Хлеб, "молочка", колбаса. Что сильнее всего подорожало на Алтае с начала 2024 года?
Есть также несколько товаров, цены на которые даже снизились
24 октября 2024, 06:15, ИА Амител
Итоговая инфляция, согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития на 2024 год, может составить 7,3%. Впрочем, некоторые продукты уже к октябрю выросли в цене намного больше этого показателя. Например, на днях стало известно о проблемах с производством сливочного масла: с начала года его стоимость уже стала выше в полтора раза.
О том, какие продукты сильнее всего подорожали в Алтайском крае к октябрю 2024-го, – в материале amic.ru.
Для анализа мы взяли две недельные сводки Алтайкрайстата: за 9 января и за 14 октября 2024 года. Ведомство отслеживает средние розничные цены, поэтому в магазинах товары могут стоить больше. Кроме того, организация фиксирует стоимость лишь основного набора продуктов, а потому в этой подборке мы обошлись без красной икры и прочего.
Сливочное масло
Подорожало на 44,9%
Об этом подорожании amic.ru уже писал. С января стоимость масла в магазинах края увеличилась в полтора раза. Если в начале года килограмм обходился в 735,34 рубля, то уже к середине октября за него приходится платить 1066,16 рубля. Цена выросла на 330 рублей.
Как сообщают "Известия", российские производители сокращают или приостанавливают производство. Одна из причин – сырье, которое сильно подорожало.
Говядина
Подорожала на 16,6%
Речь идет обо всем мясе, кроме бескостного. Килограмм на алтайских прилавках сейчас в среднем стоит 587,87 рубля, хотя в январе его можно было приобрести за 503,99 рубля.
Кстати, цена на свинину при этом практически не изменилась: рост стоимости за тот же период составил 1%.
Молоко
Подорожало на 14,3%
Среди самых подорожавших продуктов много "молочки", но сильнее всего выросло в цене само пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%. За литр, который в январе 2024-го стоил в среднем 78,78 рубля, сейчас просят более 90 рублей.
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный
Подорожал на 14%
Ржаной хлеб с начала года подорожал почти на 13 рублей. Сейчас средняя цена за килограмм составляет 111,88 рубля, а в начале года то же количество можно было купить за 98,11 рубля.
Сметана
Подорожала на 12,6%
Сметана за девять с половиной месяцев стала стоить на 30 рублей больше. Если в январе ее можно было купить за 252,43 рубля за килограмм, то сейчас – за 284,45 рубля за килограмм.
Баранина
Подорожала на 12,4%
Вслед за говядиной в цене начала расти и баранина. С начала года стоимость увеличилась с 596,55 до 670,56 рубля за килограмм.
Творог
Подорожал на 11%
Килограмм творога в Алтайском крае с начала года подорожал на 44 рубля. Если в январе его можно было купить ровно за 400 рублей, то сейчас придется заплатить в среднем 444,74 рубля.
Хлеб пшеничный
Подорожал на 10,8%
В этой категории Алтайкрайстат отслеживает цены не только на хлеб, но и на другие изделия из пшеничной муки. В январе средняя цена за килограмм составлял 92,12 рубля. Но уже к октябрю стоимость перевалила за сотню: 102,07 рубля за килограмм.
Вареная колбаса
Подорожала на 9,4%
Колбасы тоже подорожали. Килограмм вареной в алтайских магазинах сейчас стоит в среднем 507,88 рубля. Еще в январе ее можно было купить примерно за 464,14 рубля.
Полукопченая колбаса
Подорожала на 8,7%
Чуть меньше, но все равно ощутимо подорожала полукопченая колбаса. Вместо 558,90 рубля, которые приходилось отдавать за килограмм в январе, сейчас мы платим примерно 607,86 рубля.
А что остальные продукты?
Мы выделили десять продуктов, подорожавших сильнее всего. Примечательно, что остальные продовольственные товары, цены на которые отслеживает Алтайкрайстат, выросли в цене менее чем на 7,3%.
При этом мы не брали в расчет сезонные овощи и фрукты, поскольку их стоимость сильно зависит от времени года.
А что подешевело?
В сводках Алтайкрайстата мы обнаружили пять продуктов, которые стали стоить меньше.
