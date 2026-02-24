Олимпийские игры — 2026 в Италии закончились. Чем они запомнятся?

24 февраля 2026, 10:02, ИА Амител

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля в Милане и на горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо. Всего до Игр допустили 13 российских спортсменов: Аделию Петросян и Петра Гуменника (фигурное катание), Алену Крылову и Ивана Посашкова (шорт-трек), Дарью Непряеву и Савелия Коростелева (лыжные гонки), Ксению Коржову и Анастасию Семенову (конькобежный спорт), Никиту Филиппова (ски-альпинизм), Дарью Олесик и Павла Репилова (санный спорт), Семена Ефимова и Юлию Плешкову (горнолыжный спорт). Среди россиян медаль смог заработать только ски-альпинист Никита Филиппов, став вторым в дистанции.

Олимпиада-2026 запомнилась впечатляющими рекордами, громкими скандалами и вирусными мемами. Вспомним главные из них.

На Олимпиаду на частном джете

27-летняя нидерландская конькобежка с яркой внешностью Ютта Лердам стала объектом всеобщего внимания еще до начала Игр. В отличие от остальной команды, спортсменка прилетела на Олимпиаду на частном джете вместе со своими друзьями. Многие пользователи Сети сочти Ютту заносчивой и высокомерной — мол, ставит себя выше остальных участников сборной. На критику спортсменка никак не отреагировала.

Зато доказала свое превосходство на льду — выиграла заезд на 1000 м с олимпийским рекордом (1:12,31).

Ютта Лердам с 2022 года состоит в отношениях с американским блогером и боксером Джейком Полом (21 млн подписчиков на YouTube и 14-е место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации). Кадры, как Пол радуется победе своей невесты, завирусились в Сети.

Еще одним обсуждаемым эпизодом стала демонстрация спортивного бюстгальтера Nike после победного финиша — после победы конькобежка расстегнула молнию гоночного комбинезона. Кадры разошлись по соцсетям, а Nike использовал их в своих аккаунтах с подписью о рекорде и первом олимпийском золоте Лердам. По оценка рекламных специалистов, этот эпизод принес спортсменке более 1 млн долларов, пишут "Ведомости".

27-летняя Лердам — чемпионка мира в спринтерском многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. На прошлой Олимпиаде в Пекине она выигрывала серебро на дистанции 1000 метров. Спортсменка с яркой внешностью известна и за спортивными кругами — у нее более 6 млн подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и заблокированной) и 3 млн — в TikTok.

Признание в измене

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд добавил Олимпиаде что-то от "Дома-2". В интервью после индивидуальной гонки, где он занял третье место, спортсмен не смог сдержать слез и признался в том, что изменил своей девушке.

«Это большая победа, моя первая личная олимпийская медаль, я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути. Возможно, кто-то не следит за этим, но полгода назад я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку — изменил ей. Это была худшая неделя в моей жизни. Вероятно, многие сейчас посмотрят на меня по-другому, но я думаю только о ней», — цитирует Легрейда ТАСС.Сокомандница Легрейда, четырехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира, лыжница Тереза Йохауг сказала, что ранее подобных интервью не видела, и что считает Олимпиаду совершенно неподходящим временем и местом для таких признаний.

Триумфальное возвращение и жесткое разочарование

41-летняя горнолыжница Линдси Вонн из США упала во время соревнований по скоростному спуску. Спортсменку пришлось эвакуировать с трассы на вертолете. На старт спортсменка вышла с травмой — менее чем за две недели до Олимпиады, 30 января, Вонн упала во время соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в Кран-Монтане в Швейцарии и разорвала переднюю крестообразную связку колена. Несмотря на это, она решила принять участие в олимпийском заезде.

Для выступления на Олимпиаде в Италии Вонн пришлось преодолеть немало трудностей. В 2019 из-за многочисленных травм, мешающих выступать на серьезном уровне, спортсменка завершила карьеру. Но в 2024 году американка перенесла операцию по замене сустава на правом колене, решила вернуться в спорт и готовиться к Олимпиаде-2026. Она одержала две победы на этапах Кубка мира и попала в число фаворитов на золотую медаль Олимпиады.

Линдси Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратной чемпионкой мира. Также на ее счету по три серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.

