"Незначительные повреждения". Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Все экстренные службы города находятся на местах происшествий

30 мая 2023, 12:07, ИА Амител

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попадание беспилотников в многоэтажные жилые дома утром 30 мая. Соответствующие комментарии опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

"В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося", – написал Собянин.

Жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы специальных служб.

"На данный момент никто серьёзно не пострадал", – подчеркнул Собянин и попросил доверять только официальным источникам информации.

По последним данным, беспилотники попали в три жилых дома: в 25-этажный дом на улице Атласова, в 16-этажку на улице Профсоюзной, в многоэтажный дом на Ленинском проспекте.

Как стало известно, беспилотники атаковали не только Москву, но и населённые пункты в Подмосковье.