Милонов заявил, что счастливыми мужчин делают только армия и дети
Тех, у кого меньше двух детей, он назвал несчастными
10 июля 2024, 20:36, ИА Амител
Виталий Милонов / Фото: vk.com/milonov
В эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал о важности иметь более двух детей, желательно от одной женщины.
По его словам, нормальный мужчина должен стремиться к тому, чтобы у него было много детей. Он считает, что только тогда мужчина может почувствовать себя полноценным. При этом он не отрицает важность службы в армии для формирования мужской личности.
Общественник также высказал мнение, что улучшить демографическую ситуацию в России может рождение троих и более детей в каждой семье.
20:49:48 10-07-2024
а церква не делает что ли? не сказать, что счастливый взгляд у Виталия нашего, Милонова, на фото.
23:24:27 10-07-2024
Элен без ребят (20:49:48 10-07-2024) а церква не делает что ли? не сказать, что счастливый взгля... Сосредоточился.
08:12:20 11-07-2024
Musik (23:24:27 10-07-2024) Сосредоточился. ... ... как будто неожиданно на нижний клапан надавило.
21:57:46 10-07-2024
Про счастливых в армии видал таких. Каптёры, хлеборезы, писари штабные, банщики, ефрейторы... Ну ещё спорт-рота и оркестр.
23:42:04 10-07-2024
Гость (21:57:46 10-07-2024) Про счастливых в армии видал таких. Каптёры, хлеборезы, писа... Сам ир напомни в каком полку служил?
06:51:17 11-07-2024
Гость (23:42:04 10-07-2024) Сам ир напомни в каком полку служил?... СКА-18
09:31:50 11-07-2024
Гость (06:51:17 11-07-2024) СКА-18... а вот личгно вы будете ёрничать - мы напишем депутату про ваше такое поведение, и вы снова послужите. и неоднократно.
он же депутат, наш избиранник. а мы его избиратели. захочем -и не избирем.
22:28:45 10-07-2024
А личным примером... Так сказать..
06:27:46 11-07-2024
Григорий (22:28:45 10-07-2024) А личным примером... Так сказать.. ... - "Депутат Госдумы Виталий Милонов в армии не служил. Однако после школы хотел стать военным – пойти по стопам отца, служившим моряком на Северном флоте (в училище не прошел по здоровью)."
06:37:12 11-07-2024
Гость (06:27:46 11-07-2024) - "Депутат Госдумы Виталий Милонов в армии не служил. (в училище не прошел по здоровью)." Психолог завалил. Инфа соточка.
07:14:25 11-07-2024
Гость (06:37:12 11-07-2024) Психолог завалил. Инфа соточка. ... Грыжа
00:43:12 11-07-2024
Алкоголь и женщины делают мужчин счастливыми
08:28:02 11-07-2024
Гость (00:43:12 11-07-2024) Алкоголь и женщины делают мужчин счастливыми... Можно даже без женщин. Эффект даже ярче.
09:52:16 11-07-2024
Гость (08:28:02 11-07-2024) Можно даже без женщин. Эффект даже ярче.... алкашня.
а вот с женщинами - были бы мачо.
вам нужно исправиться и стать лучше. позитивнее. любвеобильнее. добрее. счастливее. отзывчивее.
08:07:45 11-07-2024
"Счастье - это когда все дома". С
08:37:33 11-07-2024
Счастье, это семь пирогов и одна маленькая свечка.
08:38:18 11-07-2024
армия и дети --- это похоже на провокацию
10:18:26 11-07-2024
Счастливый человек не будет генерировать столько негатива как Милонов. Вот у него детей 6, а желчи в нем не уменшается.
10:58:12 11-07-2024
Счастливыми мужчин делают деньги. Тогда всем хорошо.
11:35:34 11-07-2024
ох уж этот милонов, которого делают счастливым дети (
14:05:26 11-07-2024
гость (11:35:34 11-07-2024) ох уж этот милонов, которого делают счастливым дети (... пах-ха-ха...красавчик(ца), я аж пивом подавился)))
11:54:08 11-07-2024
Как уже агитбригада во главе с такими "предводителями" и их идеями задолбала.как может один невменяемый человек навязывать и озвучивать публично, что именно есть счастье для мужчин. И почему это интересно, с двумя детьми несчастный мужик?? Что за дискриминация? Два ребёнка, это не дети что-ли?? Счастье, это когда твоя семья, с одним или двумя детьми живёт, а не выживает. Все здоровы и счастливы. А плодить нищету, это путь вникуда. Посмотрите на мигрантов-они все многодетные, и все бегут из своей страны, потому что только плодиться и умеют, а надо создавать, развиваться. Покажите мне хоть одного многодетного депутата, директора, вообще кого то из высшего эшелона. Нет там многодетных. Потому что если много детей, кроме как на них времени ни на что нет. Умные люди хотят обучаться, путешествовать, познавать мир не только через подгузники или ветрянку и сопли. А нагруженные многочисленным потомство люди измотанные заезжанные и выглядят не ахти как. Вечно пропадающий на работах отец, который обязан кормить эту прорву, и мать на бабку похожая. Счастьем близко не пахнет