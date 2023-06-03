Гай Ричи, Хлебников и фильм о ковиде. Что смотреть в алтайских кинотеатрах в июне?

Amic.ru составил традиционную подборку главных фильмов предстоящего месяца

03 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Переводчик" Гая Ричи / Фото: kinopoisk.ru

Лето – хороший повод много гулять, ходить в интересные места и активно проводить свободное время. Один из способов чем-то разбавить прогулки – это кинотеатр. Благо, в июне нас ждёт много интересных премьер. Amic.ru рассказывает, что посмотреть в алтайских кинотеатрах в первый летний месяц.

"Переводчик" Гая Ричи (с 1 июня)

Самый значимый фильм июня в официальном российском прокате – это "Переводчик" режиссёра Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены").

Главную роль в картине исполняет актёр Джейк Джилленхол ("Стрингер", "Пленницы", "Донни Дарко"). Он играет сержанта американской армии Джона Кинли, который служит в Афганистане. Когда Кинли возвращается в США, он узнаёт, что спасший ему жизнь афганец Ахмед так и не получил политического убежища. Поэтому американец снова едет в Афганистан, чтобы помочь другу.

Оценки у фильма хорошие. Рейтинг картины на IMDB – 7,6 балла из 10, а на "Кинопоиске" – 7,2 балла из 10.

Фильм можно смотреть от 18 лет.

"Уикенд с батей" с Робертом Де Ниро (с 1 июня)

Любители посмеяться могут посмотреть американскую комедию "Уикенд с батей".

По сюжету Себастьян хочет провести уикенд со своей невестой Элли и её семьёй в фамильном поместье – там есть поле для гольфа, яхта и даже ручной павлин. Однако Элли просит Себастьяна пригласить своего отца Сальво.

В главных ролях: Роберт Де Ниро ("Таксист", "Крёстный отец 2", "Джокер"), Себастьян Манискалко ("Зелёная книга", "Ирландец") и Лесли Бибб ("Железный человек", "Законопослушный гражданин").

Рейтинг картины на IMDb – 6 баллов из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Посмотреть фильм можно, если вам есть 18 лет.

"Комната Чудес" (с 1 июня)

"Комната чудес" – это французская драма по одноимённому роману Жюльена Сандреля. Она рассказывает о девушке Тельме, у которой есть карьера, семья и любимый сын. Но однажды ребёнка сбивает грузовик, и он впадает в кому. Тельма решает помочь сыну вернуться к полноценной жизни, исполнить все его мечты и записать всё на камеру.

Рейтинг у фильма на IMBD неплохой – 6,7 балла из 10. Любители семейных драм могут сходить в кино.

Возрастное ограничение 16+.

"Дом удовольствия" (с 2 июня)

В начале июня на экранах появится и франко-бельгийская драма "Дом удовольствий". Она расскажет зрителям о мире проституции.

По сюжету молодая и привлекательная писательница Эмма Беккер ведёт однообразную жизнь и скучает в отношениях с женатым мужчиной. Желая найти вдохновение для нового романа, она устраивается работать в бордель и погружается в ночной мир проституции. Там девушка пытается познать границы дозволенного и постепенно осознаёт, в какой опасный бизнес она попала.

Рейтинг фильма на IMDB средний – 5,9 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Возрастное ограничение 18+.

"Снегирь" Бориса Хлебникова (с 8 июня)

8 июня на экраны российских кинотеатров выйдет картина российского режиссёра Бориса Хлебникова ("Аритмия", "Шторм") под названием "Снегирь". Это вольная экранизация романа Георгия Владимова "Три минуты молчания".

Сюжет фильма разворачивается на рыболовном судне "Снегирь", которое является плавучим домом для банды морских бродяг. Все они хотят хорошо заработать и вернуться на берег. Новыми членами экипажа становятся два новичка – Никита и Максим. Они должны будут столкнуться со всеми трудностями морской жизни.

Главные роли в картине сыграли Александр Робак ("Географ глобус пропил", "Конец прекрасной эпохи"), Тимофей Трибунцев ("Метод", "Пищеблок") и Евгений Сытый ("Нулевой пациент", "Гоголь").

