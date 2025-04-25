Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" сгорел в Белгородской области после атаки БПЛА
Потушить пожар не могут из-за опасности новых атак
25 апреля 2025, 07:53, ИА Амител
В селе Сухарево Белгородской области почти полностью выгорел храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Со слов местных жителей, причиной стала атака беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Shot.
Очевидцы утверждают, что сельчане пытаются тушить пожар собственными силами. Однако ситуацию осложняют новые атаки украинских дронов на территорию. Огонь охватил все здание вместе с куполом, локализовать возгорание не удается.
Также, со слов жителей села, внутри храма в момент атаки находились четыре человека. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что святыня сгорела полностью.
Ранее беспилотники ВСУ дважды пытались атаковать город Шуя в Ивановской области. Летательный аппарат упал недалеко от местного детского дома.
07:58:11 25-04-2025
Если бы он был богоугодным, обломки бы не долетели
08:13:01 25-04-2025
Гость (07:58:11 25-04-2025) Если бы он был богоугодным, обломки бы не долетели... Даже Бог ничего не может сделать с жесткостью и жадностью " современного "человека".
08:26:56 25-04-2025
Горожанин. (08:13:01 25-04-2025) Даже Бог ничего не может сделать с жесткостью и жадностью " ... Значит он не всемогущ!?...
08:43:49 25-04-2025
Гость (08:26:56 25-04-2025) Значит он не всемогущ!?...... Ну почему же, просто Аллаху безразличны православные храмы
08:14:42 25-04-2025
Ну они же скажут, что там была военная техника. А мы так не говорим. Хотя у них там реально она может быть
08:26:18 25-04-2025
Новый Иерусалим...?
Ну как вам сказать...
08:45:10 25-04-2025
Гость (08:26:18 25-04-2025) Новый Иерусалим...?Ну как вам сказать...... Меня тут верующие недавно, чуть не забили на светлый праздник, когда я сказал , что Иисус был евреем
09:50:51 25-04-2025
Восстановят. Карго культ рулит.
11:02:37 25-04-2025
Alex@ (09:50:51 25-04-2025) Восстановят. Карго культ рулит.... Храм-то восстановят, а вот свинорылые не отмоются никогда за поруганную святыню.