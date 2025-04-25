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Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" сгорел в Белгородской области после атаки БПЛА

Потушить пожар не могут из-за опасности новых атак

25 апреля 2025, 07:53, ИА Амител

Пожар в храмовом комплексе "Новый Иерусалим" / Фото: Shot
Пожар в храмовом комплексе "Новый Иерусалим" / Фото: Shot

В селе Сухарево Белгородской области почти полностью выгорел храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Со слов местных жителей, причиной стала атака беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Очевидцы утверждают, что сельчане пытаются тушить пожар собственными силами. Однако ситуацию осложняют новые атаки украинских дронов на территорию. Огонь охватил все здание вместе с куполом, локализовать возгорание не удается.

Также, со слов жителей села, внутри храма в момент атаки находились четыре человека. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что святыня сгорела полностью.

Ранее беспилотники ВСУ дважды пытались атаковать город Шуя в Ивановской области. Летательный аппарат упал недалеко от местного детского дома.

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По предварительным данным, в ходе атаки пострадали два человека
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Комментарии 9

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Гость

07:58:11 25-04-2025

Если бы он был богоугодным, обломки бы не долетели

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Горожанин.

08:13:01 25-04-2025

Гость (07:58:11 25-04-2025) Если бы он был богоугодным, обломки бы не долетели... Даже Бог ничего не может сделать с жесткостью и жадностью " современного "человека".

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Гость

08:26:56 25-04-2025

Горожанин. (08:13:01 25-04-2025) Даже Бог ничего не может сделать с жесткостью и жадностью " ... Значит он не всемогущ!?...

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Гость

08:43:49 25-04-2025

Гость (08:26:56 25-04-2025) Значит он не всемогущ!?...... Ну почему же, просто Аллаху безразличны православные храмы

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Гость

08:14:42 25-04-2025

Ну они же скажут, что там была военная техника. А мы так не говорим. Хотя у них там реально она может быть

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Гость

08:26:18 25-04-2025

Новый Иерусалим...?
Ну как вам сказать...

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Гость

08:45:10 25-04-2025

Гость (08:26:18 25-04-2025) Новый Иерусалим...?Ну как вам сказать...... Меня тут верующие недавно, чуть не забили на светлый праздник, когда я сказал , что Иисус был евреем

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Alex@

09:50:51 25-04-2025

Восстановят. Карго культ рулит.

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Гость

11:02:37 25-04-2025

Alex@ (09:50:51 25-04-2025) Восстановят. Карго культ рулит.... Храм-то восстановят, а вот свинорылые не отмоются никогда за поруганную святыню.

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