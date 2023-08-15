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Беременная 18-летняя девушка погибла при взрыве на АЗС в Махачкале

Девушка вместе с родителями проходила мимо АЗС, все скончались на месте

15 августа 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: t.me/mchsdagestan
Фото: t.me/mchsdagestan

Среди погибших при взрыве на АЗС в Махачкале оказалась беременная 18-летняя девушка, сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка на восьмом месяце беременности приехала в Дагестан из Москвы, где последние два года прожила после замужества.

"Хотела проведать родителей перед родами и отдохнуть", – говорится в сообщении.

Семья во время прогулки проходила мимо АЗС, когда случился взрыв. Все скончались на месте.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 30: еще три тела нашли под завалами. Общее число пострадавших – 105.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.

чрезвычайное происшествие Взрыв

Комментарии 1

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Гость

17:50:00 15-08-2023

беременная 18-летняя девушка -Непорочное зачатие опять. В 16 лет замуж вышла?

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