НОВОСТИТранспорт

Аэропорт в Белокурихе может начать работу после появления терминала в Барнауле

Компания "Новапорт" присматривается к проекту

30 сентября 2024, 08:25, ИА Амител

Самолеты летают в небе / Фото: amic.ru
Самолеты летают в небе / Фото: amic.ru

Компания "Новапорт Холдинг", возводящая новый терминал аэропорта в Барнауле, может в ближайшие годы построить аэровокзал в Белокурихе. Произойти это может после того, как холдинг достроит в 2025 году новый терминал в Барнауле. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В 2020-2021 годах авиакомпания "СиЛА" непродолжительное время выполняла авиаперевозки по маршрутам Томск – Барнаул – Белокуриха и Горно-Алтайск – Белокуриха, однако полеты были прекращены. Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации. Компания уже приобрела площадку под строительство аэропорта. Сейчас идет обсуждение проекта.

"На площадке нет искусственного покрытия, соответствующего радиотехнического и светосигнального оборудования, это создает зависимость от погодных условий и не допускает круглогодичную эксплуатацию. Сейчас площадку приобрел холдинг "Новапорт", который строит терминал в Барнауле, у компании есть планы по модернизации посадочной полосы. После обустройства выполнение авиарейсов в Белокуриху может быть возобновлено", – сообщил министр.

Ранее проект реновации комплекса анонсировал губернатор Виктор Томенко. По его словам, это позволит увеличить турпоток в Белокуриху, которую ежегодно посещают 300 тысяч человек. Она будет связана авиарейсами с Барнаулом, Новосибирском, Кемеровом и другими городами Сибири.

Город-курорт Белокуриха. Фото: belokurikha-san.ru

Аэропорт может появиться в Белокурихе в ближайшие годы

Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации
НОВОСТИПолитика

авиаперевозки Аэропорт Белокуриха

Комментарии 5

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Гость

08:39:44 30-09-2024

А в бийском аэропорту будут проводить межгалактические соревнования по гребле (и то, если регион даст владельцу денег на обустройство трибун)

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111

09:03:23 30-09-2024

Вот заживем! даже с КемероВОМ связь будет...

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гость

09:50:35 30-09-2024

а может и не начать

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Вася

10:30:16 30-09-2024

Кому ваша Белокуриха нужна на пару с аэропортом в поле с кукурузой

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Гость

22:26:46 30-09-2024

Не надо самолетов! Барнаульцы их пугаются!

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