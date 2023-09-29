Что сказали в Минобороны о дополнительной мобилизации в России?

В России расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту

29 сентября 2023, 17:25, ИА Амител

Солдат / Фото: amic.ru

29 сентября прошел брифинг заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского. Одной из злободневных тем, интересовавших журналистов, была мобилизация, о вероятности объявления которой ходили слухи всю осень. Что ответил на этот вопрос Цимлянский – в нашем материале.

Так будет все-таки мобилизация в 2023 году?

В Минобороны заявили, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию.

"Хочу подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – сообщил 29 сентября во время брифинга замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что в настоящее время добровольцев и желающих подписать контракт с Минобороны "достаточно для выполнения возложенных задач".

К тому же, по словам Цимлянского, в стране расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту.

Почему вообще заговорили о дополнительной мобилизации?

Слухи о новой волне частичной мобилизации в России циркулируют в Сети с начала сентября. А 11 сентября 2023 года генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что в ближайшее время в России якобы объявят новую волну мобилизации. Российские власти ответили, что это фейк со стороны противника, чтобы вызвать волнения в нашей стране.

Об этом же еще 9 сентября "Ленте.ру" заявил глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов:

"Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь".А депутат ГД Андрей Гурулев вообще сказал, что скоро сломает язык пояснять, что никакой допмобилизации в России не планируется.

По словам Гурулева, до 31 декабря 2023 года Россия должна набрать около 420 тысяч человек по контракту. И это уже много. Наша промышленность просто не в состоянии сразу обеспечить большое количество мобилизованных всем необходимым.