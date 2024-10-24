Белоруссия стала главным поставщиком сливочного масла в Россию

89 тысяч тонн белорусского сливочного масла импортировали в РФ с начала 2024 года

24 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

В 2024 году импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%, основным поставщиком продукта стала Белоруссия, сообщает ТАСС.

"По состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 110,2 тыс. тонн", – заявляет Россельхознадзор.

Известно, что сейчас в Минсельхозе принимают меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран. Это нужно для того, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

Ранее стало известно, что крупные российские производители перестали поставлять в магазины сливочное масло. Все компании заявляют, что причины в дефиците сырья и росте производственных затрат.