Больше всего подешевели куриные яйца. Но это скорее "откат" после сильнейшего подорожания, которое мы наблюдали в прошлом году. В январе десяток стоил свыше 126 рублей, а сейчас средняя цена – 88,57 рубля. Таким образом, стоимость снизилась на 30%.
На 7,2% подешевела курица, цены на которую также "взлетели" в прошлом году. Стоимость снизилась с 240,06 до 222,72 рубля за килограмм.
Цена за килограмм гречки снизилась на 5,6%, с 62,89 до 59,33 рубля.
Кстати, в отличие от сливочного масла, маргарин стал стоить меньше. С начала года цена снизилась на 4,6%: 219,41 рубля вместо 230,07 рубля за килограмм.
Наконец, дешевле стали и бананы. Впрочем, очень (очень) незначительно: разница меньше рубля. Вместо 152,15 рубля за килограмм в начале года стоимость составляет 151,87 рубля. Снижение цены – 0,1%.
06:17:25 24-10-2024
Горожанка, правда же, у нас самая лучшая страна? Прям до слез!!!
09:11:29 24-10-2024
Гость (06:17:25 24-10-2024) Горожанка, правда же, у нас самая лучшая страна? Прям до сле... А как коррелируется отношение к своей стране и инфляция? Сможешь из себя выдавить какой нибудь адекватный ответ или так и будешь полыхать лозунгами?
12:41:47 24-10-2024
Гость (06:17:25 24-10-2024) Горожанка, правда же, у нас самая лучшая страна? Прям до сле... Юморно, если б не было так грустно!
06:24:03 24-10-2024
А добавьте сюда недвижку, шины, автомобили, сайру "доброфлот", строительные материалы и кучу других позиций. Будет браво, если проведете честное исследование о РЕАЛЬНОЙ инфляции в крае, с опубликованием результатов.
14:34:43 24-10-2024
Гость (06:24:03 24-10-2024) А добавьте сюда недвижку, шины, автомобили, сайру "доброфлот...
И сразу после этого автор исследования будет объявлен ин агентом.
06:26:46 24-10-2024
Здесь можно комментировать только не цензурными словами.
09:12:08 24-10-2024
Гость (06:26:46 24-10-2024) Здесь можно комментировать только не цензурными словами.... Так вэлкам, давай, не цензурь.
06:34:51 24-10-2024
В магазины как в музей ходим-посмоотреть..
09:13:50 24-10-2024
Бдыщ... (06:34:51 24-10-2024) В магазины как в музей ходим-посмоотреть.. ... Я хожу покупать. А вот зачем вы ходите смотреть на еду - мне не понятно. Можно же проще, никуда не ходить - в интернете посмотреть. Лайфкак вам на халяву.
10:36:54 24-10-2024
Гость (09:13:50 24-10-2024) Я хожу покупать. А вот зачем вы ходите смотреть на еду - мне... Прикорытник?
Это стиль общения "чинуш".
06:49:28 24-10-2024
Как всегда. Делают из народа идиотов, рассказывая про 7℅. А комуналка выросла на 14%. Что же вы про это не говорите?
08:53:42 24-10-2024
А перед Новым Годом цены вообще взлетят !
08:59:44 24-10-2024
Гость (08:53:42 24-10-2024) А перед Новым Годом цены вообще взлетят !... И после. Там же налоги поднимут. Причем основательно так.
09:17:17 24-10-2024
Гость (08:59:44 24-10-2024) И после. Там же налоги поднимут. Причем основательно так. ... Насколько основательно? Цифры есть? Основания есть такой бред нести?
09:40:14 24-10-2024
Гость (09:17:17 24-10-2024) Насколько основательно? Цифры есть? Основания есть такой бре... Вы в каком морозильнике сидите? Прибыль с 20% до 25%, предприятия на УСН с выручкой более 60 млн за 2024 будут платить НДС 20%, либо 5-7% с оборота (!). Вообще у них налоговая нагрузка увеличится примерно в три раза, как посчитали на клерке. Это то, что уже принято. И внесен законопроект - МСП будут платить 30% взносов с ФОТ не с МРОТ, а с 1,5 МРОТ. То, что его примут, к гадалке не ходи.
14:51:27 24-10-2024
Гость (09:40:14 24-10-2024) Вы в каком морозильнике сидите? Прибыль с 20% до 25%, предпр... Вы в каком морозильнике сидите? --- Он не в морозильнике сидит, а на проспекте Ленина 59, а там тепло)
09:15:09 24-10-2024
Гость (08:53:42 24-10-2024) А перед Новым Годом цены вообще взлетят !... А на 8-е марта вообще в космос улетят.
