Есть также несколько товаров, цены на которые даже снизились

24 октября 2024, 06:15, ИА Амител

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Итоговая инфляция, согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития на 2024 год, может составить 7,3%. Впрочем, некоторые продукты уже к октябрю выросли в цене намного больше этого показателя. Например, на днях стало известно о проблемах с производством сливочного масла: с начала года его стоимость уже стала выше в полтора раза.

О том, какие продукты сильнее всего подорожали в Алтайском крае к октябрю 2024-го, – в материале amic.ru.

Для анализа мы взяли две недельные сводки Алтайкрайстата: за 9 января и за 14 октября 2024 года. Ведомство отслеживает средние розничные цены, поэтому в магазинах товары могут стоить больше. Кроме того, организация фиксирует стоимость лишь основного набора продуктов, а потому в этой подборке мы обошлись без красной икры и прочего.

Сливочное масло

Подорожало на 44,9%

Об этом подорожании amic.ru уже писал. С января стоимость масла в магазинах края увеличилась в полтора раза. Если в начале года килограмм обходился в 735,34 рубля, то уже к середине октября за него приходится платить 1066,16 рубля. Цена выросла на 330 рублей.

Как сообщают "Известия", российские производители сокращают или приостанавливают производство. Одна из причин – сырье, которое сильно подорожало.

Говядина

Подорожала на 16,6%

Речь идет обо всем мясе, кроме бескостного. Килограмм на алтайских прилавках сейчас в среднем стоит 587,87 рубля, хотя в январе его можно было приобрести за 503,99 рубля.

Кстати, цена на свинину при этом практически не изменилась: рост стоимости за тот же период составил 1%.

Молоко

Подорожало на 14,3%

Среди самых подорожавших продуктов много "молочки", но сильнее всего выросло в цене само пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%. За литр, который в январе 2024-го стоил в среднем 78,78 рубля, сейчас просят более 90 рублей.

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный

Подорожал на 14%

Ржаной хлеб с начала года подорожал почти на 13 рублей. Сейчас средняя цена за килограмм составляет 111,88 рубля, а в начале года то же количество можно было купить за 98,11 рубля.

Сметана

Подорожала на 12,6%

Сметана за девять с половиной месяцев стала стоить на 30 рублей больше. Если в январе ее можно было купить за 252,43 рубля за килограмм, то сейчас – за 284,45 рубля за килограмм.

Баранина

Подорожала на 12,4%

Вслед за говядиной в цене начала расти и баранина. С начала года стоимость увеличилась с 596,55 до 670,56 рубля за килограмм.

Творог

Подорожал на 11%

Килограмм творога в Алтайском крае с начала года подорожал на 44 рубля. Если в январе его можно было купить ровно за 400 рублей, то сейчас придется заплатить в среднем 444,74 рубля.

Хлеб пшеничный

Подорожал на 10,8%

В этой категории Алтайкрайстат отслеживает цены не только на хлеб, но и на другие изделия из пшеничной муки. В январе средняя цена за килограмм составлял 92,12 рубля. Но уже к октябрю стоимость перевалила за сотню: 102,07 рубля за килограмм.

Вареная колбаса

Подорожала на 9,4%

Колбасы тоже подорожали. Килограмм вареной в алтайских магазинах сейчас стоит в среднем 507,88 рубля. Еще в январе ее можно было купить примерно за 464,14 рубля.

Полукопченая колбаса

Подорожала на 8,7%

Чуть меньше, но все равно ощутимо подорожала полукопченая колбаса. Вместо 558,90 рубля, которые приходилось отдавать за килограмм в январе, сейчас мы платим примерно 607,86 рубля.

А что остальные продукты?



Мы выделили десять продуктов, подорожавших сильнее всего. Примечательно, что остальные продовольственные товары, цены на которые отслеживает Алтайкрайстат, выросли в цене менее чем на 7,3%.



При этом мы не брали в расчет сезонные овощи и фрукты, поскольку их стоимость сильно зависит от времени года.

А что подешевело?

В сводках Алтайкрайстата мы обнаружили пять продуктов, которые стали стоить меньше.

Больше всего подешевели куриные яйца. Но это скорее "откат" после сильнейшего подорожания, которое мы наблюдали в прошлом году. В январе десяток стоил свыше 126 рублей, а сейчас средняя цена – 88,57 рубля. Таким образом, стоимость снизилась на 30%.

На 7,2% подешевела курица, цены на которую также "взлетели" в прошлом году. Стоимость снизилась с 240,06 до 222,72 рубля за килограмм.

Цена за килограмм гречки снизилась на 5,6%, с 62,89 до 59,33 рубля.

Кстати, в отличие от сливочного масла, маргарин стал стоить меньше. С начала года цена снизилась на 4,6%: 219,41 рубля вместо 230,07 рубля за килограмм.

Наконец, дешевле стали и бананы. Впрочем, очень (очень) незначительно: разница меньше рубля. Вместо 152,15 рубля за килограмм в начале года стоимость составляет 151,87 рубля. Снижение цены – 0,1%.