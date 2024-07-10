Милонов заявил, что счастливыми мужчин делают только армия и дети

Тех, у кого меньше двух детей, он назвал несчастными

10 июля 2024, 20:36, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: vk.com/milonov

В эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал о важности иметь более двух детей, желательно от одной женщины.

По его словам, нормальный мужчина должен стремиться к тому, чтобы у него было много детей. Он считает, что только тогда мужчина может почувствовать себя полноценным. При этом он не отрицает важность службы в армии для формирования мужской личности.

Общественник также высказал мнение, что улучшить демографическую ситуацию в России может рождение троих и более детей в каждой семье.