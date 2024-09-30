Аэропорт в Белокурихе может начать работу после появления терминала в Барнауле

Компания "Новапорт" присматривается к проекту

30 сентября 2024, 08:25, ИА Амител

Самолеты летают в небе / Фото: amic.ru

Компания "Новапорт Холдинг", возводящая новый терминал аэропорта в Барнауле, может в ближайшие годы построить аэровокзал в Белокурихе. Произойти это может после того, как холдинг достроит в 2025 году новый терминал в Барнауле. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В 2020-2021 годах авиакомпания "СиЛА" непродолжительное время выполняла авиаперевозки по маршрутам Томск – Барнаул – Белокуриха и Горно-Алтайск – Белокуриха, однако полеты были прекращены. Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации. Компания уже приобрела площадку под строительство аэропорта. Сейчас идет обсуждение проекта.

"На площадке нет искусственного покрытия, соответствующего радиотехнического и светосигнального оборудования, это создает зависимость от погодных условий и не допускает круглогодичную эксплуатацию. Сейчас площадку приобрел холдинг "Новапорт", который строит терминал в Барнауле, у компании есть планы по модернизации посадочной полосы. После обустройства выполнение авиарейсов в Белокуриху может быть возобновлено", – сообщил министр.

Ранее проект реновации комплекса анонсировал губернатор Виктор Томенко. По его словам, это позволит увеличить турпоток в Белокуриху, которую ежегодно посещают 300 тысяч человек. Она будет связана авиарейсами с Барнаулом, Новосибирском, Кемеровом и другими городами Сибири.