Беременных и декретниц предложили освободить от платежей по кредитам

Поскольку финансовая нагрузка с появлением ребенка и так серьезно увеличивается

18 февраля 2025, 16:32, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / freestocks

Депутат Госдумы Ксения Горячева в беседе с ura.ru предложила ввести кредитные каникулы для беременных и во время декретного отпуска.

Горячева подчеркнула, что финансовая нагрузка на семью с появлением детей значительно увеличивается.

"Кредитные каникулы на время беременности и декрета существенно снизили бы семейные траты в первые годы жизни ребенка", – указала она.

Также, по мнению депутата, снижение процентной ставки по ипотеке с рождением каждого ребенка тоже стало бы серьезной поддержкой.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят законопроект, согласно которому в декрет можно будет уйти на любом сроке беременности.