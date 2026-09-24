Берлин намерен отозвать заявку на проведение Олимпиады в 2036, 2040 или 2044 году

Среди возможных причин — отсутствие референдума о поддержке Игр жителями и итоги выборов в столичную палату депутатов

24 сентября 2026, 11:01, ИА Амител

Зимняя олимпиада / Олимпиада / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Власти Берлина намерены отказаться от заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036, 2040 или 2044 года, передает РИА Новости.

По информации газеты Tagesspiegel, это решение обсуждалось на трехсторонней встрече уполномоченного по олимпийской заявке Кавеха Нируманда, действующего бургомистра Кая Вегнера и сенатора по вопросам спорта Ирис Шпрангер.

Одной из возможных причин отзыва заявки издание называет отсутствие референдума, который мог бы подтвердить поддержку проведения Олимпиады жителями германской столицы. Берлинское законодательство не предусматривает такого голосования, хотя аналогичные референдумы ранее проводились в Мюнхене и в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Дополнительным фактором, по версии Tagesspiegel, стали итоги выборов в столичную Палату депутатов, прошедших 20 сентября. Победу одержала партия "Левые", а ее кандидат на пост бургомистра Элиф Эральп выступает против проведения Олимпиады в Берлине. В четверг в Берлине запланирована пресс‑конференция, на которой власти официально назовут точные причины отзыва заявки.