РФ и США согласовали перечень энергообъектов, попадающих под временный мораторий на удары

Если одна из сторон нарушит условия временного перемирия, другая сторона также может отказаться от обязательств по его соблюдению

26 марта 2025, 02:30, ИА Амител

Зал заседаний / Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

США и Россия согласовали перечень российских и украинских энергетических объектов, по которым запрещено наносить удары во время 30-дневного прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно обнародованному документу, к таким энергообъектам относятся:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

30-дневный мораторий действует с 18 марта 2025 года. Отмечается, что он может быть продлен по взаимной договоренности. При этом если одна из сторон нарушит условия временного прекращения огня, другая сторона также может отказаться от их соблюдения.

Ранее Кремль обнародовал итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде 24 марта. Известно, что стороны согласились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Также США выразили готовность содействовать восстановлению доступа российского экспорта продовольствия и удобрений на мировой рынок. Однако первые два пункта вступят в силу только после снятия ряда санкций. Помимо этого, Москва и Вашингтон согласились разработать меры по обеспечению временного запрета на удары по энергообъектам России и Украины.