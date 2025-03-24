Беременным школьницам Орловской области выплатят по 100 тысяч рублей

Ранее на выплату могли претендовать только студентки колледжей, техникумов и вузов

24 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / Natalia Blauth

В Орловской области беременным школьницам при постановке на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Исходя из документа, на выплату могут претендовать не только студентки профессиональных учебных заведений и вузов, но и школьницы.

"Ранее в указе № 717 от 12 декабря 2024 года денежная выплата была положена только беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", – уточнили в информационном агентстве.

Власти с помощью такой меры поддержки хотят улучшить демографическую ситуацию в регионе. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах РФ. Среди них Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская, и Тверская области, а также Чувашская Республика.