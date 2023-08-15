Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят спецбортом в Москву

В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями

15 августа 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: t.me/mchsdagestan

Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят спецбортом в московские медучреждения, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

"На борту врачи отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России", – рассказали в ведомстве.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, погибли 27 человек, более 60 находятся в больницах, из них 10 – в тяжелом состоянии. По версии следствия, возгорание и взрыв произошли при производстве работ по техобслуживанию автомобилей.