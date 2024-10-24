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Хлеб, "молочка", колбаса. Что сильнее всего подорожало на Алтае с начала 2024 года?

Есть также несколько товаров, цены на которые даже снизились

24 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Итоговая инфляция, согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития на 2024 год, может составить 7,3%. Впрочем, некоторые продукты уже к октябрю выросли в цене намного больше этого показателя. Например, на днях стало известно о проблемах с производством сливочного масла: с начала года его стоимость уже стала выше в полтора раза.

О том, какие продукты сильнее всего подорожали в Алтайском крае к октябрю 2024-го, – в материале amic.ru.

Для анализа мы взяли две недельные сводки Алтайкрайстата: за 9 января и за 14 октября 2024 года. Ведомство отслеживает средние розничные цены, поэтому в магазинах товары могут стоить больше. Кроме того, организация фиксирует стоимость лишь основного набора продуктов, а потому в этой подборке мы обошлись без красной икры и прочего.

Сливочное масло

Подорожало на 44,9%

Об этом подорожании amic.ru уже писал. С января стоимость масла в магазинах края увеличилась в полтора раза. Если в начале года килограмм обходился в 735,34 рубля, то уже к середине октября за него приходится платить 1066,16 рубля. Цена выросла на 330 рублей.

Как сообщают "Известия", российские производители сокращают или приостанавливают производство. Одна из причин – сырье, которое сильно подорожало.

Говядина

Подорожала на 16,6%

Речь идет обо всем мясе, кроме бескостного. Килограмм на алтайских прилавках сейчас в среднем стоит 587,87 рубля, хотя в январе его можно было приобрести за 503,99 рубля.

Кстати, цена на свинину при этом практически не изменилась: рост стоимости за тот же период составил 1%.

Молоко

Подорожало на 14,3%

Среди самых подорожавших продуктов много "молочки", но сильнее всего выросло в цене само пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%. За литр, который в январе 2024-го стоил в среднем 78,78 рубля, сейчас просят более 90 рублей.

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный

Подорожал на 14%

Ржаной хлеб с начала года подорожал почти на 13 рублей. Сейчас средняя цена за килограмм составляет 111,88 рубля, а в начале года то же количество можно было купить за 98,11 рубля.

Сметана

Подорожала на 12,6%

Сметана за девять с половиной месяцев стала стоить на 30 рублей больше. Если в январе ее можно было купить за 252,43 рубля за килограмм, то сейчас – за 284,45 рубля за килограмм.

Баранина

Подорожала на 12,4%

Вслед за говядиной в цене начала расти и баранина. С начала года стоимость увеличилась с 596,55 до 670,56 рубля за килограмм.

Творог

Подорожал на 11%

Килограмм творога в Алтайском крае с начала года подорожал на 44 рубля. Если в январе его можно было купить ровно за 400 рублей, то сейчас придется заплатить в среднем 444,74 рубля.

Хлеб пшеничный

Подорожал на 10,8%

В этой категории Алтайкрайстат отслеживает цены не только на хлеб, но и на другие изделия из пшеничной муки. В январе средняя цена за килограмм составлял 92,12 рубля. Но уже к октябрю стоимость перевалила за сотню: 102,07 рубля за килограмм.

Вареная колбаса

Подорожала на 9,4%

Колбасы тоже подорожали. Килограмм вареной в алтайских магазинах сейчас стоит в среднем 507,88 рубля. Еще в январе ее можно было купить примерно за 464,14 рубля.

Полукопченая колбаса

Подорожала на 8,7%

Чуть меньше, но все равно ощутимо подорожала полукопченая колбаса. Вместо 558,90 рубля, которые приходилось отдавать за килограмм в январе, сейчас мы платим примерно 607,86 рубля.

А что остальные продукты?

Мы выделили десять продуктов, подорожавших сильнее всего. Примечательно, что остальные продовольственные товары, цены на которые отслеживает Алтайкрайстат, выросли в цене менее чем на 7,3%.

При этом мы не брали в расчет сезонные овощи и фрукты, поскольку их стоимость сильно зависит от времени года.

А что подешевело?

В сводках Алтайкрайстата мы обнаружили пять продуктов, которые стали стоить меньше.

Больше всего подешевели куриные яйца. Но это скорее "откат" после сильнейшего подорожания, которое мы наблюдали в прошлом году. В январе десяток стоил свыше 126 рублей, а сейчас средняя цена – 88,57 рубля. Таким образом, стоимость снизилась на 30%.

