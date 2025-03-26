Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров США с РФ и Украиной
С каждой из сторон США обсудили Черноморскую инициативу и временное прекращение огня
26 марта 2025, 08:50, ИА Амител
По итогам встреч делегации США с представителями России и Украины 24–25 марта Белый дом опубликовал два заявления. Главными темами стали Черноморская инициатива и мораторий на удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
- Не допускать использования военной силы в отношении торговых судов в акватории Черного моря.
- Гарантировать беспрепятственное и безопасное передвижение судов.
- Разработать механизм запрета ударов по энергообъектам РФ и Украины.
- Сoдействoвaть рaсширению дoступa Рoссии к пoртaм и плaтежным системaм для экспoртa удoбрений и прoдoвoльствия.
- США будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок.
- США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
- Содействовать обмену военнопленных, а также возвращению насильственно перемещенных детей.
- Исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
- Разработать соглашение Дональда Трампа и Владимира Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам РФ и Украины.
- США и Украина приветствуют посредничество третьих стран, чтобы реализовать энергетические и морские соглашения.
- США и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
Итоги росийско-американских переговоров в Эр-Рияде 24 марта также обнародовали в России. Стороны согласились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. США, в свою очередь, выразили готовность содействовать восстановлению доступа российского экспорта продовольствия и удобрений на мировой рынок. Однако первые два пункта вступят в силу только после снятия ряда санкций. Также Кремль опубликовал перечень российских и украинских энергетических объектов, по которым запрещено наносить удары во время 30-дневного прекращения огня.
09:04:44 26-03-2025
Не очень хорошие заявления, на половину просто бла-бла-бла, на другую половину те же грабли, что уже были