Белоруссия прорабатывает открытие авиарейса в Барнаул

Открытие авиарейса Минск – Барнаул планируется в ближайшей перспективе

25 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: t.me/barnaulairport

Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос об открытии в ближайшей перспективе новых авиарейсов, сообщает ТАСС.

"С учетом постоянно развивающихся контактов с различными регионами РФ, прорабатываются вопросы открытия авиасообщения с такими городами, как Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень в ближайшей перспективе", – заявил замдиректора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Александр Апет.

Он подчеркнул, что авиакомпания "Белавиа" на сегодняшний день развивается и совершает полеты даже в условиях введенных в отношении гражданской авиации санкций.

Напомним, проработать вопрос организации прямого авиарейса Минск – Барнаул предложил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.