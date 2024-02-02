Белокуриха вошла в список самых недорогих горнолыжных курортов России
Также алтайский курорт в десятке по числу бронирований жилья
02 февраля 2024, 12:54, ИА Амител
Белокуриха вошла в список популярных российских горнолыжных курортов, где дешевле всего аренда жилья, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" и сервиса ЮMoney.
"Самая недорогая посуточная аренда наблюдается в Губахе, где средняя ставка составляет 2473 рубля за сутки, в Белокурихе – 3356 рублей, Хвалынске – 4237 рублей, Кировске – 4913 рублей", – говорится в исследовании.
Также Белокуриха вошла в топ-10 горнолыжных курортов в стране по числу бронирований жилья.
Дороже всего аренда жилья стоит в Архызе – в среднем 10 235 рублей за сутки, в Эсто-Садоке – 9523, Яхроме – 9115, Шерегеше – 8571, на Домбае – 7468, в Терсколе – 7015.
Аналитики отметили, что в целом средняя стоимость посуточной аренды на российских горнолыжных курортах составляет 7739 рублей. Таким образом в Белокурихе цена более чем в два раза ниже, чем в среднем по России.
Ранее сообщили, что курорт Белокуриха получил рекордную выручку за последние пять лет.
13:13:46 02-02-2024
Про "самых недорогих" уж шибко погорячились!!!!!
14:32:27 02-02-2024
Гость (13:13:46 02-02-2024) Про "самых недорогих" уж шибко погорячились!!!!!... там НЕ просто не надо ставить)))
15:05:13 02-02-2024
это цена шалаша?-исходя из чего посчитали так интересно, там дороже аренда и делать там нечего в деревне этой
22:36:19 02-02-2024
за границу дешевле чем в Белокуриху(
06:44:15 03-02-2024
Гость (22:36:19 02-02-2024) за границу дешевле чем в Белокуриху(... Ты был на зарубежных горнолыжных курортах, чтобы с Белокурихой по ценам сравнивать?
01:05:23 03-02-2024
Лучший отдых на Курильских островах! Но перелёт дорог. Архыз к Москве ближе, а Белокуриха для сибирских каторжан.