Хрупкие медали

Спортсмены, получившие золото, серебро или бронзу Игр, почти с первых дней начали жаловаться на то, что медали практически разваливаются в руках. Некоторые призеры даже не успевали в целости и сохранности донести их до Олимпийской деревни. Первой без своей серебряной медали осталась шведская лыжница Эбба Андерссон. Награда просто слетела с ленты на шее спортсменки и раскололась при ударе, пишет "Чемпионат". Ленты оторвались и у новоиспеченных олимпийских чемпионок из США — горнолыжницы Бризи Джонсон и фигуристки Алисы Лью, а также у биатлониста сборной Германии Юстуса Штрелова.

Медали для Олимпийских игр в Италии изготавливали из переработанных материалов — металлов, полученных из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии страны.

Многозадачный тренер

Французский хореограф и тренер по фигурному катанию Бенуа Ришо стал мемом о многозадачности на этой Олимпиаде. Сегодня он один из самых востребованных постановщиков в мировом фигурном катании. На Олимпиале-2026 выступали 16 его подопечных из разных стран. Он поддерживал каждого своего спортсмена и переодевался в фирменную куртку сборной. Кипу одежды он брал с собой на соревнования и быстро переодевался между прокатами.

Семейная династия на Олимпиаде

Впервые на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын — мексиканские горнолыжники Сара Шлепер и Лассе Хахиола. 18-летний Хахиола принял участие в слаломе и не сумел финишировать во второй попытке, а его мать, 46-летняя Шлепер, — Игры в Италии для нее были уже седьмыми за карьеру, — заняла 26-е место в супергиганте с результатом 1 минута 31,37 секунды.

"Ни г*******, ни смартфонов"

В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо бесплатные презервативы для спортсменов закончились за три дня, сообщило издание La Stampa.

«Запасы исчерпались всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но кто знает когда», — рассказал La Stampa один из спортсменов на условиях анонимности.

Позже организаторы пообещали организовать дополнительную поставку контрацептивов для спортсменов. Дополнительные пять тысяч презервативов будут доставлены в различные Олимпийские деревни.

По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около десяти тысяч презервативов. На зимние Игры в Сочи и Ванкувере было предоставлено 100 тысяч контрацептивов, в Пхенчхан — 110 тысяч, пишет "Чемпионат".

Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил об этом в рифму: "Ни г*******, ни смартфонов". Такой комментарий он оставил под видео с распаковкой олимпийских подарков, которое снял ски-альпинист Никита Филиппов.

Филиппов показал, какую одежду, предметы личной гигиены и сувениры подарили организаторы нейтральным спортсменам, и упомянул, что в наборе не было телефона Samsung ограниченной серии, которые достались остальным участникам Игр.

Мотивация для лыжника Савелия Коростелева

Порноактриса Мэри Рок пообещала провести с российским лыжником Савелием Коростелевым 16 часов, если тот выиграет медаль в 50-километровом марафоне.

«Я поклонница спорта и Олимпийских игр. Очень переживаю за Савелия Коростелева. Мне очень жаль, что в одной из прошлых гонок ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали (в скиатлоне — гонке, где лыжники сначала бегут 10 км классическим ходом, а затем еще 10 — коньковым, Коростелев финишировал четвертым. — Прим. ред.). Но в этом марафоне, уверена, Савелий займет призовое место. Чтобы замотивировать его, я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль. Савелий, я в вас верю!» — приводит слова Рок Telegram-канал "Mash на спорте".

В своем телеграм-канале Коростелев пошутил, что "за такое веселое начало дня и медиавыхлоп еще я в должниках останусь". Но 50-километровая гонка не принесла лыжнику из Татарстана наград: он стал пятым. Золото взял норвежец Клебо и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Первую треть дистанции Коростелев держался группы лидеров-норвежцев, затем отступил на четвертную позицию, после смены лыж отставание увеличилось.

"Тело-убийца" Йоханнеса Клебо

Кстати, победа Клебо в марафоне принесла ему шестую золотую медаль Олимпиады-2026. Он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде. Ранее 29-летний норвежец взял золото в спринте, скиатлоне, раздельной гонке, командном спринте и эстафете.

