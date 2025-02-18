Беременных и декретниц предложили освободить от платежей по кредитам
Поскольку финансовая нагрузка с появлением ребенка и так серьезно увеличивается
18 февраля 2025, 16:32, ИА Амител
Депутат Госдумы Ксения Горячева в беседе с ura.ru предложила ввести кредитные каникулы для беременных и во время декретного отпуска.
Горячева подчеркнула, что финансовая нагрузка на семью с появлением детей значительно увеличивается.
"Кредитные каникулы на время беременности и декрета существенно снизили бы семейные траты в первые годы жизни ребенка", – указала она.
Также, по мнению депутата, снижение процентной ставки по ипотеке с рождением каждого ребенка тоже стало бы серьезной поддержкой.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят законопроект, согласно которому в декрет можно будет уйти на любом сроке беременности.
16:44:13 18-02-2025
вот чертяки.. если примут такое так уж и быть пойду беременеть
17:24:30 18-02-2025
Гость (16:44:13 18-02-2025) вот чертяки.. если примут такое так уж и быть пойду беремене... Фёдор, акстись! Ты ж мужик...
18:12:11 18-02-2025
Гость (17:24:30 18-02-2025) Фёдор, акстись! Ты ж мужик...... Не ну а чё. А вдруг)
16:48:46 18-02-2025
Кредитные каникулы - петельку на шее поправят, потуже затянут, а повесят позже.
16:53:46 18-02-2025
2 варианта развития : Фантастический и реалистичный
1. снизить процентную ставку по кредиту/ипотеке
2. сделать кредитные каникулы из-за беременности
17:26:06 18-02-2025
Шинник (16:53:46 18-02-2025) 2 варианта развития : Фантастический и реалистичный1... Есть другой реалистический.
Это когда прилетят инопланетяне, наведут на земле порядок.
20:12:31 18-02-2025
во калым намечается отсрочка от ежемесячных платежей тел 8 9 .......
07:05:09 19-02-2025
Денежки принадлежат банкам. Как распоряжаться деньгами банкам будут указывать депутаты? Найдут противоядие-не будут выдавать кредиты или сделают так что все равно будут платить