Беременная 18-летняя девушка погибла при взрыве на АЗС в Махачкале
Девушка вместе с родителями проходила мимо АЗС, все скончались на месте
15 августа 2023, 13:52, ИА Амител
Среди погибших при взрыве на АЗС в Махачкале оказалась беременная 18-летняя девушка, сообщает Telegram-канал Mash.
Девушка на восьмом месяце беременности приехала в Дагестан из Москвы, где последние два года прожила после замужества.
"Хотела проведать родителей перед родами и отдохнуть", – говорится в сообщении.
Семья во время прогулки проходила мимо АЗС, когда случился взрыв. Все скончались на месте.
Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 30: еще три тела нашли под завалами. Общее число пострадавших – 105.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.
17:50:00 15-08-2023
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