Беременным школьницам Орловской области выплатят по 100 тысяч рублей
Ранее на выплату могли претендовать только студентки колледжей, техникумов и вузов
24 марта 2025, 14:00, ИА Амител
В Орловской области беременным школьницам при постановке на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Исходя из документа, на выплату могут претендовать не только студентки профессиональных учебных заведений и вузов, но и школьницы.
"Ранее в указе № 717 от 12 декабря 2024 года денежная выплата была положена только беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", – уточнили в информационном агентстве.
Власти с помощью такой меры поддержки хотят улучшить демографическую ситуацию в регионе. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах РФ. Среди них Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская, и Тверская области, а также Чувашская Республика.
14:16:39 24-03-2025
Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними в Орловской области нет? Или они из пробирок беременеть будут по указу губернатора?
14:25:45 24-03-2025
Гость (14:16:39 24-03-2025) Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними ... Школьники бывают и совершеннолетние - это если вы не в курсе.
15:56:26 24-03-2025
Гость (14:25:45 24-03-2025) Школьники бывают и совершеннолетние - это если вы не в курсе... В 16 лет???)))
16:23:50 24-03-2025
Гость (14:25:45 24-03-2025) Школьники бывают и совершеннолетние - это если вы не в курсе... Так-то для второгодниц хорошая тема. Некоторые по несколько залётов успеют сделать.
14:31:29 24-03-2025
Гость (14:16:39 24-03-2025) Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними ... Ну так АК уже отметился своими рапортами о количестве родивших несовершеннолетних, чем Орловская область хуже? ЗЫ По поводу новости вообще слов нет. Обсценной лексики давно не хватает. Если раньше беременности скрывали из страха, теперь бедные дурочки буду это делать в надежде получить "большие" деньги.
14:56:20 24-03-2025
Гость (14:31:29 24-03-2025) Ну так АК уже отметился своими рапортами о количестве родивш... скока ? ответ Сотыга
15:04:44 24-03-2025
Гость (14:56:20 24-03-2025) скока ? ответ Сотыга... А по-русски можно? Или как обычно - радение за демографию в наличии, умение выражать свои мысли - нет?
18:21:28 24-03-2025
Гость (14:16:39 24-03-2025) Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними ... между несовершеннолетними по всей стране нет. есть там понятие возраст согласия и другие моменты
14:34:38 24-03-2025
Для маргиналов - этоотличная новость. Для адекватных людей - запредельный бред
16:34:47 24-03-2025
Гость (14:34:38 24-03-2025) Для маргиналов - этоотличная новость. Для адекватных людей ...
Ты бы сначала приспросился у предков. Хотя бы у бабушек. А то выйдет, что ты и яростно плюсующие окажутся потомками этих самых маргиналов.
17:45:10 24-03-2025
Гость (16:34:47 24-03-2025) Ты бы сначала приспросился у предков. Хотя бы у бабушек.... За слово "приспросился" уже записывают в отряд маргиналов экстерном.
22:40:05 24-03-2025
Гость (17:45:10 24-03-2025) За слово "приспросился" уже записывают в отряд маргиналов эк... Я употребляю и мне слово нравится. Означает: немножко спросил))
16:58:46 24-03-2025
так понимаю, что гос-во интересует количество, а не качество.
потому что если бы интересовало качество, то делало бы оно, совершенно другие вещи.
17:35:16 24-03-2025
извините, но беременные дети- это страшно.
17:36:53 24-03-2025
надеюсь, все понимают, чем эта история закончится? если кто не понимает, то подпольными абортами и сломанными судьбами.
18:20:57 24-03-2025
Элен без ребят (17:36:53 24-03-2025) надеюсь, все понимают, чем эта история закончится? если кто ... Стране нужны люди. Много людей. Неважно, кто, какие, откуда, белые, синие, черные....
19:10:29 24-03-2025
Ну все ща начнут малолетки шпилиться а педосы этим пользоваться.
19:39:31 24-03-2025
Жеребец (19:10:29 24-03-2025) Ну все ща начнут малолетки шпилиться а педосы этим пользоват... Никто не мешает Вам воспитывать своих детей.
06:27:00 25-03-2025
Гость (19:39:31 24-03-2025) Никто не мешает Вам воспитывать своих детей.... Никто не мешает? Воспитывать? Ну-ну...
06:29:33 25-03-2025
Гость (19:39:31 24-03-2025) Никто не мешает Вам воспитывать своих детей.... конечно но есть одна большая разница детей я заделаю с ровесницей за 30 а не с малолеткой в 13 лет
00:14:08 25-03-2025
Ну, а что? Купят себе чего-нибудь...новый айфон, например