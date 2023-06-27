На "Белокурихе горной" предлагают создать мощный горнолыжный кластер

Инвестор, компания "Гранд-Крио Алтай", может вложить в реализацию проекта по меньшей мере 500 млн рублей

27 июня 2023, 17:55, ИА Амител

Курорт "Белокуриха Горная" / Фото: t.me/tomenko_22

В этом году на "Белокурихе горной", которая также носит название "Белокуриха-2", может начаться строительство нового горнолыжного комплекса. К реализации проекта могут приступить уже в этом году, а в следующем – запустить канатную дорогу.

Об этом рассказал заместитель генерального директора "Курорта Белокуриха" Олег Акимов, сообщает "Толк". Известно, что инвестор, компания "Гранд-Крио Алтай", может вложить в реализацию проекта по меньшей мере 500 млн рублей.

Всего на новом курорте будет пять спусков, а самый длинный из них должен соединить вершину Мишиной горы и подножье Глухариной.

Напомним, что ранее amic.ru уже рассказывал о планах по развитию проекта. Отели, санатории, радонопровод, бассейны, рестораны, развлекательные, спортивные центры и многое другое – все это может появиться на курорте "Белокуриха Горная" в ближайшие годы. Узнайте больше в нашем материале.