украина – НАТО словами о том, что этот орган прекратит существование в связи с исчезновением одной из сторон.

Также напомнил, что в 2002 году был создан аналогичный совет Россия – НАТО. Но теперь, отметил он, альянс и Москва находятся на грани войны, а точнее – за гранью.

Накануне Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. Как отмечал президент Владимир Зеленский, этот совет дает ощущение, что Украина будет в составе альянса.

Ранее Дмитрий Медведев призвал "расчехлить" кассетные боеприпасы РФ в ответ на обстрел силами ВСУ города Токмак в Запорожской области.

До этого он также предлагал нападать на врагов на дне океана.