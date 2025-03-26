Беспилотники атаковали Белгородскую область в ночь на 26 марта. Есть пострадавшие

Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы увезли в больницу

26 марта 2025, 07:22, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор области написал, что в результате происшествия пострадала женщина. Ее увезли в больницу.

"Поселок Политотдельский Белгородского района атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", – прокомментировал Вячеслав Гладков.

Также в поселке выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома, в соцобъекте и в надворной постройке на территории частного домовладения.

"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток", – заключил глава Белгородской области.

По данным Shot, над регионом было уничтожено минимум два беспилотника. Официальной информации пока нет.