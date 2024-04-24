Белый снег окутал город. Барнаул резко оказался на "дне холода" после аномальной жары
Синоптики еще неделю назад предупреждали, что после теплой погоды придут холода
24 апреля 2024, 10:55, ИА Амител
В Барнауле выпал снег / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
В Барнауле в среду утром, 24 апреля, выпал снег. Для многих это стало неожиданностью, впрочем, синоптики еще неделю назад предупреждали, что после аномально теплой для апреля погоды придут холода.
"Дно холода придется на 24 апреля: ночью столбики термометров покажут до -6°С, а днем воздух не прогреется выше +10°С", – указали синоптики.
По данным алтайского Гидрометцентра, ночью 25 и 26 апреля будет минусовая температура при северо-восточном ветре. В четверг днем ожидается до +7°С, а в пятницу воздух прогреется до +11°С.
11:43:35 24-04-2024
Аномальная жара когда была? В прошлом году?
11:55:58 24-04-2024
Для многих это стало неожиданностью...Для кого, для многих?Это в Сибири то снег в апреле неожиданность???А в мае он будет идти,что сплошь и рядом это тоже уникальный случай?Да ну,товарищи, мы не то что северная страна, так ещё и регион у нас такой-Сибирь!!!Апрель и май у нас только по календарю весенние,а по сути все то же продолжение зимы.Ну хоть и не такие лютые, как с ноября по март.
14:11:31 24-04-2024
Могут подмёрзнуть деревья и растения, если так будет "прыгать" погода в будущем. Урожаев может не быть!
16:29:22 24-04-2024
Надо полагать, снег вызвал шок у тех,кто всего два дня назад стенал здесь за отключение отопления в Барнауле.Аж слюной брызгали,что де улицу отаплавают.А по факту что же?Снег на улице!!!И как же вы собаки отапливали,что снег лежит!