Всего на счету у 29-летнего Клебо 11 золотых медалей зимних Игр (в том числе три — в Пхенчхане и две — в Пекине), Также Клебо выиграл все шесть медалей на последнем чемпионате мира в Тронхейме, а всего на его счету 15 побед на мировых первенствах, по пять побед в Кубке мира и на "Тур де Ски", пишет РБК.

Среди российских пользователей соцсетей завирусились кадры, как Клебо стремительно обходит соперников на финише скиатлона. Видео под песню "Мое тело — убийца, а любовь — пистолет" набрало миллионы просмотров, автор ролика подписал, что считает, именно это звучало в голове лыжника, когда он шел к финишу.



Восхищение питерским интеллигентом Петром Гуменником

Действующий чемпион России в одиночном катании Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх. По сумме программ россиянин набрал 271,21 балла.

За два дня до короткой программы фигуристу пришлось срочно менять не только музыку, но и почти всю хореографию — изначально Гуменник катал ее под микс саундтреков к фильму "Парфюмер", но из-за проблем с авторскими правами и отсутствием документов от правообладателя использование этой музыки запретили. В итоге Гуменник выступал под саундтрек из кинофильма "Онегин". Лидером после короткой программы стал американец Илья Малинин, исполнивший сальто назад.

Малинин считался главным претендентом на золото, но упал в произвольной программе и занял только восьмое место. Золото досталось представителю Казахстана Михаилу Шайдорову. Гуменник по итогам произвольной программы получил 184,49 и занял шестую строчку.

Соцсети бурно обсуждали неудачу Малинина, поздравляли Казахстан с первым за 32 года золотом на Олимпиаде, а еще восхищались российским фигуристом. 23-летний спортсмен из Санкт-Петербурга сдал ЕГЭ на 98 баллов по русскому и на 100 по информатике, учится на программной инженерии и увлекается биоинформатикой, играет на саксофоне и фортепиано, его отец — священник, а мама — детский невролог.

Падение шведской лыжницы Эббы Андерсон

Эбба Андерсон упала на втором этапе эстафетной гонки. Шведская лыжница перевернулась через голову на спуске и на одной лыже у нее сломалось крепление. Андерсон подхватила отвалившуюся лыжу, на одной ноге преодолела спуск. К ней уже бежал тренер с запасной лыжей, но и он по пути к Эббе упал. Из-за падений Андерсон передала эстафету на третий этап с отставанием более чем в минуту от лидера — сборной Норвегии. Команда Швеции не смогла догнать норвежек и выиграть золото. В итоге у шведских лыжниц серебро.

Горнолыжник, который хотел побыть один

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт стал одной из самых драматичных фигур Олимпиады-2026. В мужском слаломе он уверенно выиграл первую попытку и считался главным претендентом на золото. Однако во втором заезде норвежец зацепил ворота и не завершил дистанцию. Он бросил снаряжение, перелез через ограду и отправился в лес. Макграт выступал на Играх с траурной повязкой: в день открытия Олимпиады у него умер дедушка. По словам 25-летнего спортсмена, последние дни стали для него одними из самых тяжелых в жизни, пишет "Фонтанка".

Российская спортсменка "украла" лыжи

В финальный день соревнований российская лыжница Дарья Непряева вышла на старт 50-километрового марафона. Во время смены лыж Дарья совершила ошибку. По регламенту 23‑летняя спортсменка должна была заехать в бокс, соответствующий ее стартовому номеру, — 14‑й. Однако Непряева заехала в бокс под номером 12 и надела лыжи немки Катарины Хенниг.

«Это моя ошибка, потому что нужно сохранять концентрацию. С одной стороны, я не перепутала, потому что была уверена, что у меня 12-й номер. С другой стороны, я сделала огромную непростительную ошибку, очень стыдно за нее, просто нереально. Я не обратила внимания [на отметки на лыжах]. "Фишер" и "Фишер" — я надела, да поехала. Еще подумала, как быстро я переодела лыжи, вот это я молодец! И когда я опустила голову вниз через километр — я понимаю, что лыжи не мои. Я просто офигела, подумала, что не может быть такого», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Дарья финишировала 11-й и получила дисквалификацию по итогам гонки. Немка Катарина Хенниг до конца гонки не знала о том, что ее лыжи "украли" — сервисмены экстренно подготовили ей новую пару и та финишировала девятой. Золото досталось шведке Эббе Андерсон.