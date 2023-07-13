Россия и НАТО находятся за гранью войны, заявил Медведев
По мнению бывшего президента РФ, совет Украина – НАТО в скором времени прекратит существование
13 июля 2023, 11:51, ИА Амител
Дмитрий Медведев в заблокированном на территории РФ "Твиттере" прокомментировал создание совета Украина – НАТО словами о том, что этот орган прекратит существование в связи с исчезновением одной из сторон.
Также напомнил, что в 2002 году был создан аналогичный совет Россия – НАТО. Но теперь, отметил он, альянс и Москва находятся на грани войны, а точнее – за гранью.
Накануне Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. Как отмечал президент Владимир Зеленский, этот совет дает ощущение, что Украина будет в составе альянса.
Ранее Дмитрий Медведев призвал "расчехлить" кассетные боеприпасы РФ в ответ на обстрел силами ВСУ города Токмак в Запорожской области.
До этого он также предлагал нападать на врагов на дне океана.
12:10:22 13-07-2023
Градус не понижает. Походу сам скоро прекратит существование, при таких-то дозах.
12:13:39 13-07-2023
А поясните, как Медведев пользуется заблокированным Твиттером? В обход закона?
12:38:58 13-07-2023
Гость (12:13:39 13-07-2023) А поясните, как Медведев пользуется заблокированным Твиттеро... А он, наверное, "твитует" из страны, в которой "Твиттер" не запрещен)))
12:35:34 13-07-2023
Дмитрий Медведев в заблокированном на территории РФ "Твиттере" прокомментировал----))))))) вслух.
12:41:14 13-07-2023
Инфа для той стороны чтобы боялись. Поэтому в Твиттере.
13:06:58 13-07-2023
Гость (12:41:14 13-07-2023) Инфа для той стороны чтобы боялись. Поэтому в Твиттере.... Т.е. ему на минутку разблокировали в интересах государства?
13:42:02 13-07-2023
Кто разбирается тот помнит как позорно в 2011 Медведев сдал Ливию, а Путин в 2015 встал на защиту Сирии. Лучше уничтожить террористов на дальних подступах, чем внутри страны. Кстати тогда в 2011 мнения Медведева и Путина разошлись кардинально. [Документ, с которым Россия согласилась, не став накладывать на него вето, Путин назвал "неполноценным и ущербным", сравнив его "со средневековым призывом к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать".]
13:52:10 13-07-2023
Гость (13:42:02 13-07-2023) Кто разбирается тот помнит как позорно в 2011 Медведев сдал ... Ну,ты ещё шельф скандинавам ему припомни до кучи....
14:04:17 13-07-2023
Гость (13:42:02 13-07-2023) Кто разбирается тот помнит как позорно в 2011 Медведев сдал ... что-то слабо верится, что зиц-председатель без согласования с премьером что-то сделал
16:06:25 13-07-2023
Гость (14:04:17 13-07-2023) что-то слабо верится, что зиц-председатель без согласования ... Не всё то правда что нам показывают по зомбоящику и рассказывают добрые люди в тырнете. ДАМ всё-таки из другого более либерального клана, который под давление вышних товарищей всё-таки согласился на компромисс, отменил оранжевую норковую революцию и отдал место Путину. [Говоря о резолюции СБ ООН, Медведев подчеркнул, что не считает эту резолюцию неправильной и что правом вето Россия не воспользовалась вполне осознанно, поскольку этот документ в целом отражает "наше понимание происходящего в Ливии"] Я не сторонник шизофренических теорий что Путин на камеру говорит одно и делает другое.
16:29:29 13-07-2023
Гость (16:06:25 13-07-2023) Не всё то правда что нам показывают по зомбоящику и рассказы... С какого перепуга он должен был защищать страну, которая только что кинула Россию. Каддафи вместо того, чтобы рассчитаться за поставки, отдал деньги европейцам в банк.
14:30:26 13-07-2023
Маленький прям за войнушку топит. То атомной бомбой машет, то крылатыми ракетами...