Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров США с РФ и Украиной

С каждой из сторон США обсудили Черноморскую инициативу и временное прекращение огня

26 марта 2025, 08:50, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

По итогам встреч делегации США с представителями России и Украины 24–25 марта Белый дом опубликовал два заявления. Главными темами стали Черноморская инициатива и мораторий на удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

О чем США договорились с Россией?

Не допускать использования военной силы в отношении торговых судов в акватории Черного моря.

Гарантировать беспрепятственное и безопасное передвижение судов.

Разработать механизм запрета ударов по энергообъектам РФ и Украины.

Сoдействoвaть рaсширению дoступa Рoссии к пoртaм и плaтежным системaм для экспoртa удoбрений и прoдoвoльствия.

США будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок.

США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

О чем США договорились с Украиной?

Содействовать обмену военнопленных, а также возвращению насильственно перемещенных детей.

Исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Разработать соглашение Дональда Трампа и Владимира Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам РФ и Украины.

США и Украина приветствуют посредничество третьих стран, чтобы реализовать энергетические и морские соглашения.

США и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

Итоги росийско-американских переговоров в Эр-Рияде 24 марта также обнародовали в России. Стороны согласились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. США, в свою очередь, выразили готовность содействовать восстановлению доступа российского экспорта продовольствия и удобрений на мировой рынок. Однако первые два пункта вступят в силу только после снятия ряда санкций. Также Кремль опубликовал перечень российских и украинских энергетических объектов, по которым запрещено наносить удары во время 30-дневного прекращения огня.