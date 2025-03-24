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Беременным школьницам Орловской области выплатят по 100 тысяч рублей

Ранее на выплату могли претендовать только студентки колледжей, техникумов и вузов

24 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / Natalia Blauth
Беременность / Фото: unsplash.com / Natalia Blauth

В Орловской области беременным школьницам при постановке на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Исходя из документа, на выплату могут претендовать не только студентки профессиональных учебных заведений и вузов, но и школьницы.

"Ранее в указе № 717 от 12 декабря 2024 года денежная выплата была положена только беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", – уточнили в информационном агентстве.

Власти с помощью такой меры поддержки хотят улучшить демографическую ситуацию в регионе. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах РФ. Среди них Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская, и Тверская области, а также Чувашская Республика.

Россия выплаты

Комментарии 21

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Гость

14:16:39 24-03-2025

Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними в Орловской области нет? Или они из пробирок беременеть будут по указу губернатора?

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Гость

14:25:45 24-03-2025

Гость (14:16:39 24-03-2025) Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними ... Школьники бывают и совершеннолетние - это если вы не в курсе.

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Маруся

15:56:26 24-03-2025

Гость (14:25:45 24-03-2025) Школьники бывают и совершеннолетние - это если вы не в курсе... В 16 лет???)))

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Гость

16:23:50 24-03-2025

Гость (14:25:45 24-03-2025) Школьники бывают и совершеннолетние - это если вы не в курсе... Так-то для второгодниц хорошая тема. Некоторые по несколько залётов успеют сделать.

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Гость

14:31:29 24-03-2025

Гость (14:16:39 24-03-2025) Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними ... Ну так АК уже отметился своими рапортами о количестве родивших несовершеннолетних, чем Орловская область хуже? ЗЫ По поводу новости вообще слов нет. Обсценной лексики давно не хватает. Если раньше беременности скрывали из страха, теперь бедные дурочки буду это делать в надежде получить "большие" деньги.

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Гость

14:56:20 24-03-2025

Гость (14:31:29 24-03-2025) Ну так АК уже отметился своими рапортами о количестве родивш... скока ? ответ Сотыга

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Гость

15:04:44 24-03-2025

Гость (14:56:20 24-03-2025) скока ? ответ Сотыга... А по-русски можно? Или как обычно - радение за демографию в наличии, умение выражать свои мысли - нет?

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Гость

18:21:28 24-03-2025

Гость (14:16:39 24-03-2025) Т.е. теперь ответственности за соитие с несовершеннолетними ... между несовершеннолетними по всей стране нет. есть там понятие возраст согласия и другие моменты

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Гость

14:34:38 24-03-2025

Для маргиналов - этоотличная новость. Для адекватных людей - запредельный бред

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Гость

16:34:47 24-03-2025

Гость (14:34:38 24-03-2025) Для маргиналов - этоотличная новость. Для адекватных людей ...
Ты бы сначала приспросился у предков. Хотя бы у бабушек. А то выйдет, что ты и яростно плюсующие окажутся потомками этих самых маргиналов.

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Гость

17:45:10 24-03-2025

Гость (16:34:47 24-03-2025) Ты бы сначала приспросился у предков. Хотя бы у бабушек.... За слово "приспросился" уже записывают в отряд маргиналов экстерном.

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Гость

22:40:05 24-03-2025

Гость (17:45:10 24-03-2025) За слово "приспросился" уже записывают в отряд маргиналов эк... Я употребляю и мне слово нравится. Означает: немножко спросил))

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Гость

16:58:46 24-03-2025

так понимаю, что гос-во интересует количество, а не качество.
потому что если бы интересовало качество, то делало бы оно, совершенно другие вещи.

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Элен без ребят

17:35:16 24-03-2025

извините, но беременные дети- это страшно.

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Элен без ребят

17:36:53 24-03-2025

надеюсь, все понимают, чем эта история закончится? если кто не понимает, то подпольными абортами и сломанными судьбами.

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Гость

18:20:57 24-03-2025

Элен без ребят (17:36:53 24-03-2025) надеюсь, все понимают, чем эта история закончится? если кто ... Стране нужны люди. Много людей. Неважно, кто, какие, откуда, белые, синие, черные....

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Жеребец

19:10:29 24-03-2025

Ну все ща начнут малолетки шпилиться а педосы этим пользоваться.

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Гость

19:39:31 24-03-2025

Жеребец (19:10:29 24-03-2025) Ну все ща начнут малолетки шпилиться а педосы этим пользоват... Никто не мешает Вам воспитывать своих детей.

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Гость

06:27:00 25-03-2025

Гость (19:39:31 24-03-2025) Никто не мешает Вам воспитывать своих детей.... Никто не мешает? Воспитывать? Ну-ну...

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жебер

06:29:33 25-03-2025

Гость (19:39:31 24-03-2025) Никто не мешает Вам воспитывать своих детей.... конечно но есть одна большая разница детей я заделаю с ровесницей за 30 а не с малолеткой в 13 лет

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Юс

00:14:08 25-03-2025

Ну, а что? Купят себе чего-нибудь...новый айфон, например

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