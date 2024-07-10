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Милонов заявил, что счастливыми мужчин делают только армия и дети

Тех, у кого меньше двух детей, он назвал несчастными

10 июля 2024, 20:36, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: vk.com/milonov
Виталий Милонов / Фото: vk.com/milonov

В эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал о важности иметь более двух детей, желательно от одной женщины.

По его словам, нормальный мужчина должен стремиться к тому, чтобы у него было много детей. Он считает, что только тогда мужчина может почувствовать себя полноценным. При этом он не отрицает важность службы в армии для формирования мужской личности.

Общественник также высказал мнение, что улучшить демографическую ситуацию в России может рождение троих и более детей в каждой семье.

Политика

Комментарии 22

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Элен без ребят

20:49:48 10-07-2024

а церква не делает что ли? не сказать, что счастливый взгляд у Виталия нашего, Милонова, на фото.

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Musik

23:24:27 10-07-2024

Элен без ребят (20:49:48 10-07-2024) а церква не делает что ли? не сказать, что счастливый взгля... Сосредоточился.

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Гость

08:12:20 11-07-2024

Musik (23:24:27 10-07-2024) Сосредоточился. ... ... как будто неожиданно на нижний клапан надавило.

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Гость

21:57:46 10-07-2024

Про счастливых в армии видал таких. Каптёры, хлеборезы, писари штабные, банщики, ефрейторы... Ну ещё спорт-рота и оркестр.

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Гость

23:42:04 10-07-2024

Гость (21:57:46 10-07-2024) Про счастливых в армии видал таких. Каптёры, хлеборезы, писа... Сам ир напомни в каком полку служил?

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Гость

06:51:17 11-07-2024

Гость (23:42:04 10-07-2024) Сам ир напомни в каком полку служил?... СКА-18

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Мусик

09:31:50 11-07-2024

Гость (06:51:17 11-07-2024) СКА-18... а вот личгно вы будете ёрничать - мы напишем депутату про ваше такое поведение, и вы снова послужите. и неоднократно.
он же депутат, наш избиранник. а мы его избиратели. захочем -и не избирем.

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Григорий

22:28:45 10-07-2024

А личным примером... Так сказать..

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Гость

06:27:46 11-07-2024

Григорий (22:28:45 10-07-2024) А личным примером... Так сказать.. ... - "Депутат Госдумы Виталий Милонов в армии не служил. Однако после школы хотел стать военным – пойти по стопам отца, служившим моряком на Северном флоте (в училище не прошел по здоровью)."

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Гость

06:37:12 11-07-2024

Гость (06:27:46 11-07-2024) - "Депутат Госдумы Виталий Милонов в армии не служил. (в училище не прошел по здоровью)." Психолог завалил. Инфа соточка.

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Гость

07:14:25 11-07-2024

Гость (06:37:12 11-07-2024) Психолог завалил. Инфа соточка. ... Грыжа

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Гость

00:43:12 11-07-2024

Алкоголь и женщины делают мужчин счастливыми

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Гость

08:28:02 11-07-2024

Гость (00:43:12 11-07-2024) Алкоголь и женщины делают мужчин счастливыми... Можно даже без женщин. Эффект даже ярче.

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Мусик

09:52:16 11-07-2024

Гость (08:28:02 11-07-2024) Можно даже без женщин. Эффект даже ярче.... алкашня.
а вот с женщинами - были бы мачо.
вам нужно исправиться и стать лучше. позитивнее. любвеобильнее. добрее. счастливее. отзывчивее.

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Гость

08:07:45 11-07-2024

"Счастье - это когда все дома". С

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Гость

08:37:33 11-07-2024

Счастье, это семь пирогов и одна маленькая свечка.

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Гость

08:38:18 11-07-2024

армия и дети --- это похоже на провокацию

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Гость

10:18:26 11-07-2024

Счастливый человек не будет генерировать столько негатива как Милонов. Вот у него детей 6, а желчи в нем не уменшается.

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Гость

10:58:12 11-07-2024

Счастливыми мужчин делают деньги. Тогда всем хорошо.

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гость

11:35:34 11-07-2024

ох уж этот милонов, которого делают счастливым дети (

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Гость

14:05:26 11-07-2024

гость (11:35:34 11-07-2024) ох уж этот милонов, которого делают счастливым дети (... пах-ха-ха...красавчик(ца), я аж пивом подавился)))

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Гость

11:54:08 11-07-2024

Как уже агитбригада во главе с такими "предводителями" и их идеями задолбала.как может один невменяемый человек навязывать и озвучивать публично, что именно есть счастье для мужчин. И почему это интересно, с двумя детьми несчастный мужик?? Что за дискриминация? Два ребёнка, это не дети что-ли?? Счастье, это когда твоя семья, с одним или двумя детьми живёт, а не выживает. Все здоровы и счастливы. А плодить нищету, это путь вникуда. Посмотрите на мигрантов-они все многодетные, и все бегут из своей страны, потому что только плодиться и умеют, а надо создавать, развиваться. Покажите мне хоть одного многодетного депутата, директора, вообще кого то из высшего эшелона. Нет там многодетных. Потому что если много детей, кроме как на них времени ни на что нет. Умные люди хотят обучаться, путешествовать, познавать мир не только через подгузники или ветрянку и сопли. А нагруженные многочисленным потомство люди измотанные заезжанные и выглядят не ахти как. Вечно пропадающий на работах отец, который обязан кормить эту прорву, и мать на бабку похожая. Счастьем близко не пахнет

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