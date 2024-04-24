Белый снег окутал город. Барнаул резко оказался на "дне холода" после аномальной жары

Синоптики еще неделю назад предупреждали, что после теплой погоды придут холода

24 апреля 2024, 10:55, ИА Амител

В Барнауле выпал снег / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле в среду утром, 24 апреля, выпал снег. Для многих это стало неожиданностью, впрочем, синоптики еще неделю назад предупреждали, что после аномально теплой для апреля погоды придут холода.

"Дно холода придется на 24 апреля: ночью столбики термометров покажут до -6°С, а днем воздух не прогреется выше +10°С", – указали синоптики.

По данным алтайского Гидрометцентра, ночью 25 и 26 апреля будет минусовая температура при северо-восточном ветре. В четверг днем ожидается до +7°С, а в пятницу воздух прогреется до +11°С.