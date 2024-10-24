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Белоруссия стала главным поставщиком сливочного масла в Россию

89 тысяч тонн белорусского сливочного масла импортировали в РФ с начала 2024 года

24 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita
Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

В 2024 году импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%, основным поставщиком продукта стала Белоруссия, сообщает ТАСС.

"По состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 110,2 тыс. тонн", – заявляет Россельхознадзор.

Известно, что сейчас в Минсельхозе принимают меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран. Это нужно для того, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

Ранее стало известно, что крупные российские производители перестали поставлять в магазины сливочное масло. Все компании заявляют, что причины в дефиците сырья и росте производственных затрат.

Россия Продукты

Комментарии 8

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Гость

18:20:12 24-10-2024

А у нас заводы закрывают...

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Бдыщ...

18:28:51 24-10-2024

Тьфу...

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Гость

19:10:53 24-10-2024

В Беларуси стабильно. Всё сохранили. Китай тоже. Молодцы.

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Гость

21:45:16 24-10-2024

Позорники.

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ыть

09:06:32 25-10-2024

Взять кредит у России пару лярдов. Вложить в молочку. Дождаться пока Россия добрая душа спишет кредит. Гнать составами молочку в Россию. Профит.

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Афиноген

09:39:51 25-10-2024

В царское время Алтай был основным поставщиком сливочного масла в Россию и страны Западной Европы.Качество того масла было очень высоким,оно составляло конкуренцию индийскому розовому сливочному маслу.Так до какой степени надо было развалить эту отрасль,чтобы импортировать его из других стран?Это что за мероприятия такие,что поставили на колени производителей молочной продукции?

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Гость

13:15:40 25-10-2024

И это аграрный край..

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Гость

15:30:44 28-10-2024

Правильно, а откуда у нас молоко то будет? Страна то маленькая, и коров нет. Поэтому заводим откуда придётся. Скоро китайское масло будем есть, оно полезнее будет....

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