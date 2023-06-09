Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде
Пострадавших нет
09 июня 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
На офисное здание в Белгороде упал беспилотник и загорелся, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам политика, детонации не произошло, аппарат уже потушили. Пострадавших нет, но "есть незначительные разрушения крыши и котельной", также обломки задели два автомобиля.
На месте ЧП работает глава города и экстренные службы.
Напомним, 9 июня в Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в многоэтажку.
15:13:38 10-06-2023
"На месте ЧП работает глава города и экстренные службы." Что там делает глава города?