Возрастное ограничение 16+.

"Голова-жестянка" (с 8 июня)

"Голова-жестянка" – это подростковая комедийная драма. Она рассказывает о 16-летней девочке Жене, которая разрушает отношения со всеми близкими людьми после сотрясения мозга и травмы ноги. Женя винит во всём своего друга Приходько и направляет на него весь свой гнев. Но однажды девочка знакомится с руководителем кружка робототехники Святославом. Он становится её наставником, и с помощью общения с роботами учит её вновь взаимодействовать с людьми.

Возрастное ограничение 12+.

"Стоп-слово" (с 8 июня)

В начале июня в кинотеатрах появится триллер "Стоп-слово". По сюжету Ребекка и Хэл состоят в необычных отношениях. Она – доминатрикс, а он – её клиент. Но вдруг Хэл решает прекратить их встречи, получив в наследство многомиллионную компанию. Ребекке это не нравится, и она угрожает рассказать об увлечениях Хэла общественности. Зрителям предлагают посмотреть, чем закончится их конфликт.

Главную роль исполняет Кристофер Эбботт, известный по фильму "Человек на Луне" и сериалу "Девочки".

Оценки у фильма на агрегаторах пока что нет. Возрастной рейтинг 18+.

"Сквозь время" (с 15 июня)

В июне будет и громкая российская премьера: на экраны выйдет фантастический триллер "Сквозь время" режиссёра Александра Богуславского ("Выжить после").

По сюжету фильма изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб испытывают сверхскоростной самолёт на новом источнике энергии и оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они видят таинственный туман, в котором одновременно существует прошлое и будущее. Итан повстречается с отцом, найдёт любовь, разгадает загадку острова и должен будет спасти мир от катастрофы.

В ленте снялись Виктор Добронравов ("Огонь", "Стрельцов"), Егор Корешков ("Горько!", "Отель Элеон"), Егор Бероев ("Территория", "Мамы") и другие.

На агрегаторах оценки у картины пока нет. Фильм можно будет посмотреть детям с 12 лет.

"Не буди во мне киллера" (с 15 июня)

Любители комедий смогут в середине июня посмотреть франко-бельгийскую картину "Не буди во мне киллера".

По сюжету беспощадный киллер теряет сознание во время одной из своих миссий. И теперь его "мутит" от вида крови. Чтобы хоть где-то зарабатывать, он устраивается в кол-центр. И там с ним случается множество комичных ситуаций.

Оценки на "Кинопоиске" у ленты пока нет, а вот на IMDB комедия набрала 6,5 балла из 10.

Возрастной рейтинг фильма 16+.

"Мальдивы подождут" (с 21 июня)

Любители лёгких российских комедий в июне смогут посмотреть фильм "Мальдивы подождут".

Фильм рассказывает о Еве и Денисе – успешной молодой паре, которая находится в кризисе. Денис решает уйти от Евы и улететь на море с любовницей. Но Ева не даёт ему этого сделать и берёт Дениса в заложники, чтобы попытаться вернуть чувства мужчины. Тем временем в доме находится вор. Чем разрешится ситуация, можно будет увидеть в кинотеатре.

В ролях здесь – красавицы Яна Кошкина ("Звоните ДиКаприо", "Кухня"), Полина Максимова ("Чебурашка", "Оффлайн") и Карина Зверева ("Последний богатырь", "Метод"). Также в ленте снялись Роман Маякин ("Триггер", "Территория"), Роман Курицын ("Жажда", "Огонь"), Николай Наумов ("Реальные пацаны") и другие.

Оценки на "Кинопоиске" и IMDB у фильма ещё нет. Возрастное ограничение ленты 16+.

"Дыхание" Романа Каримова (с 22 июня)

Известный российский режиссёр Роман Каримов (две части "Неадекватных людей", "Гуляй Вася") представит драму "Дыхание".

Фильм расскажет историю бывшего врача, а ныне успешного бизнесмена, который пробирается в больницу, чтобы помочь больной ковидом матери. Он помогает ей бороться с вирусом и вместе с медиками готовит больницу к пандемии.

