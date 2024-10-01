Белокуриха завершает сезон с рекордным количеством отдохнувших

Высокая загрузка санаториев сохранится и в октябре

01 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С января по сентябрь 2024 года в санаториях АО "Курорт Белокуриха" (в сеть входят "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха") отдохнули около 29 тысяч человек – примерно на 1200 туристов больше, чем за девять месяцев 2023 года, пишет "Атмосфера".

"По прогнозу, по итогам всего календарного периода турпоток может приблизиться к показателю 35 тысяч человек", – отмечает издание.

Как рассказала заместитель гендиректора по маркетингу АО "Курорт Белокуриха" Екатерина Гулькова, в данный момент загрузка санаториев составляет рекордные 108%, и эта тенденция сохранялась весь летний период. Итоговый прирост туристов за 2024 год может составить ориентировочно 5%.

При этом общее количество номерного фонда в санаториях немного сократилось из-за расширения небольших по площади номеров.

Гулькова подчеркнула, что высокая загрузка санаториев сохранится и в октябре. Более того, отдыхающие уже активно бронируют путевки на новогодние каникулы.

"У туристов есть понимание, что летом темп жизни на курортах очень активный. Осенью более спокойная обстановка. К тому же не все могут пойти в отпуск именно летом", – подчеркнула Гулькова.

Также она указала, что средняя продолжительность отдыха в Белокурихе становится короче. Чтобы уложиться в определенный бюджет, туристы экономят на длительности отдыха. А у некоторых часть отпуска уходит на слишком долгую дорогу до города-курорта.

Ранее сообщалось, что Белокуриха стала одним из самых популярных курортов по бронированию путевок на лето.