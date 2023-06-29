Директор "Ветра Сибири" – о будущем фестиваля и прошлогоднем скандале с переносом

Amic.ru спросил у директора фестиваля Евгения Анциферова о прошлогоднем скандале с переносом фестиваля, о возврате билетов и многом другом

29 июня 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Евгений Анциферов / Фото: скриншот из видео, размещено в ВК-сообществе "Ветра Сибири"

С переноса скандально прославившегося фестиваля "Ветер Сибири", который должен был пройти в Бийске с 12 по 14 августа 2022 года, минул уже почти год. 5 июля 2022 года музыкальное событие перенесли на год вперед, сославшись на нестабильную ковидную ситуацию – в то время все коронавирусные ограничения в России тогда уже были отменены. Зрители возмутились и попытались вернуть деньги за билеты, однако организаторы отказались это делать и предложили покупателям поехать на фестиваль в 2023 году. Вся эта история обернулась обращениями в суды, в банки, Следком, прокуратуру и в Минкульт. В этом году организаторы всерьез собираются провести "Ветер Сибири", но уже на новосибирском аэродроме Мочище. Заявленные даты – с 11 по 14 августа. Однако многие до сих пор сомневаются в том, что фестиваль будет. Споры вокруг музыкального события все еще не утихают, прошлогодняя история вызывает много вопросов, и любители рок-музыки опасаются, что "Ветер Сибири" так и не состоится. Редакции amic.ru удалось связаться с организаторами и узнать все о прошлогоднем скандале, о возврате билетов, о судах и подготовке к "Ветру Сибири – 2023" у директора фестиваля Евгения Анциферова.

"Нет никаких предпосылок для переноса фестиваля"

– В прошлом году несостоявшийся "Ветер Сибири" должен был пройти на территории бийского аэропорта. Почему в этом году его перенесли на новосибирский аэродром Мочище?

– Мы проанализировали локации гостей фестиваля, которые приобрели билеты на "Ветер Сибири" в 2022 году, и сделали вывод, что наше событие интересно и востребовано для огромного количества зрителей не только сибирского региона, но и по всей России. Новосибирск как центр региона является наиболее удобным местом с прекрасной транспортной доступностью для любого гостя, который примет решение посетить фестиваль. На основании этих выводов, и желая упростить логистику гостей, мы решили в этом году провести фестиваль в 15 километрах от Новосибирска, на аэродроме Мочище.

– В прошлом году фестиваль не состоялся. Существует ли вероятность, что "Ветер Сибири" снова перенесут – на этот раз на 2024 год?

– На сегодняшний день нет никаких предпосылок для переноса фестиваля. Мы уверены, что он пройдет в заявленные сроки в заявленном месте – с 11 по 14 августа 2023 года на площадке аэродрома Мочище.

– В прошлом году люди писали, что подготовки к фестивалю не было. На этот раз готовиться вы уже начали?

– Сейчас подготовка к фестивалю "Ветер Сибири" идет полным ходом и переходит в заключительную стадию. Стоит отметить, что аэродром Мочище является прекрасным местом для проведения подобных масштабных мероприятий, где уже создана практически вся необходимая инфраструктура. Застройка двух сцен и недостающих инфраструктурных объектов начнется за 3-4 недели до старта "Ветра Сибири", то есть в середине июля.

Сейчас идет подготовительный этап, который включает в себя согласование технических райдеров артистов, приобретение билетов для коллективов, заключение договоров с подрядчиками и тому подобное. К открытию фестиваля, а именно к 10 августа, площадка будет полностью сдана для проведения фестиваля.

– Что интересного ещё планируется на фестивале, помимо выступлений рок-групп?

– Кроме выступлений коллективов на двух сценах, всех гостей фестиваля ждут оборудованные зоны питания и досуга, зоны активного отдыха и развлечений. Также совместно с аэродромом мы предложим гостям фестиваля мероприятия, связанные с малой авиацией. Это прогулки на самолетах и вертолетах, прыжки с парашютом в тандеме с инструктором и много всего интересного.

– Афиша в этом году обширная, на "Ветре Сибири" должны выступить The Hatters, "Ария", "Слот", Вадим Самойлов, МУККА и многие другие. Все они точно приедут в Новосибирск в августе 2023 года? Или какие-то коллективы еще находятся в подвешенном состоянии?

– Со всеми группами заключены договоры или подписаны соглашения на 2023 год. Они все подтверждены. Конечно, могут быть форс-мажоры, не связанные с нами, – как, например, с группой "Три дня дождя", у которой изменились обстоятельства. Но это уже никак не зависит от нас и на это мы повлиять не можем. Но уверены, что все заявленные группы выступят на фестивале и подарят незабываемые эмоции всем гостям.

Евгений Анциферов / Фото: скриншот из видео, размещенно в ВК-сообществе "Ветра Сибири"

"Мы не могли повлиять на принятие решений"

– В прошлом году многие в Сибири ждали вашего фестиваля, был большой ажиотаж, но история с переносом вызвала скандал и потом активно обсуждалась в информационном пространстве. Как вы считаете, почему это произошло?

