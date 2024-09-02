"Берем шумом". "Витязи" о полете над Барнаулом, погоде и конкуренции со "Стрижами"
Эксклюзивное интервью "Русских витязей" после полета над столицей Алтайского края
02 сентября 2024, 13:25, ИА Амител
Тысячи фото и видео полета истребителей Су-35С над Барнаулом заполонили соцсети в эти выходные. 31 августа знаменитая пилотажная группа "Русские витязи" устроила показательный полет в столице Алтайского края, чтобы поздравить ее жителей с Днем города. На набережной Оби и в Нагорном парке собрались более 150 тысяч человек. И еще тысячи застрявших в пробках смотрели выступления "витязей" с Павловского тракта, проспекта Строителей, из центра города – отовсюду, где только можно было увидеть. А сразу после выступления группа дала нам небольшое эксклюзивное интервью. Мы узнали, каким был полет над Барнаулом с точки зрения "витязей" и что не смогли показать зрителям из-за погоды. А еще о том, с какой скоростью летали над нашим городом истребители и на каком расстоянии держатся машины друг от друга. Заместитель начальника Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) Олег Ерофеев рассказал, в чем изюминка "Русских витязей" и конкурируют ли они со "Стрижами".
Кто в "Переговорке"
"Русские витязи" – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Обладатель мировых рекордов. Сформирована 5 апреля 1991 года. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-35С.
Состав группы:
– гвардии полковник Алексеев Андрей Анатольевич – военный летчик-снайпер, заслуженный военный летчик России, командир ЦПАТ с 1 ноября 2017 года. Ведущий авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские витязи" и смешанного строя;
– гвардии полковник Ерофеев Олег Иванович – военный летчик-снайпер, заслуженный военный летчик России;
– гвардии подполковник Щеглов Сергей Владимирович – командир АГВП "Русские витязи", военный летчик-снайпер;
– гвардии подполковник Кочетов Владимир Геннадьевич – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи";
– гвардии майор Ткаченко Игорь Игоревич – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи";
– гвардии майор Стрижак Сергей Александрович – военный летчик 1-го класса, заместитель командира АГВП "Русские витязи";
– гвардии майор Ивашкин Александр Алексеевич – военный летчик 1-го класса, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки;
– гвардии майор Наказный Сергей Николаевич – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи";
– гвардии майор Солодников Даниил Александрович – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи".
02:45 Каково это – выступать и не слышать аплодисментов зрителей, рассказывает замначальника ЦПАТ Олег Ерофеев. А еще о том, как пилоты понимают, что их выступление понравилось публике.
03:14 "Погода сократила программу". Полет над Барнаулом: как это было с точки зрения "витязей". И в чем подвела, а в чем, наоборот, помогла облачность.
03:52 "Мы берем шумом". В чем изюминка "витязей" по сравнению с другими пилотажными группами?
04:32 Бывает ли пилотам страшно? И как чувство страха или бесстрашия помогает понять, когда пилот должен уйти на пенсию.
05:00 С какой скоростью истребители летали над Барнаулом в День города?
05:18 Как пилоты выдерживают колоссальные перегрузки во время полетов?
06:03 Чем отличаются "Русские витязи" и "Стрижи" и есть ли между ними конкуренция?
07:14 "Пилотажный порядок – метр на три". Как летчикам во время маневров удается выдерживать такую слаженность. И как экипажи общаются во время полета.
08:29 Какие ритуалы есть у "витязей" перед полетом, которые они никогда не пропускают?
09:12 Где самая красивая точка в мире?
09:26 Экзамен для "витязей" от amic.ru: узнают ли пилоты города, где выступали?
10:13 "Первым делом самолеты". В небе или на земле большую часть жизни проводят "витязи" и как к этому относятся их семьи.
11:20 "Вы нас очень искренне встречали". Поздравление барнаульцам от "витязей".
13:26:53 02-09-2024
да улетели уже - хватит
19:45:14 02-09-2024
Гость (13:26:53 02-09-2024) да улетели уже - хватит... ]
Ещё прилетят.И не раз.А кому не нравится,пусть за дверью постоят.
14:20:20 02-09-2024
спасибо за интервью! такие обаятельные "Витязи" :)
15:11:28 02-09-2024
Молодцы! Хорошее интервью!!!)
15:50:25 02-09-2024
Огромная благодарность офицерам-летчикам!
18:18:22 02-09-2024
Хороший дядька. Слишком коротенькое интервью.
08:24:04 03-09-2024
Путинские соколы!