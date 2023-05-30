"Незначительные повреждения". Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Все экстренные службы города находятся на местах происшествий
30 мая 2023, 12:07, ИА Амител
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попадание беспилотников в многоэтажные жилые дома утром 30 мая. Соответствующие комментарии опубликованы на его странице во "ВКонтакте".
"В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося", – написал Собянин.
Жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы специальных служб.
"На данный момент никто серьёзно не пострадал", – подчеркнул Собянин и попросил доверять только официальным источникам информации.
По последним данным, беспилотники попали в три жилых дома: в 25-этажный дом на улице Атласова, в 16-этажку на улице Профсоюзной, в многоэтажный дом на Ленинском проспекте.
Как стало известно, беспилотники атаковали не только Москву, но и населённые пункты в Подмосковье.
12:18:09 30-05-2023
Всё по плану
12:26:10 30-05-2023
Гость (12:18:09 30-05-2023) Всё по плану... С планом сильный косяк. Медведев сказал на десятилетия. Долгий план
12:24:18 30-05-2023
"На данный момент никто серьезно не пострадал" --- хорошая новость. В конце 90-х в Москве дома взрывали. Тогда террористам это не помогло. Может даже наоборот
12:28:21 30-05-2023
Хорошо у нас работают соответствующие службы.Либерально.
12:34:00 30-05-2023
Бабу Валю, родом из Шепетовки, проверяли ? Не её работа ?
13:08:26 30-05-2023
А это какая по счету красная линия? Не пора ли нормально ответить так чтобы у них даже в мыслях не было так гадить.
14:08:51 30-05-2023
Гость (13:08:26 30-05-2023) А это какая по счету красная линия? Не пора ли нормально отв... А у кого у "них"? То есть эти беспилотники пролетели всю территорию от границы с Украиной, и никто их не заметил?..
15:25:16 30-05-2023
Гость (13:08:26 30-05-2023) А это какая по счету красная линия? Не пора ли нормально отв... Так МИД в очередной раз выразит особую озабоченность)
13:20:14 30-05-2023
На данный момент никто серьёзно не пострадал... И вы в это верите?
13:29:07 30-05-2023
А не пора шарахнуть как положено, тем что СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ оставила в наследство? Хватит сопли жевать, поберегите наших военных и мирных с Донбасса! Раз назвался груздем, так полезай в кузов!
13:38:50 30-05-2023
Вовчик (13:29:07 30-05-2023) А не пора шарахнуть как положено, тем что СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ о... Боятся, ответка прилетит такая с наты, чтобы сопли не соберем
13:49:15 30-05-2023
Дмитрий (13:38:50 30-05-2023) Боятся, ответка прилетит такая с наты, чтобы сопли не соб... А у них есть кинжалы? посейдоны? сарматы??? Мы-то их пошибче напугать можем при желании. Боятся скорее стрелять по странам где их дети, жены, любовницы, дома, яхты. Да и активы поди есть припрятанные на черный день.
13:33:55 30-05-2023
интересно а если ему такое в окно прилетело бы - как голосил?
13:58:39 30-05-2023
Сжечь Львов ковровыми бомбардировками, самый адекватный ответ на подобные акции.
14:10:21 30-05-2023
Так и в НАТу прилетит сразу так, что с соплями проблемы будут. НАТу это не НАДу. За Бандеру это им зачем? Ну не будет Бандерстана и в чем проблем для НАТы? Хотят проблем, ударят, а успеют подумать, не будут
21:13:12 30-05-2023
Гость (14:10:21 30-05-2023) Так и в НАТу прилетит сразу так, что с соплями проблемы буду... Вот сначала прилетит хрохлам, потом прилетит нам и только потом нате. А это не нужно, ни нате, ни нам.