– Мы считаем, что интерес к фестивалю превзошел все ожидания. Даже для нас это стало неожиданностью. Поэтому когда произошел перенос, это вызвало множество слухов и домыслов, которые активно подогревались вашими коллегами из средств массовой информации. Мы это можем связать с общей неосведомленностью о характере и причинах переноса. Мы имели четкие рекомендации, которые не могли проигнорировать. Мы понимаем разочарование гостей фестиваля и в связи с этим волну негатива, которая поднялась сразу после объявления о переносе. Но, к сожалению, мы никак не могли повлиять на принятие решений, которые послужили поводом для такого переноса.

– Известно, что о переносе фестиваля по "ковидным" причинам сообщили 5 июля 2022 года, тогда как 1 июля были отменены все ковидные ограничения в РФ. Это вызвало недоверие у покупателей билетов. В Роспотребнадзоре нам тогда сообщили, что они отправили рекомендацию о переносе фестиваля в правительство края еще до 1 июля, а именно 28 июня. Когда к вам пришло письмо? В день опубликования в группе во "ВКонтакте" или раньше?

– Письмо из правительства Алтайского края мы получили 4 июля, а о переносе фестиваля объявили 5 июля. Эти сутки понадобились нам, чтобы согласовать перенос фестиваля со всеми заинтересованными лицами – начиная от артистов и заканчивая администрацией края. Также стоит отметить, что если внимательно изучить официальные письма, то основной причиной переноса фестиваля является то, что на мероприятии ожидалось большое количество гостей из Казахстана (на момент переноса более двух тысяч человек), где в тот момент эпидемиологическая обстановка была значительна хуже, чем в России. Именно это и было основным мотивом рекомендаций, которые стали причиной переноса фестиваля.

– Пыталось ли руководство фестиваля как-либо оспорить решение Роспотребнадзора и правительства, ведь все ковидные ограничения на тот период были отменены? Да и в письме была лишь рекомендация, а не требование перенести фестиваль...

– Начиная еще с идеи о проведении мероприятия и в процессе всей подготовки к фестивалю мы были в плотном контакте с правительством края, поэтому все решения и рекомендации, выданные органами государственной власти, нами неукоснительно соблюдались. Фестиваль такого масштаба невозможно провести без поддержки муниципальной и краевой власти, поэтому решение о переносе, в том числе, было согласовано с ними.

– Почему руководство "Ветра Сибири" в прошлом году не рассказало о ситуации представителям СМИ и закрыло комментарии в соцсетях? Ведь у многих это создало впечатление закрытости организаторов фестиваля.

– Комментарии в социальных сетях были закрыты спустя несколько недель после объявления о переносе. Всю информацию для своих гостей мы озвучивали оперативно и отвечали на все вопросы. Что касается СМИ, то мы всегда открыты для комментариев и конструктивного обсуждения. Но на момент переноса фестиваля мы взяли паузу, чтобы наши слова не были перефразированы или были вырваны из контекста с учетом того резонанса, который произвел перенос фестиваля.

– Почему территорию бийского аэропорта год назад (за месяц до фестиваля) так и не начали готовить к мероприятию? Когда это планировалось начать делать?

– Как мы уже говорили, подготовка к фестивалю начинается за три-четыре недели до открытия, поэтому старт был намечен на 10 июля, чего, к сожалению, не произошло.

Баннер "Ветра Сибири" в Барнауле / Фото: amic.ru

"Мы никого не пугали, а предупреждали"

– После новостей о переносе фестиваля вы сначала решили возвращать деньги за билеты только тем людям, у кого есть серьезные причины на это. А потом вы вообще передумали делать возвраты и предложили зрителям посетить "Ветер Сибири" в 2023 году или обменять билет на ваучер, позволяющий прийти на какой-нибудь из ваших концертов. Тех же, кто пойдёт в суд, вы напугали издержками в 50 тысяч рублей. Почему была выбрана именно такая стратегия, ведь многие люди действительно не могли приехать на фестиваль в 2024 году.

– Возврат денежных средств за билеты по веским причинам, которые не позволяют посетить фестиваль, производился по заявлениям гостей. Каждое заявление рассматривалось индивидуально. Большинству клиентов в возврате было отказано по причинам, озвученным выше. Что касается компенсации издержек, то мы никого не пугали, а предупреждали, что в случае, если суд, в который будет подано заявление о возврате денежных средств, встанет на нашу сторону, гостю придется компенсировать понесенные нами судебные расходы.

– Организаторы фестиваля сами вернули кому-либо деньги за билет? Если да, то сколько таких официальных возвратов было выполнено и с чем они связаны?