08:59:11 24-10-2024
Говядина по такой цене - это кости? Она уже в районе тысячи давно.
09:44:11 24-10-2024
"Молочка" в кавычках - это правильно))
09:49:40 24-10-2024
На случай войны, чп и прочего у любой семьи должен быть уголок и запас продуктов выживания срок годности которых бесконечен
1. мед
2. соль
3. керосин
4. мыло хозяйственное
5. масло подсолнечное в стеклотаре
6. сахар
7. разные макароны в стеклотаре
8. огниво
9. в частном доме прикопано 10 тон неколотого угля
17:27:29 24-10-2024
майор (09:49:40 24-10-2024) На случай войны, чп и прочего у любой семьи должен быть угол... а у меня есть лампа керосиновая))
09:55:25 24-10-2024
ЖРАТЬ НАДО МЕНЬШЕ. И к этому вся политика и экономические решения ведут. А то что вам надо детей кормить, так никто не заставлял вас их рожать, тем более сейчас пособия хорошие платят.....
13:36:50 24-10-2024
Гость (09:55:25 24-10-2024) ЖРАТЬ НАДО МЕНЬШЕ. И к этому вся политика и экономические р... "ЖРАТЬ НАДО МЕНЬШЕ"-------------Но все ж таки надо.
10:08:03 24-10-2024
Собрались нищеброды кучковаться.
Работаете с умом, и будет дано вам по трудам вашим.
10:38:31 24-10-2024
Musik (10:08:03 24-10-2024) Собрались нищеброды кучковаться. Работаете с умом, и буд... Еще один, "ухвативший бога за бороду".
Но это же не вечно
10:54:32 24-10-2024
Гость (09:13:50 24-10-2024) Я хожу покупать. А вот зачем вы ходите смотреть на еду - мне... Гость, ты пока богатенький Буратино, а вдруг нищим станешь?
11:05:16 24-10-2024
Гость (10:54:32 24-10-2024) Гость, ты пока богатенький Буратино, а вдруг нищим станешь?... в ноль нищим стать можно только по глупости. или уж совсем по невероятному случаю.
обычно падение на 1 общественный уровень восприниматеся как ужас-ужас. но это субъективность.
жрать есть чего, на улицах не стреляют, работа есть, дети и сам здоровы - вот и не стоните, щевелите булками.
11:28:03 24-10-2024
Мусик (11:05:16 24-10-2024) в ноль нищим стать можно только по глупости. или уж совсем п... Это ты ещё не понял, в какой стране тебе довелось родиться. Здесь у каждого поколения "дарагих расеян" своя война и своя "денежная реформа", когда отбирают жизнь и деньги с банковских счетов, а то и всё вместе.
14:08:06 24-10-2024
Мусик (11:05:16 24-10-2024) в ноль нищим стать можно только по глупости. или уж совсем п... не стреляют? точно? пара новостей на этом сайте с улиц Барнаула говорят об обратном.
10:59:25 24-10-2024
Musik (10:08:03 24-10-2024) Собрались нищеброды кучковаться. Работаете с умом, и буд... Мусик, ты когда работаешь, в чате сутками сидишь, мажор?
10:40:33 24-10-2024
Уже буквально за всё платим больше, чем в выгнивающей и вымерзающей гейропе. А пенсии в десятки раз ниже, чем там.
11:25:29 24-10-2024
Гость (10:40:33 24-10-2024) Уже буквально за всё платим больше, чем в выгнивающей и выме... Да ну ? Ты видел сам цены то в той Европе ? Не видел, так не свисти
12:48:21 24-10-2024
Гость (11:25:29 24-10-2024) Да ну ? Ты видел сам цены то в той Европе ? Не видел, так не... Достоверность в том, что какие бы не были там (в Европе) цены, но зарплаты там диспропорционально нашим - ВЫШЕ!
11:57:27 24-10-2024
А ты посмотри на их зарплаты и на их пенсии. А после этого сравни соотношение доходы/расходы. И тогда поймёшь, почему там пенсионеры-миллионеры из простых инженеров всю зиму проводят либо в Испании, либо ещё где-то в субтропиках.