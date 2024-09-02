"Берем шумом". "Витязи" о полете над Барнаулом, погоде и конкуренции со "Стрижами"

Эксклюзивное интервью "Русских витязей" после полета над столицей Алтайского края

02 сентября 2024, 13:25, ИА Амител

Пилотажная группа "Русские витязи" / Фото" @russianknights

Тысячи фото и видео полета истребителей Су-35С над Барнаулом заполонили соцсети в эти выходные. 31 августа знаменитая пилотажная группа "Русские витязи" устроила показательный полет в столице Алтайского края, чтобы поздравить ее жителей с Днем города. На набережной Оби и в Нагорном парке собрались более 150 тысяч человек. И еще тысячи застрявших в пробках смотрели выступления "витязей" с Павловского тракта, проспекта Строителей, из центра города – отовсюду, где только можно было увидеть. А сразу после выступления группа дала нам небольшое эксклюзивное интервью. Мы узнали, каким был полет над Барнаулом с точки зрения "витязей" и что не смогли показать зрителям из-за погоды. А еще о том, с какой скоростью летали над нашим городом истребители и на каком расстоянии держатся машины друг от друга. Заместитель начальника Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) Олег Ерофеев рассказал, в чем изюминка "Русских витязей" и конкурируют ли они со "Стрижами".

Кто в "Переговорке"



"Русские витязи" – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Обладатель мировых рекордов. Сформирована 5 апреля 1991 года. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-35С.



Состав группы:

– гвардии полковник Алексеев Андрей Анатольевич – военный летчик-снайпер, заслуженный военный летчик России, командир ЦПАТ с 1 ноября 2017 года. Ведущий авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские витязи" и смешанного строя;

– гвардии полковник Ерофеев Олег Иванович – военный летчик-снайпер, заслуженный военный летчик России;

– гвардии подполковник Щеглов Сергей Владимирович – командир АГВП "Русские витязи", военный летчик-снайпер;

– гвардии подполковник Кочетов Владимир Геннадьевич – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи";

– гвардии майор Ткаченко Игорь Игоревич – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи";

– гвардии майор Стрижак Сергей Александрович – военный летчик 1-го класса, заместитель командира АГВП "Русские витязи";

– гвардии майор Ивашкин Александр Алексеевич – военный летчик 1-го класса, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки;

– гвардии майор Наказный Сергей Николаевич – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи";

– гвардии майор Солодников Даниил Александрович – военный летчик 1-го класса, командир звена АГВП "Русские витязи".

02:45 Каково это – выступать и не слышать аплодисментов зрителей, рассказывает замначальника ЦПАТ Олег Ерофеев. А еще о том, как пилоты понимают, что их выступление понравилось публике.

03:14 "Погода сократила программу". Полет над Барнаулом: как это было с точки зрения "витязей". И в чем подвела, а в чем, наоборот, помогла облачность.

03:52 "Мы берем шумом". В чем изюминка "витязей" по сравнению с другими пилотажными группами?

04:32 Бывает ли пилотам страшно? И как чувство страха или бесстрашия помогает понять, когда пилот должен уйти на пенсию.

05:00 С какой скоростью истребители летали над Барнаулом в День города?

05:18 Как пилоты выдерживают колоссальные перегрузки во время полетов?

06:03 Чем отличаются "Русские витязи" и "Стрижи" и есть ли между ними конкуренция?

07:14 "Пилотажный порядок – метр на три". Как летчикам во время маневров удается выдерживать такую слаженность. И как экипажи общаются во время полета.

08:29 Какие ритуалы есть у "витязей" перед полетом, которые они никогда не пропускают?

09:12 Где самая красивая точка в мире?

09:26 Экзамен для "витязей" от amic.ru: узнают ли пилоты города, где выступали?

10:13 "Первым делом самолеты". В небе или на земле большую часть жизни проводят "витязи" и как к этому относятся их семьи.

11:20 "Вы нас очень искренне встречали". Поздравление барнаульцам от "витязей".