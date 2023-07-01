Бен Аффлек, Джонни Депп и Николас Кейдж. Какие фильмы выйдут в кинотеатрах в июле

Amic.ru составил подборку главных новинок кинопроката в июле

01 июля 2023, 07:49, ИА Амител

Кадр из фильма "Жанна Дюбарри" / Фото: kinopoisk.ru

В июле многие люди стараются уехать из города на дачи, на курорты или на природу. Но если выбраться не получается, то и в городе тоже можно хорошо провести время – например, сходить в кинотеатр. И, несмотря на проблемы с западными релизами и приостановку даже "серого" проката в России, в июле в кинозалах все равно будет что посмотреть. На экранах можно увидеть Бена Аффлека, Джона Сину, Джонни Деппа, Николаса Кейджа и многих других именитых актеров. Что выйдет в кинотеатрах во втором месяце лета – в подборке amic.ru.

"Гипнотик" с Беном Аффлеком (с 6 июля)

Одной из главных премьер месяца будет новый фильм Роберта Родригеса ("Город грехов", "От заката до рассвета") под названием "Гипнотик" с Беном Аффлеком ("Исчезнувшая", "Умница Уилл Хантинг") в главной роли. Это американский детективный боевик. Он рассказывает о детективе Дэнни Рурке, который пытается найти пропавшую дочь.

Расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение его убеждения. Дэнни заручается поддержкой экстрасенса Дианы Круз, чтобы вступить в противостояние с человеком, который может дать ключ к поиску дочери.

Рейтинг у фильма очень средний. На IMDB он получил 5,4 балла из 10, а на "Кинопоиске" – 5,9 баллов из 10. В кино на фильм можно сходить только с 18 лет.

"Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой (с 13 июля)

Еще один летний боевик выйдет 13 июля. Это американо-китайская картина "Круче некуда", которую снял режиссер "Need for Speed: Жажда скорости" и будущих "Неудержимых 4" Скотт Во. Главные роли в боевике исполнили знаменитые Джеки Чан ("Кунг-Фу жеребец", "Доспехи Бога") и Джон Сина ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"). Кроме того, в фильме играют Пилу Асбек ("Анчартед: На картах не значится", "Игра престолов") и другие актеры.

Действие боевика разворачивается в будущем, где весь мир захватили битвы за нефть. Команда международных преступников берет заложников, чтобы провести масштабное нефтяное ограбление в истории. И остановить их могут только два наемника, которые не могут друг друга терпеть. Этих наемников как раз играют Джеки Чан и Джон Сина. Фильм обещает перестрелки и гонки в пустынных пейзажах, как в "Безумном Максе", а также искрометный юмор.

Оценки у картины на "Кинопоиске" и IMDB пока нет, возрастной рейтинг ленты 16+.

"Кентавр" (с 13 июля) с Юрой Борисовым

"Кентавр" – это российский фильм молодого режиссера Кирилла Кемница. Он рассказывает о девушке Лиз, которая работает по ночам и часто ездит на такси по темным улицам.

Однажды ей попадается водитель Саша, который сам водит такси только ночью. Он внушает доверие, однако поездка оборачивается неожиданными событиями. Трейлер обещает загадочный триллер и намекает на то, что главный герой может даже оказаться маньяком. Узнать, чем все обернется, можно будет в кинотеатрах с 13 июля.

Главные роли в картине исполнили Юра Борисов ("Мир, дружба, жвачка!", "Бык") и Анастасия Талызина ("Тонкие материи", "Молчание"). Также здесь играют Сергей Гилев ("Фишер", "Чики"), Ксения Кутепова ("Дылда", "Территория") и другие актеры. Кстати, спродюсировал картину известный российский режиссер Илья Найшуллер ("Никто", "Хардкор").

Рейтинга у картины на "Кинопоиске" и на IMDB пока нет. В кинотеатр на фильм можно будет сходить с 16 лет.

"Лошадь Чарли" (с 13 июля)

13 июля в российский прокат выйдет американская семейная лента "Лошадь Чарли". В ней снялись Каспер Ван Дин ("Звездный десант", "Сонная лощина") и Эдвард Ферлонг ("Терминатор 2: Судный день", "Американская история X").

Картина рассказывает о юной девочке Чарли, которая мечтает о лошади, но денег на ее покупку у семьи нет. Тогда она случайно находит потерявшуюся лошадь, которая становится для нее настоящим другом.

Оценка фильма на IMDB высокая – 8,3 балла из 10. На "Кинопоиске" фильм пока рейтинга не имеет. В кинотеатр пустят детей с 6 лет.

"Просто супер" (с 20 июля)

Будет что посмотреть и любителям мультфильмов. На экранах появится норвежский мультик "Просто супер", в производстве которого участвовали создатели хитов "Тайна Коко", "Гадкий я" и "Миньоны". По сюжету 11-летняя девочка Хедвиг хочет быть похожей на своего отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но она лишь неуклюжий подросток, и даже отец в нее не верит и хочет взять в преемники племянника Адриана.

Хедвиг не сдается и с помощью бабушки получает волшебный костюм, в котором заключена суперсила. Хедвиг надо будет справиться с "большой силой" и понять, что вместе с ней приходит большая ответственность.

