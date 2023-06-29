Baza: дочь Суровикина опровергла слухи о задержании генерала

Девушка отметила, что подобные заявления — ложь. Его никто не задерживал и не арестовывал, сейчас "все на своих рабочих местах"

29 июня 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Дочь главкома ВКС генерала Сергея Суровикина опровергла слухи о его аресте. Как сообщает Telegram-канал Baza, она подтвердила, что с ним ничего не произошло и он находится на рабочем месте.

Напомним, что слухи о задержании Суровикина стали распространяться в различных Telegram-каналах. Кроме того, об этом сообщили некоторые западные СМИ.

Дочь отметила, что подобные заявления – ложь. Его никто не задерживал и не арестовывал, сейчас "все на своих рабочих местах".

Она также добавила, что генерал никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал.

Напомним, что 23 июня военные колонны ЧВК "Вагнер" двинулись на Москву. Ее основатель Евгений Пригожин объявил о начале так называемого "марша справедливости". По ходу продвижения наемников "марш" переформатировался в "мятеж". 24 июня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, развернул колонны и отправился обратно к линии фронта.