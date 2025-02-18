НОВОСТИОбщество

Беременных и декретниц предложили освободить от платежей по кредитам

Поскольку финансовая нагрузка с появлением ребенка и так серьезно увеличивается

18 февраля 2025, 16:32, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / freestocks
Беременность / Фото: unsplash.com / freestocks

Депутат Госдумы Ксения Горячева в беседе с ura.ru предложила ввести кредитные каникулы для беременных и во время декретного отпуска.

Горячева подчеркнула, что финансовая нагрузка на семью с появлением детей значительно увеличивается.

"Кредитные каникулы на время беременности и декрета существенно снизили бы семейные траты в первые годы жизни ребенка", – указала она.

Также, по мнению депутата, снижение процентной ставки по ипотеке с рождением каждого ребенка тоже стало бы серьезной поддержкой.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят законопроект, согласно которому в декрет можно будет уйти на любом сроке беременности.

Фото: Alex Pasarelu / unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

депутаты инициативы кредит

Комментарии 8

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Гость

16:44:13 18-02-2025

вот чертяки.. если примут такое так уж и быть пойду беременеть

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Гость

17:24:30 18-02-2025

Гость (16:44:13 18-02-2025) вот чертяки.. если примут такое так уж и быть пойду беремене... Фёдор, акстись! Ты ж мужик...

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Гость

18:12:11 18-02-2025

Гость (17:24:30 18-02-2025) Фёдор, акстись! Ты ж мужик...... Не ну а чё. А вдруг)

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Олег

16:48:46 18-02-2025

Кредитные каникулы - петельку на шее поправят, потуже затянут, а повесят позже.

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Шинник

16:53:46 18-02-2025

2 варианта развития : Фантастический и реалистичный

1. снизить процентную ставку по кредиту/ипотеке
2. сделать кредитные каникулы из-за беременности

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Гость

17:26:06 18-02-2025

Шинник (16:53:46 18-02-2025) 2 варианта развития : Фантастический и реалистичный1... Есть другой реалистический.
Это когда прилетят инопланетяне, наведут на земле порядок.

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Гость

20:12:31 18-02-2025

во калым намечается отсрочка от ежемесячных платежей тел 8 9 .......

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Коль

07:05:09 19-02-2025

Денежки принадлежат банкам. Как распоряжаться деньгами банкам будут указывать депутаты? Найдут противоядие-не будут выдавать кредиты или сделают так что все равно будут платить

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