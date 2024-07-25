Белоруссия прорабатывает открытие авиарейса в Барнаул
Открытие авиарейса Минск – Барнаул планируется в ближайшей перспективе
25 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос об открытии в ближайшей перспективе новых авиарейсов, сообщает ТАСС.
"С учетом постоянно развивающихся контактов с различными регионами РФ, прорабатываются вопросы открытия авиасообщения с такими городами, как Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень в ближайшей перспективе", – заявил замдиректора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Александр Апет.
Он подчеркнул, что авиакомпания "Белавиа" на сегодняшний день развивается и совершает полеты даже в условиях введенных в отношении гражданской авиации санкций.
Напомним, проработать вопрос организации прямого авиарейса Минск – Барнаул предложил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
12:20:57 25-07-2024
Очень хорошая новость, будем летать к Батьке за нормальной колбасой,и сгущёнкой!!! 😋🤗
12:37:45 25-07-2024
Сергей (12:20:57 25-07-2024) Очень хорошая новость, будем летать к Батьке за нормальной к... Сережа, чтобы купить белорусские продукты не нужно никуда лететь. Открою тебе тайну, но в Барнауле есть специальные магазины, где продают белорусскую продукцию - колбасы, сосиски/сардельки, мясные деликатесы, сыры, молочку, сгущенку, печенье, конфеты, мармелад, мороженое, даже пиво белорусское там есть)
13:09:40 25-07-2024
Гость (12:37:45 25-07-2024) Сережа, чтобы купить белорусские продукты не нужно никуда ле... Адрес скажи-зачем утаиваешь?
19:30:17 25-07-2024
Гость (13:09:40 25-07-2024) Адрес скажи-зачем утаиваешь? ... 2ГИС в помощь. это сеть магазинов, которые так и называются "Белорусские продукты"
13:16:21 25-07-2024
Гость (12:37:45 25-07-2024) Сережа, чтобы купить белорусские продукты не нужно никуда ле... Так для меня это давно не тайна, я начал покупать ихние продукты с первого дня как открылся отдел на Взлётной, только вот сгущёнку уже как год заказываю из Беларуси, и могу вам сказать что она отличается от той что продают здесь , отличается в лучшую сторону, такое чувство , что для нас отдельная линия на заводе, вот и думаю может и с колбасой так?🤔
13:59:55 25-07-2024
Сергей (13:16:21 25-07-2024) Так для меня это давно не тайна, я начал покупать ихние прод... Да, и с колбасой так. Перестал брать белорусскую, ибо она приблизилась к российской, увы.
20:52:55 25-07-2024
Сергей (13:16:21 25-07-2024) Так для меня это давно не тайна, я начал покупать ихние прод... ихние... слов нет
19:28:18 25-07-2024
хорошая новость! Белоруссия- прекрасная страна, люди хорошие, есть что посмотреть и кормят, как на на убой)). я бы с удовольствием в Гродно съездила, например.
12:37:59 25-07-2024
Беларусь и Я :)
13:10:29 25-07-2024
Пусть полюбуются " Чистейшим" Нашим городом- Барнаул
13:18:06 25-07-2024
Гость (13:10:29 25-07-2024) Пусть полюбуются " Чистейшим" Нашим городом- Барнаул... Да у них в любой деревне чище
14:17:13 25-07-2024
Ну все таки - так и вернулись к тому, что будем летать к ним за колбасой и сгущенкой!!!! Скорей бы открыли этот рейс!
20:04:42 25-07-2024
Раньше были колбасные поезда,теперь колбасно-сгущеночные самолёты