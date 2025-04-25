Потушить пожар не могут из-за опасности новых атак

25 апреля 2025, 07:53, ИА Амител

Пожар в храмовом комплексе "Новый Иерусалим" / Фото: Shot

В селе Сухарево Белгородской области почти полностью выгорел храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Со слов местных жителей, причиной стала атака беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Очевидцы утверждают, что сельчане пытаются тушить пожар собственными силами. Однако ситуацию осложняют новые атаки украинских дронов на территорию. Огонь охватил все здание вместе с куполом, локализовать возгорание не удается.

Также, со слов жителей села, внутри храма в момент атаки находились четыре человека. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что святыня сгорела полностью.

Ранее беспилотники ВСУ дважды пытались атаковать город Шуя в Ивановской области. Летательный аппарат упал недалеко от местного детского дома.