На 7,2% подешевела курица, цены на которую также "взлетели" в прошлом году. Стоимость снизилась с 240,06 до 222,72 рубля за килограмм.

Цена за килограмм гречки снизилась на 5,6%, с 62,89 до 59,33 рубля.

Кстати, в отличие от сливочного масла, маргарин стал стоить меньше. С начала года цена снизилась на 4,6%: 219,41 рубля вместо 230,07 рубля за килограмм.

Наконец, дешевле стали и бананы. Впрочем, очень (очень) незначительно: разница меньше рубля. Вместо 152,15 рубля за килограмм в начале года стоимость составляет 151,87 рубля. Снижение цены – 0,1%.

Алтайский край цены Продукты

Комментарии 34

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Гость

06:17:25 24-10-2024

Горожанка, правда же, у нас самая лучшая страна? Прям до слез!!!

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Гость

09:11:29 24-10-2024

Гость (06:17:25 24-10-2024) Горожанка, правда же, у нас самая лучшая страна? Прям до сле... А как коррелируется отношение к своей стране и инфляция? Сможешь из себя выдавить какой нибудь адекватный ответ или так и будешь полыхать лозунгами?

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Гость

12:41:47 24-10-2024

Гость (06:17:25 24-10-2024) Горожанка, правда же, у нас самая лучшая страна? Прям до сле... Юморно, если б не было так грустно!

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Гость

06:24:03 24-10-2024

А добавьте сюда недвижку, шины, автомобили, сайру "доброфлот", строительные материалы и кучу других позиций. Будет браво, если проведете честное исследование о РЕАЛЬНОЙ инфляции в крае, с опубликованием результатов.

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Внимательный из Б

14:34:43 24-10-2024

Гость (06:24:03 24-10-2024) А добавьте сюда недвижку, шины, автомобили, сайру "доброфлот...
И сразу после этого автор исследования будет объявлен ин агентом.

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Гость

06:26:46 24-10-2024

Здесь можно комментировать только не цензурными словами.

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Гость

09:12:08 24-10-2024

Гость (06:26:46 24-10-2024) Здесь можно комментировать только не цензурными словами.... Так вэлкам, давай, не цензурь.

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Бдыщ...

06:34:51 24-10-2024

В магазины как в музей ходим-посмоотреть..

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Гость

09:13:50 24-10-2024

Бдыщ... (06:34:51 24-10-2024) В магазины как в музей ходим-посмоотреть.. ... Я хожу покупать. А вот зачем вы ходите смотреть на еду - мне не понятно. Можно же проще, никуда не ходить - в интернете посмотреть. Лайфкак вам на халяву.

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Гость

10:36:54 24-10-2024

Гость (09:13:50 24-10-2024) Я хожу покупать. А вот зачем вы ходите смотреть на еду - мне... Прикорытник?
Это стиль общения "чинуш".

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Гость

06:49:28 24-10-2024

Как всегда. Делают из народа идиотов, рассказывая про 7℅. А комуналка выросла на 14%. Что же вы про это не говорите?

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Гость

08:53:42 24-10-2024

А перед Новым Годом цены вообще взлетят !

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Гость

08:59:44 24-10-2024

Гость (08:53:42 24-10-2024) А перед Новым Годом цены вообще взлетят !... И после. Там же налоги поднимут. Причем основательно так.

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Гость

09:17:17 24-10-2024

Гость (08:59:44 24-10-2024) И после. Там же налоги поднимут. Причем основательно так. ... Насколько основательно? Цифры есть? Основания есть такой бред нести?

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Гость

09:40:14 24-10-2024

Гость (09:17:17 24-10-2024) Насколько основательно? Цифры есть? Основания есть такой бре... Вы в каком морозильнике сидите? Прибыль с 20% до 25%, предприятия на УСН с выручкой более 60 млн за 2024 будут платить НДС 20%, либо 5-7% с оборота (!). Вообще у них налоговая нагрузка увеличится примерно в три раза, как посчитали на клерке. Это то, что уже принято. И внесен законопроект - МСП будут платить 30% взносов с ФОТ не с МРОТ, а с 1,5 МРОТ. То, что его примут, к гадалке не ходи.

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Гость

14:51:27 24-10-2024

Гость (09:40:14 24-10-2024) Вы в каком морозильнике сидите? Прибыль с 20% до 25%, предпр... Вы в каком морозильнике сидите? --- Он не в морозильнике сидит, а на проспекте Ленина 59, а там тепло)

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Гость

09:15:09 24-10-2024

Гость (08:53:42 24-10-2024) А перед Новым Годом цены вообще взлетят !... А на 8-е марта вообще в космос улетят.

