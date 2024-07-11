"Белиберда полнейшая". Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России
Депутат считает, что в них показывают "нереалистичные сказки"
11 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Депутат Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России, поскольку эта "белиберда полнейшая" и "вранье от начала до конца".
Его слова приводит сайт радиостанции "Говорит Москва".
"Все эти пожиратели Наташ, которые вдруг… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры. Запретить турецкие сериалы!" – сказал он.
По мнению депутата, следовало бы показывать в таких сериалах реальную картину происходящего, а не "неправдивые сказки", которые создают у россиянок нереалистичные образы прекрасного мира и иностранцев: "Она поедет туда и ее палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придет его мамаша турецкая и скажет: "Все, ты нам больше не невестка, поехала назад". И детей не отдадут".
Ранее Милонов заявил, что счастливыми мужчин делают только армия и дети, которых должно быть минимум трое.
07:51:02 11-07-2024
Ну белибирда, а запрещать то зачем. Пусть Наташи смотрят
07:51:48 11-07-2024
где подписать петицию о запрете Милонова?
08:11:02 11-07-2024
Гость (07:51:48 11-07-2024) где подписать петицию о запрете Милонова?... А толку то, там большинство таких
12:39:56 11-07-2024
Гость (07:51:48 11-07-2024) где подписать петицию о запрете Милонова?... руки прочь от Милонова!
08:00:24 11-07-2024
Т. е наши сериалы прям не белиберда.
08:09:29 11-07-2024
Т.е. он их смотрит, раз говорит, что белиберда? Я вот и не подозревал, что оказывается, крутят такое кино...
08:10:09 11-07-2024
СМИ сами разгоняют эти темы. Все прекрасно знают, что Милонов фрик. Но его продолжают звать на всякие передачи и брать у него интервью. Зачем? Затем, чтобы получить кликбейтный заголовок для якобы новости. Требуется количество просмотров и только. Разве он говорит что-то судьбоносное для страны или народа? Нет. Он просто свои комплексы на свет Божий демонстрирует. Станет ли кому то холодно или жарко от того что сказал Милонов? Нет. Собака лает - караван идет. Но граждане со слабой психикой подкидываются и начинают истово комментировать. Подобное находит подобное…
08:59:45 11-07-2024
Гость (08:10:09 11-07-2024) СМИ сами разгоняют эти темы. Все прекрасно знают, что Милоно... Предлагаете забыть о том, что этот фрик принимает законы, по которым мы с вами живем? И еще куча таких же фриков рядом с ним. Они ж не безобидные васятки из соседнего подъезда - полежал в дурке, ну подумаешь, никому и дела нет.
18:59:05 11-07-2024
Гость (08:59:45 11-07-2024) Предлагаете забыть о том, что этот фрик принимает законы, по... а то что Вы о нём помните, что-то меняет?
08:11:29 11-07-2024
Человек прямо фонтанирует идеями! Надо же,какой активный!
Судя по фото-слегка обезумевший человек.
08:36:30 11-07-2024
депутат милонов набрал подозрительную скорость по внесению предложений не соответствующих разуму и здравому смыслу), пущай справку от психиатра волокеть сначала)
10:04:01 11-07-2024
гость (08:36:30 11-07-2024) депутат милонов набрал подозрительную скорость по внесению п... у депутатов должен быть иммунитет.
а иммунитет может быть только у депутатов.
поэтому это вот с вас справка. две.
09:05:20 11-07-2024
Милонов набрасывает - комментаторы подбрасывают. Хайп и занятость обеспечены всем.
09:11:38 11-07-2024
мегаатомный дядька.
одобрям все что предлагает. прямо к исполнению.
10:24:49 11-07-2024
Милонов смотрит турецкие сериалы? Раз говорит что нет там норм актёров, значит много чего пересмотрел сам. Он как вообще, норм? Надо проверить милонова на психическое заболевания, такую чушь несёт. Про писюны особенно улыбнуло))))
11:29:14 11-07-2024
Ну вот!... Он уже и до сериалов дошёл!...
Видимо посмотрел какой-то?...
12:39:30 11-07-2024
"пожиратели Наташ"
порвало прст)))
Виталий жжет без передыху!
13:15:54 11-07-2024
Амик, озвучьте, пожалуйста, з/п, за которую данный товарищ такие крутые идеи двигает.
13:28:52 11-07-2024
Руки прочь от султана Сулеймана и валидэ!!! и серкана балата))