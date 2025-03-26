Стали известны итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Главное
Стороны продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, отметили в Кремле
26 марта 2025, 01:35, ИА Амител
24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. По итогам встречи Кремль опубликовал официальное заявление. Стороны договорились о мерах в сфере безопасности и торговли. Главные тезисы – в материале amic.ru.
Безопасность в Черном море
Стороны согласились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". В ее рамках предполагается:
- гарантия безопасности судоходства в Черном море;
- запрет на применение силы и использование коммерческих судов в военных целях;
- введение механизмов контроля через досмотр судов.
Снятие ограничений на экспорт российской агропродукции
США выразили готовность содействовать восстановлению доступа российского экспорта продовольствия и удобрений на мировой рынок. В частности, предполагается:
- снижение стоимости страхования морских перевозок;
- упрощение доступа к портам и платежным системам.
Нюансы
Отмечается, что первые два пункта вступят в силу только после снятия ряда санкционных ограничений, включая:
- разблокировку операций Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями;
- возвращение доступа к SWIFT и открытие корреспондентских счетов;
- снятие санкций с производителей, экспортеров, страховых компаний и судов под российским флагом;
- восстановление поставок сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений в Россию.
Запрет на удары по объектам энергетики
Стороны согласились разработать меры по обеспечению временного запрета на удары по объектам энергетики России и Украины.
"Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", – говорится в материале.
Ранее в МО РФ заявляли, что Киев продолжает планировать, готовить и осуществлять атаки на объекты энергетики, находящиеся на территории России, вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского.
Роль третьих стран и дальнейшие переговоры
Россия и США приветствуют "добрые услуги" третьих стран, способствующих выполнению соглашений в энергетической и морской сферах.
"Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", – заключили в Кремле.
Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что содержание переговоров не будет обнародовано, поскольку стороны провели технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран.
Напомним, переговоры России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате. Известно, что они продлились около 12 часов. Российскую команду возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. С американской стороны во встрече участвовали старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
07:23:51 26-03-2025
Какая связь между снятием санкций с Россельхозбанка и пр. и гибелью наших ребят, полной денацификацией Украины и другими задачами, ради которых наши военные шли на смерть?
07:47:46 26-03-2025
Гость (07:23:51 26-03-2025) Какая связь между снятием санкций с Россельхозбанка и пр. и... Так надо , потамучто