В картине снялись Ирина Горбачёва ("Аритмия", "Огонь", "Громкая связь"), Данил Воробьёв ("Гром: Трудное детство", "Триггер"), Антон Батырев ("Выжить после", "Реальные пацаны") и другие актёры.

Рейтинга на агрегаторах у картины пока нет. На фильм пустят зрителей, которым уже исполнилось 16 лет.

"Бог – это пуля" (с 22 июня)

Один из самых мрачных фильмов месяца – криминальный триллер "Бог – это пуля" режиссёра Ника Кассаветиса по одноимённому роману Бостон Теран.

По сюжету бывшую жену заместителя детектива Боба Хайтауэра убивают, а его дочь похищают члены сатанинского культа. Официальное расследование не даёт результата, и тогда Боб решает уйти из полиции, сделать татуировки, внедриться в культ и выследить лидера преступной группировки. В этом ему помогает одна из жертв культа – Кейс Хардин, которой удалось когда-то сбежать из секты.

Главные роли в картине исполнили Николай Костер-Вальдау ("Игра престолов"), Джейми Фокс ("Человек-паук: Нет пути домой", "Джанго Освобождённый") и другие актёры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. На "Кинопоиске" и IMDB ленту пока не оценили.

"Мэгги Мур(ы)" (с 29 июня)

Конец месяца порадует синефилов комедийным американским триллером "Мэгги Мур(ы)" режиссёра Джона Слэттери ("Безумцы").

По сюжету в маленьком городке среди пустыни происходит два убийства женщин с одинаковым именем. Двое полицейских должны будут найти преступника.

Одну из главных ролей здесь исполняет Джон Хэмм, известный по фильмам "Топ Ган: Мэверик", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" и "Малыш на драйве".

На "Кинопоиске" и IMDB оценки у ленты пока нет. В кинотеатр на картину можно будет сходить, только если вам есть 18 лет.

Какие фильмы могут выйти в "сером" прокате?

В "сером" прокате в Барнауле показывают крупные голливудские релизы. Традиционно их "завезут" в кинотеатры края через неделю-две после официального выхода на Западе. Так, например, с 1 июня в кино идёт киноадаптация диснеевской "Русалочки".

Скоро выйдет и сиквел полнометражного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" под названием "Человек-паук: Паутина вселенных". Он продолжит историю приключений чернокожего человека-паука Майлза Моралеза в мультивселенной. В американском прокате фильм вышел 31 мая, а значит, в начале июня он может появиться в некоторых барнаульских кинотеатрах.

9 июня в США (а в Барнауле примерно в середине июня) выйдет приквел "Трансформеров" под названием "Трансформеры: Восхождение Звероботов". Он расскажет предысторию основной франшизы. Фильм будет сосредоточен вокруг Оптимуса Прайма, а события развернутся в 1994 году.

В июне будет и ещё одна громкая супергеройская премьера – новый фильм киновселенной DC "Флэш". Он обещает перезагрузить всю вселенную и быть самым масштабным кроссовером DC. Здесь будет несколько Флэшов и даже два Бэтмена – один в исполнении Бена Аффлека, который и раньше присутствовал в киновселенной ("Бэтмен против Супермена", "Лига справедливости"), а второй – Майкла Китона (играл Бэтмена в фильмах "Бэтмен" 1989 года и "Бэтмен возвращается" 1992 года). Также в фильме появится Супергерл и воскресший антогшонист из "Человека из стали" генерал Зод.

В США фильм выйдет 14 июня, а значит, в Барнауле мы увидим его ближе к концу месяца.

Последним крупным фильмом "серого" проката должен стать мультфильм от Pixar "Элементарно". Его действие происходит в вымышленном городе жителей четырёх классических элементов. Сюжет расскажет об отношении девушки-огня Эмбер и парня-воды Уэйда Риппла. Они не могут прикоснуться друг к другу, но понимают, что у них много общего. Мультфильм покажет, к чему приведут их отношения. Премьера в США состоится 16 июня, а значит, в Барнауле фильм стоит ждать к концу месяца.