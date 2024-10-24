Белоруссия стала главным поставщиком сливочного масла в Россию
89 тысяч тонн белорусского сливочного масла импортировали в РФ с начала 2024 года
24 октября 2024, 18:15, ИА Амител
В 2024 году импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%, основным поставщиком продукта стала Белоруссия, сообщает ТАСС.
"По состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 110,2 тыс. тонн", – заявляет Россельхознадзор.
Известно, что сейчас в Минсельхозе принимают меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран. Это нужно для того, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.
Ранее стало известно, что крупные российские производители перестали поставлять в магазины сливочное масло. Все компании заявляют, что причины в дефиците сырья и росте производственных затрат.
18:20:12 24-10-2024
А у нас заводы закрывают...
18:28:51 24-10-2024
Тьфу...
19:10:53 24-10-2024
В Беларуси стабильно. Всё сохранили. Китай тоже. Молодцы.
21:45:16 24-10-2024
Позорники.
09:06:32 25-10-2024
Взять кредит у России пару лярдов. Вложить в молочку. Дождаться пока Россия добрая душа спишет кредит. Гнать составами молочку в Россию. Профит.
09:39:51 25-10-2024
В царское время Алтай был основным поставщиком сливочного масла в Россию и страны Западной Европы.Качество того масла было очень высоким,оно составляло конкуренцию индийскому розовому сливочному маслу.Так до какой степени надо было развалить эту отрасль,чтобы импортировать его из других стран?Это что за мероприятия такие,что поставили на колени производителей молочной продукции?
13:15:40 25-10-2024
И это аграрный край..
15:30:44 28-10-2024
Правильно, а откуда у нас молоко то будет? Страна то маленькая, и коров нет. Поэтому заводим откуда придётся. Скоро китайское масло будем есть, оно полезнее будет....