Белокуриха завершает сезон с рекордным количеством отдохнувших
Высокая загрузка санаториев сохранится и в октябре
01 октября 2024, 08:00, ИА Амител
С января по сентябрь 2024 года в санаториях АО "Курорт Белокуриха" (в сеть входят "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха") отдохнули около 29 тысяч человек – примерно на 1200 туристов больше, чем за девять месяцев 2023 года, пишет "Атмосфера".
"По прогнозу, по итогам всего календарного периода турпоток может приблизиться к показателю 35 тысяч человек", – отмечает издание.
Как рассказала заместитель гендиректора по маркетингу АО "Курорт Белокуриха" Екатерина Гулькова, в данный момент загрузка санаториев составляет рекордные 108%, и эта тенденция сохранялась весь летний период. Итоговый прирост туристов за 2024 год может составить ориентировочно 5%.
При этом общее количество номерного фонда в санаториях немного сократилось из-за расширения небольших по площади номеров.
Гулькова подчеркнула, что высокая загрузка санаториев сохранится и в октябре. Более того, отдыхающие уже активно бронируют путевки на новогодние каникулы.
"У туристов есть понимание, что летом темп жизни на курортах очень активный. Осенью более спокойная обстановка. К тому же не все могут пойти в отпуск именно летом", – подчеркнула Гулькова.
Также она указала, что средняя продолжительность отдыха в Белокурихе становится короче. Чтобы уложиться в определенный бюджет, туристы экономят на длительности отдыха. А у некоторых часть отпуска уходит на слишком долгую дорогу до города-курорта.
Ранее сообщалось, что Белокуриха стала одним из самых популярных курортов по бронированию путевок на лето.
10:03:15 01-10-2024
А как это, загрузка на 108%? Человек купил номер, а к нему ещё кого-то подселили, причём тоже за деньги?
12:52:06 01-10-2024
Из того же раздела, что и 146%
23:40:51 01-10-2024
Вопросов по отдыху в санатории много: отсутствие прямого сообщения аэропорт Барнаул-Белокуриха, набор процедур классический, водные процедуры в холодной воде, питание на уровне столовой а это 4*. Номера ухоженные,чистые. Природа хороша, цены в магазинах на 30-60% выше чем в городе, не обосновано,приходят и бегут как от чумы.
08:54:46 02-10-2024
Юрий (23:40:51 01-10-2024) Вопросов по отдыху в санатории много: отсутствие прямого соо... Цены в курортном кластере задраны ? А в чём проблема прогуляться до Центрального стадиона ? В жилмассиве, все магазины, от "Марии-Ра", причём в приличном состоянии, в него не стыдно зайти, и до "Магнита" за автостанцией. На это нужно, пешком, от ккрортно зоны, полчаса. Напрямую, через обьездную улицу, где школа N 1, не более.
08:45:20 02-10-2024
Как эта нагрузка отразилась на количестве персонала и его зарплатах, мадам Гулькова ?
16:10:48 02-10-2024
Гость (08:45:20 02-10-2024) Как эта нагрузка отразилась на количестве персонала и его за... Нормально отразилась! Начальство увеличило личный доход, а работники стали трудиться интенсивнее