– Мы действуем на основании российского законодательства. Все возвраты производятся в соответствии с приказом Министерства культуры, постановлением правительства РФ и прочими документами, которые регламентируют правовые отношения между нами как организаторами и покупателями. Таким образом, наши отношения с теми, кто приобрел билеты до переноса фестиваля, регламентируются постановлением правительства № 442 от 3 апреля 2020 года с изменениями от 6 июня и 10 августа 2020 года. Все билеты, приобретенные после этой даты, возвращаются на основании Федерального закона №193-ФЗ. Такие случаи были, все они рассмотрены и денежные средства возвращены покупателям.

– Сейчас что-то в вашей политике возврата денег за билеты изменилось? Деньги за билет возвращают и будут ли это делать в дальнейшем?

– Мы придерживаемся своей позиции. Постановление правительства действует и не отменено, поэтому возвраты за билеты, приобретенные до 5 июля, не производятся. Все билеты, приобретенные после этой даты, возвращаются на основании действующего законодательства.

– Известно, что несколько человек подавали в суд на организаторов "Ветра Сибири", требуя вернуть деньги за билеты. Сколько таких судов было и чем они закончились?

– У нас было порядка 20 судебных процессов. Половина судов встала на нашу сторону, половина решений была в пользу истцов. К истцам, которые проиграли дела, мы на настоящий момент не выставляли требования по компенсации судебных расходов. Стоит отметить, что судебной практики по подобным делам практически нет, поэтому и решения судов крайне противоположны. На основании этого мы считаем, что наши действия абсолютно законны и в дальнейшем мы будем придерживаться своей позиции.

– Повлияла ли прошлогодняя ситуация с переносом на продажи билетов? Насколько сейчас активно люди раскупают билеты на фестиваль?

– Билеты на фестиваль пользуются стабильным спросом. Исходя из текущих продаж мы можем оценивать количество гостей фестиваля в 20-25 тысяч человек. На начало июня приобретено около 15 тысяч билетов.

– А прошлогодние билеты на фестиваль действительны? Сколько человек пройдет по таким "старым" билетам?

– Все билеты, приобретенные на фестиваль в 2022 году, действительны, никаких дополнительных действий по обмену и замене билетов совершать не надо. На момент переноса фестиваля было приобретено около 10 тысяч билетов.

– Известно, что после новости о переносе фестиваля многие люди самостоятельно вернули деньги за билеты через банки по технологии чарджбэка. Что будет с этими билетами, пройти по ним нельзя?

– Мы знаем, что некоторые гости фестиваля воспользовались чарджбэком для возврата билетов. Количество таких людей является незначительным. Решение о возврате банки принимали индивидуально и на свое усмотрение. Все билеты, деньги за которые были возвращены банками по чарджбэку, были аннулированы.

Евгений Анциферов / Фото: скриншот из видео, размещенно в ВК-сообществе "Ветра Сибири"

"Мы не теряем связь с Алтайским краем"

– Вы сейчас активно готовитесь к фестивалю "Ветер Сибири", но 10-11 июня ваша команда провела еще один фестиваль – "Кардиограмма" в Екатеринбурге. Насколько успешным он оказался?

– Фестиваль "Кардиограмма" прошел отлично! Все, кто его посетил, остались под большим впечатлением от атмосферы и организации. Мы и зрители столкнулись с некоторыми шероховатостями в виде капризной уральской погоды. Она немного омрачила первый день фестиваля, принесла незначительные проблемы со звуковой аппаратурой. Были и строгие меры безопасности, связанные с тем, что стадион является режимным объектом и местом усиленного контроля. Мы получили множество откликов, в которых гости фестиваля высказали свои предложения и пожелания, которые мы обязательно учтем при проведении фестиваля в следующем году.

– В соцсетях некоторые ваши хейтеры писали, что народу на "Кардиограмме" было мало. Это правда?

– В конечном итоге фестиваль посетило более 12 тысяч человек. Так как "Екатеринбург Арена" огромна и вмещает более 45 тысяч гостей, может показаться, что 12 тысяч человек – не самая масштабная заполняемость. Но для первого фестиваля это прекрасный результат. Судя по откликам, следующий фестиваль посетит намного больше гостей, поэтому перспективы "Кардиограммы" выглядят многообещающими.

– Понятно, что сейчас вы сконцентрированы на Новосибирске и Екатеринбурге. Но планируют ли организаторы проводить что-то масштабное на территории Алтайского края?

– На настоящий момент мы надеемся, что фестиваль "Ветер Сибири" обрел свой постоянный дом в Новосибирске. Но мы не теряем связь с Алтайским краем. Мы ежегодно принимаем участие в проведении Фестиваля Роберта Рождественского в Косихе. Также мы неоднократно проводили концерты в Барнауле и других городах Сибири, от чего не собираемся отказываться и в дальнейшем.

И в заключение хочу добавить, что в фестивале принимают участие коллективы из всех регионов Сибири, в том числе несколько команд из Алтайского края. На главной сцене откроет фестиваль победитель прошлогоднего зрительского голосования – группа из Бийска "Nоль Три". Мы уверены, что "Ветер Сибири" станет знаковым событием в музыкальной и культурной жизни не только Сибири, но и всей страны, а сам фестиваль ждет долгая и яркая жизнь.