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Гость

08:59:11 24-10-2024

Говядина по такой цене - это кости? Она уже в районе тысячи давно.

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Гость

09:44:11 24-10-2024

"Молочка" в кавычках - это правильно))

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майор

09:49:40 24-10-2024

На случай войны, чп и прочего у любой семьи должен быть уголок и запас продуктов выживания срок годности которых бесконечен
1. мед
2. соль
3. керосин
4. мыло хозяйственное
5. масло подсолнечное в стеклотаре
6. сахар
7. разные макароны в стеклотаре
8. огниво
9. в частном доме прикопано 10 тон неколотого угля

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Элен без ребят

17:27:29 24-10-2024

майор (09:49:40 24-10-2024) На случай войны, чп и прочего у любой семьи должен быть угол... а у меня есть лампа керосиновая))

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Гость

09:55:25 24-10-2024

ЖРАТЬ НАДО МЕНЬШЕ. И к этому вся политика и экономические решения ведут. А то что вам надо детей кормить, так никто не заставлял вас их рожать, тем более сейчас пособия хорошие платят.....

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Гость

13:36:50 24-10-2024

Гость (09:55:25 24-10-2024) ЖРАТЬ НАДО МЕНЬШЕ. И к этому вся политика и экономические р... "ЖРАТЬ НАДО МЕНЬШЕ"-------------Но все ж таки надо.

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Musik

10:08:03 24-10-2024

Собрались нищеброды кучковаться.
Работаете с умом, и будет дано вам по трудам вашим.

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Гость

10:38:31 24-10-2024

Musik (10:08:03 24-10-2024) Собрались нищеброды кучковаться. Работаете с умом, и буд... Еще один, "ухвативший бога за бороду".
Но это же не вечно

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Гость

10:54:32 24-10-2024

Гость (09:13:50 24-10-2024) Я хожу покупать. А вот зачем вы ходите смотреть на еду - мне... Гость, ты пока богатенький Буратино, а вдруг нищим станешь?

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Мусик

11:05:16 24-10-2024

Гость (10:54:32 24-10-2024) Гость, ты пока богатенький Буратино, а вдруг нищим станешь?... в ноль нищим стать можно только по глупости. или уж совсем по невероятному случаю.
обычно падение на 1 общественный уровень восприниматеся как ужас-ужас. но это субъективность.
жрать есть чего, на улицах не стреляют, работа есть, дети и сам здоровы - вот и не стоните, щевелите булками.

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Гость

11:28:03 24-10-2024

Мусик (11:05:16 24-10-2024) в ноль нищим стать можно только по глупости. или уж совсем п... Это ты ещё не понял, в какой стране тебе довелось родиться. Здесь у каждого поколения "дарагих расеян" своя война и своя "денежная реформа", когда отбирают жизнь и деньги с банковских счетов, а то и всё вместе.

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Гость

14:08:06 24-10-2024

Мусик (11:05:16 24-10-2024) в ноль нищим стать можно только по глупости. или уж совсем п... не стреляют? точно? пара новостей на этом сайте с улиц Барнаула говорят об обратном.

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Гость

10:59:25 24-10-2024

Musik (10:08:03 24-10-2024) Собрались нищеброды кучковаться. Работаете с умом, и буд... Мусик, ты когда работаешь, в чате сутками сидишь, мажор?

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Гость

10:40:33 24-10-2024

Уже буквально за всё платим больше, чем в выгнивающей и вымерзающей гейропе. А пенсии в десятки раз ниже, чем там.

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Гость

11:25:29 24-10-2024

Гость (10:40:33 24-10-2024) Уже буквально за всё платим больше, чем в выгнивающей и выме... Да ну ? Ты видел сам цены то в той Европе ? Не видел, так не свисти

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Гость

12:48:21 24-10-2024

Гость (11:25:29 24-10-2024) Да ну ? Ты видел сам цены то в той Европе ? Не видел, так не... Достоверность в том, что какие бы не были там (в Европе) цены, но зарплаты там диспропорционально нашим - ВЫШЕ!

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Гость

11:57:27 24-10-2024

А ты посмотри на их зарплаты и на их пенсии. А после этого сравни соотношение доходы/расходы. И тогда поймёшь, почему там пенсионеры-миллионеры из простых инженеров всю зиму проводят либо в Испании, либо ещё где-то в субтропиках.

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