Стали известны итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Главное

Стороны продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, отметили в Кремле

26 марта 2025, 01:35, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. По итогам встречи Кремль опубликовал официальное заявление. Стороны договорились о мерах в сфере безопасности и торговли. Главные тезисы – в материале amic.ru.

Безопасность в Черном море

Стороны согласились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". В ее рамках предполагается:

гарантия безопасности судоходства в Черном море;

запрет на применение силы и использование коммерческих судов в военных целях;

введение механизмов контроля через досмотр судов.

Снятие ограничений на экспорт российской агропродукции

США выразили готовность содействовать восстановлению доступа российского экспорта продовольствия и удобрений на мировой рынок. В частности, предполагается:

снижение стоимости страхования морских перевозок;

упрощение доступа к портам и платежным системам.

Нюансы

Отмечается, что первые два пункта вступят в силу только после снятия ряда санкционных ограничений, включая:

разблокировку операций Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями;

возвращение доступа к SWIFT и открытие корреспондентских счетов;

снятие санкций с производителей, экспортеров, страховых компаний и судов под российским флагом;

восстановление поставок сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений в Россию.

Запрет на удары по объектам энергетики

Стороны согласились разработать меры по обеспечению временного запрета на удары по объектам энергетики России и Украины.

"Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", – говорится в материале.

Ранее в МО РФ заявляли, что Киев продолжает планировать, готовить и осуществлять атаки на объекты энергетики, находящиеся на территории России, вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского.

Роль третьих стран и дальнейшие переговоры

Россия и США приветствуют "добрые услуги" третьих стран, способствующих выполнению соглашений в энергетической и морской сферах.

"Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", – заключили в Кремле.

Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что содержание переговоров не будет обнародовано, поскольку стороны провели технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран.

Напомним, переговоры России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате. Известно, что они продлились около 12 часов. Российскую команду возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. С американской стороны во встрече участвовали старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.