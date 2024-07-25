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Белоруссия прорабатывает открытие авиарейса в Барнаул

Открытие авиарейса Минск – Барнаул планируется в ближайшей перспективе

25 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: t.me/barnaulairport
Барнаульский аэропорт / Фото: t.me/barnaulairport

Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос об открытии в ближайшей перспективе новых авиарейсов, сообщает ТАСС.

"С учетом постоянно развивающихся контактов с различными регионами РФ, прорабатываются вопросы открытия авиасообщения с такими городами, как Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень в ближайшей перспективе", – заявил замдиректора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Александр Апет.

Он подчеркнул, что авиакомпания "Белавиа" на сегодняшний день развивается и совершает полеты даже в условиях введенных в отношении гражданской авиации санкций.

Напомним, проработать вопрос организации прямого авиарейса Минск – Барнаул предложил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Город-курорт Белокуриха. Фото: belokurikha-san.ru

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НОВОСТИПолитика
Барнаул авиаперевозки белоруссия

Комментарии 13

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Сергей

12:20:57 25-07-2024

Очень хорошая новость, будем летать к Батьке за нормальной колбасой,и сгущёнкой!!! 😋🤗

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Гость

12:37:45 25-07-2024

Сергей (12:20:57 25-07-2024) Очень хорошая новость, будем летать к Батьке за нормальной к... Сережа, чтобы купить белорусские продукты не нужно никуда лететь. Открою тебе тайну, но в Барнауле есть специальные магазины, где продают белорусскую продукцию - колбасы, сосиски/сардельки, мясные деликатесы, сыры, молочку, сгущенку, печенье, конфеты, мармелад, мороженое, даже пиво белорусское там есть)

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Гость

13:09:40 25-07-2024

Гость (12:37:45 25-07-2024) Сережа, чтобы купить белорусские продукты не нужно никуда ле... Адрес скажи-зачем утаиваешь?

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Элен без ребят

19:30:17 25-07-2024

Гость (13:09:40 25-07-2024) Адрес скажи-зачем утаиваешь? ... 2ГИС в помощь. это сеть магазинов, которые так и называются "Белорусские продукты"

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Сергей

13:16:21 25-07-2024

Гость (12:37:45 25-07-2024) Сережа, чтобы купить белорусские продукты не нужно никуда ле... Так для меня это давно не тайна, я начал покупать ихние продукты с первого дня как открылся отдел на Взлётной, только вот сгущёнку уже как год заказываю из Беларуси, и могу вам сказать что она отличается от той что продают здесь , отличается в лучшую сторону, такое чувство , что для нас отдельная линия на заводе, вот и думаю может и с колбасой так?🤔

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Гость

13:59:55 25-07-2024

Сергей (13:16:21 25-07-2024) Так для меня это давно не тайна, я начал покупать ихние прод... Да, и с колбасой так. Перестал брать белорусскую, ибо она приблизилась к российской, увы.

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Гость

20:52:55 25-07-2024

Сергей (13:16:21 25-07-2024) Так для меня это давно не тайна, я начал покупать ихние прод... ихние... слов нет

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Элен без ребят

19:28:18 25-07-2024

хорошая новость! Белоруссия- прекрасная страна, люди хорошие, есть что посмотреть и кормят, как на на убой)). я бы с удовольствием в Гродно съездила, например.

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Сергей

12:37:59 25-07-2024

Беларусь и Я :)

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Гость

13:10:29 25-07-2024

Пусть полюбуются " Чистейшим" Нашим городом- Барнаул

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Сергей

13:18:06 25-07-2024

Гость (13:10:29 25-07-2024) Пусть полюбуются " Чистейшим" Нашим городом- Барнаул... Да у них в любой деревне чище

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Татьяна

14:17:13 25-07-2024

Ну все таки - так и вернулись к тому, что будем летать к ним за колбасой и сгущенкой!!!! Скорей бы открыли этот рейс!

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ха-ха

20:04:42 25-07-2024

Раньше были колбасные поезда,теперь колбасно-сгущеночные самолёты

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