Оценки у мультика на "Кинопоиске" пока нет, на IMDB – 6,2 балла из 10. Возрастной рейтинг картины 6+.

"Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом (20 июля)

Одной из главных премьер июля станет биографическая драма "Жанна Дюбарри" от режиссера Майвенн ("Мой король", "ДНК") с Джонни Деппом (франшиза "Пираты Карибского моря", "Чарли и шоколадная фабрика") в главной роли.

События ленты происходят во Франции XVIII века. Простолюдинка Жанна Бекю спит с аристократами, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье, и тем самым поднимается по социальной лестнице. На нее даже обращает внимание король Людовик XV. Жанна Беклю, выданная за Дюбарри, становится фавориткой монарха. К чему это приведет – можно увидеть в кинотеатрах.

На "Кинопоиске" картину еще не оценили, а вот на IMDB у него 6,7 балла из 10. В кинотеатр на фильм можно сходить с 16 лет.

"Малышка на драйве" (с 20 июля)

В июле в российские кинотеатры заглянет и южнокорейское кино – боевик "Малышка на драйве". Картина рассказывает о девушке-курьере Ын-ха, которая доставляет что угодно и куда угодно – лишь бы ей за это заплатили.

Но с одним заказом все идет не так. Клиент не приходит, однако появляется его маленький сын, которого преследуют непонятные люди. Она спасает ребенка и пытается ему помочь. Однако проблема в том, что преследователи идут по их следу и намерены схватить обоих.

На "Кинопоиске" рейтинг фильма 6,8 балла из 10, а на IMDB – 6,4 балла из 10.

"Схватка с дьяволом" с Николосом Кейджем (с 20 июля)

20 июля на экраны российских кинотеатров выйдет фильм ужасов "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем ("Оружейный барон", "Жизнь Дэвида Гейла") и Юэлем Киннаманом ("Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона") в главных ролях.

По сюжету в машину такси садится странный вооруженный человек. Он указывает водителю, куда ехать, угрожает пистолетом и говорит, что мужчина должен заплатить за всё, что совершил в прошлом. Таксист пытается доказать киллеру, что он обычный семейный человек без каких-либо грехов и киллер принял его за кого-то другого. Так ли это, можно будет узнать в кинотеатре.

Ни на IMDB, ни на "Кинопоиске" рейтинга у картины пока что нет. В кинотеатр пустят зрителей с 18 лет.

"Король улиц" (с 20 июля)

20 июля на российские экраны также выйдет франко-алжирский фильм "Король улиц". Главный герой картины – приговоренный к 20 годам тюрьмы во Франции гангстер Омар – бежит на свою родину в Алжир. Он пытается привыкнуть к нормальной жизни, но криминальное прошлое дает о себе знать и он попадает в опасную авантюру. Чем все закончится, можно будет увидеть в кинотеатрах.

Рейтинг фильма на IMDB – 6,3 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Смотреть картину можно с 16 лет.

"До встречи на Венере" (с 20 июля)

Любители мелодрам в июле смогут посмотреть "До встречи на Венере" режиссера Хоакина Льямаса ("Земля волков", "Прости за любовь").

В центре сюжета – позитивная девушка Миа и замкнутый в себе Кайл. Они случайно встречаются, и Миа зовет Кайла в поездку из Америки в Испанию, куда она едет, чтобы найти свою настоящую маму. Вместе их ждет путешествие, в ходе которого они становятся ближе друг к другу. Чем оно закончится – можно увидеть в кинотеатре.

Главную роль в фильме исполнила Вирджиния Гарднер ("Вышка", "Мое прекрасное несчастье").

На "Кинопоиске" и на IMDB оценки у фильма пока нет. Возрастной рейтинг мелодрамы 16+.

"Чужак" (с 27 июля)

В последний уикенд месяца выйдет французский боевик "Чужак" режиссера Ксавье Жанса ("Хитман", "Разделитель").

Сюжет рассказывает о профессиональном боксере Сэме, который попал в тюрьму, затем бежал в Таиланд и стал Фарангом – прибывшим издалека изгоем. Здесь он становится человеком, который наводит страх на преступный мир Бангкока.

В картине сыграли Нассим Си Ахмед ("Пока все хорошо", "Джулия"), Оливье Гурме ("Шоколад", "Сын") и другие французские актеры.

На IMDB "Чужак" получил 6,4 балла из 10. На "Кинопоиске" его пока не оценили. На фильм можно пойти, если вам исполнилось 18 лет.

А что с серым прокатом?

Пока непонятно. Как писали СМИ, сейчас "серый" прокат в России приостановлен, и западные блокбастеры, которые раньше выходили в РФ спустя неделю-две после релиза, теперь в залах не прокатывают. Например, "Флэш" и "Трансформеры: Восхождение звероботов" так до наших кинотеатров и не добрались.

Издание "Профсинема" писало, что казахстанская компания Western Cinema Production, которая предоставляла ключи на этот контент, решила приостановить деятельность на неопределенный срок из-за высокого уровня пиратства.

Поэтому сейчас нельзя сказать, выйдет ли в российских кинотеатрах в июле "Индиана Джонс и колесо судьбы", "Миссия невыполнима 7: Смертельная расплата. Часть 1", "Барби" и "Оппенгеймер", официальный релиз которых в РФ не планируется.