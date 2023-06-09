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Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде

Пострадавших нет

09 июня 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На офисное здание в Белгороде упал беспилотник и загорелся, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам политика, детонации не произошло, аппарат уже потушили. Пострадавших нет, но "есть незначительные разрушения крыши и котельной", также обломки задели два автомобиля.

На месте ЧП работает глава города и экстренные службы.

Напомним, 9 июня в Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в многоэтажку.

Комментарии 1

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Гость

15:13:38 10-06-2023

"На месте ЧП работает глава города и экстренные службы." Что там делает глава города?

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