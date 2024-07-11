"Белиберда полнейшая". Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России

Депутат считает, что в них показывают "нереалистичные сказки"

11 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России, поскольку эта "белиберда полнейшая" и "вранье от начала до конца".

Его слова приводит сайт радиостанции "Говорит Москва".

"Все эти пожиратели Наташ, которые вдруг… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры. Запретить турецкие сериалы!" – сказал он.

По мнению депутата, следовало бы показывать в таких сериалах реальную картину происходящего, а не "неправдивые сказки", которые создают у россиянок нереалистичные образы прекрасного мира и иностранцев: "Она поедет туда и ее палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придет его мамаша турецкая и скажет: "Все, ты нам больше не невестка, поехала назад". И детей не отдадут".

Ранее Милонов заявил, что счастливыми мужчин делают только армия и дети, которых должно быть минимум трое.